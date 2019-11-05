Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез

08:52 06.11.2019

Экс-чиновник ГРС, осужденный на 12,5 лет за взятки, бежал из страны?



Бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС КР Насирбек Алмаматов, осужденный на 12,5 лет, объявлен в розыск. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.



ВС: Прокурор просил отпустить Алмаматова, осужденного за коррупцию



- В настоящее время местонахождение Насирбека Алмаматова неизвестно. Ведутся поисково-розыскные мероприятия, - отметили в ведомстве.



Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений. В марте этого года в Октябрьском районном суде Бишкека чиновник был приговорен к 12,5 годам заключения. 9 июля дело уже рассматривалось в горсуде, где Насирбека Алмаматова по ходатайству прокурора было решено отпустить с выплатой штрафа в сумме 3,3 млн сомов. Однако, 30 октября Верховный суд отменил решение Бишкекского горсуда, оставив в силе приговор первой инстанции.



04 ноября 2019 Оксана Гут