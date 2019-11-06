Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев

09:18 06.11.2019

Куда направлен закарпатский вектор?

Политическое присутствие Украины в Закарпатье становится проблематичным

Некоторое время назад средства массовой информации Украины и Венгрии заговорили о том, что официальный Будапешт начал охоту на обладателей двойного гражданства – украинского и венгерского.

По информации журналистов издания "Страна.UA", ссылавшихся на мадьярских коллег, власти Венгрии за последнее время отобрали около 2 тыс. ранее выданных жителям Украины венгерских паспортов и возбудили свыше тысячи дел по данным фактам. И это притом, что недавно документы о венгерском гражданстве раздавались Будапештом, что называется, с закрытыми глазами.



На территории Украины проживают прмерно 150 тыс. этнических венгров, не считая значительного количества людей, считающихся украинцами, но имеющих венгерские корни. Особенно много венгров и "украинцев венгерского происхождения" в Закарпатье, территория которого долгое время входила в состав Австро-Венгерской империи. По итогам Первой мировой войны регион отошел в состав Чехословакии как Подкарпатская Русь, но после Мюнхенского сговора его оккупировала Венгрия. В 1944 году Красная армия изгнала венгерские войска из Закарпатья. Летом 1945 года Закарпатье вошло в состав УССР вместе с районами, заселенными преимущественно мадьярами (в Береговском районе их численность составляет сегодня свыше 76%).



1 декабря 1991 года в Закарпатской области УССР состоялся областной референдум, на который вынесен вопрос "О предоставлении Закарпатской области статуса автономного края в составе Украины". 78% участников референдума проголосовали за самоуправляемое Закарпатье, но Верховный Совет Украины проигнорировал волю народа.



Отдушиной для закарпатских венгров стала возможность ездить на историческую родину. Вплоть до начала 2000-х разница цен на такие товары, как алкоголь, сигареты и топливо между Украиной и Венгрией была колоссальной. В Венгрии все стоило намного дешевле. И торговые рейды с использованием приграничного режима позволяли закарпатским мадьярам неплохо жить в условиях начавшейся украинизации.



В 2011 году победившая на выборах в Венгрии партия "Фидес" внесла изменения в законодательство о гражданстве, введя упрощенную процедуру получения паспортов для зарубежных венгров. Документы выдавались лицам, которые подтверждали свою венгерскую национальную принадлежность либо факт проживания на территории, когда-либо находившейся под контролем Будапешта, а также демонстрировали владение венгерским языком.



Предложение привлекло внимание не только представителей венгерской общины, но и людей, имевших весьма отдаленные мадьярские корни, а также украинцев, которые начали покупать фиктивные справки о происхождении. Новый (венгерский) паспорт позволял получать социальные пособия в Венгрии, работать по всему Евросоюзу, без визы посещать США.

Общее количество венгров и псевдовенгров, получивших с 2011 года гражданство, достигает, по оценкам, 100 тыс. человек.



До поры до времени Киев смотрел на это сквозь пальцы. Однако после государственного переворота 2014 года громко заявил о себе уличный национализм хулиганского толка. Венгерские памятники в Закарпатье начали осквернять, использование венгерского языка в школах и официальных учреждениях запрещать (в 2023 году венгерские учебные заведения должны прекратить свое существование), а самих мадьяр поносить в СМИ за получение венгерских документов.

И Будапешт превратился в главного поборника интересов закарпатских венгров. В адрес Киева зазвучали обвинения в нарушениях прав человека. Венгерские власти заблокировали диалог Украины с НАТО. А премьер-министр Виктор Орбан свои претензии к Украине донес до Дональда Трампа.



И вот теперь венгерские полицейские у многих украинцев забирают на границе паспорта; официально принят указ о лишении их гражданства. Более 2 тыс. человек уже остались без документов.

Что это значит? Ведь Будапешт рассматривал и рассматривает венгерскую общину в Закарпатье как часть единой венгерской нации. Власти Венгрии по-прежнему требуют, чтобы Киев выполнял Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств, ратифицированную Радой в начале 2000-х годов (Киев ее не выполняет).



А что звучит с украинской стороны границы? Вот, к примеру, высказывание главы Закарпатской области Игоря Бондаренко: "По вопросу с венграми скажу вам так: мне очень понравилась позиция нашего [украинского] министра иностранных дел, который сказал, что у нас в Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения (выделено нами. - С.К.). Если они нуждаются, чтобы у них преподавалось все на венгерском языке, мы же с вами понимаем, что это неправильно, так не будет". Это прямой вызов Будапешту. И можно не сомневаться, зная нрав Виктора Орбана, что вызов принят.



Будапешт не собирается отказываться от своих сограждан, оказавшихся в результате заключения Трианонского мирного договора (1920) за пределами венгерского государства. Культурная экспансия Венгрии в Закарпатье продолжается. Будапешт не только не сворачивает свои проекты в Карпатской Руси, но инициирует новые. После того как Киев не смог обеспечить Закарпатье сывороткой против дифтерии, народные депутаты от Закарпатской области обратились к консулу Венгрии на Украине Бугайло Йожефу с просьбой о помощи. Для Киева это очень тревожный звонок: представители официальных украинских властей обращаются в Будапешт по вопросам, относящимся к исключительной компетенции украинского государства. Политическое присутствие Украины в Закарпатье становится проблематичным.



Еще одним серьезным фактором дестабилизации ситуации в Закарпатье был и остается вопрос о признании национальным меньшинством закарпатских русинов (они же руснаки, руськи, руски, угрорусины, угрорусы, карпатороссы, рутены, русские). Здесь помнят, что сто с небольшим лет назад никто в Закарпатье и не подозревал о существовании "украинцев". В народной памяти русинов Закарпатья, веками сохранявших свою идентичность при любой власти, живы традиции, о которых писал один из наиболее ярких представителей галицко-русского движения ХХ века В.Р. Ваврик (1889-1970): эти люди "шли тысячи за тысячами, и страдали, и умирали за русскую веру своих предков, за русскую церковь, за русскую икону, за русское слово, за русскую песню, за русскую душу, за русское сердце, за русскую волю, за русскую землю, за русскую честь и совесть" (цитируем по книге: Ваврик В.Р. Терезин и Талергоф. К 50-летней годовщине трагедии Галицко-Русского народа. М.: Московское общество друзей Карпатской Руси. 2001).



Так куда направлен закарпатский вектор? В сторону Киева или куда-то еще?



Святослав КНЯЗЕВ | 06.11.2019 |