США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков

10:24 06.11.2019 Соединенные Штаты неспособны вести более или менее масштабную войну прежде всего из-за состояния оборонных отраслей. Западный истеблишмент и крупный бизнес, связанные с транснациональными элитами, не собираются сокращать собственные доходы ради улучшения положения своих стран и, в частности, восстановления их ВПК. Можно смело прогнозировать, что ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится.

Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством "ПолитРоссия"), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой. Весьма неожиданное заявление, если учесть реальный боевой состав американских ВС и размеры военного бюджета страны. Тем не менее на материал стоит обратить внимание, поскольку он представлен на достаточно авторитетном блоге.

Zero Hedge публикует материалы, посвященные главным образом анализу международной экономической системы. В целом блог, по оценке экспертов, отражает точку зрения так называемых новых правых, ориентирующихся на национальные ценности и представляющих интересы национального капитала всех уровней – от крупного до малого бизнеса. В отношении западного истеблишмента во власти авторы, публикующиеся в этом блоге, в большинстве представляются оппозиционными. Тем не менее их материалы, посвященные проблемам ВС США, имеют все признаки того, что выводы основаны на достаточно детальном анализе состояния ВПК и ВС Соединенных Штатов. К тому же разбор проводится в контексте противостояния США и России.



Прежде всего утверждается, что беззубые экономические санкции –почти все, на что Америка пока еще способна, несмотря на астрономические расходы на оборону.

Причина этого, по мнению автора, в значительной мере обусловлена тем, что для ВПК США приоритетны не объемы производства военной продукции, а доходность для частных инвесторов. В этом отношении американский ВПК чувствует себя прекрасно. Автор приводит данные о том, что валовая маржа оборонных подрядчиков США в 2017 году достигала 15–17 процентов в среднем, а по отдельным направлениям – 45 процентов. При военном бюджете США это гигантские суммы. Акцент на прибыль, а не на качество и количество продукции привел к целому ряду проблем в американском ВПК.



Одна верфь на весь авианосный флот



К настоящему времени США располагают только одной верфью, способной строить и ремонтировать атомные авианосцы, – в Ньюпорте, штат Вирджиния. Здесь три стапеля, которые могут принять атомные авианосцы. Согласно плану эксплуатации из 12 кораблей этого класса, которыми располагают США, два, как правило, должны проходить средний или капитальный ремонт на стапеле. Таким образом, для строительства новых авианосцев остается один. Поскольку от закладки до спуска на воду проходит порядка четырех-пяти лет, очевидно, что обеспечить высокие темпы обновления авианосного флота США не смогут. Пока у американцев достаточно таких кораблей и они в целом отвечают современным требованиям, это некритично. Однако в случае реальной войны с высокотехнологичным противником, в ходе которой вероятен вывод авианосцев из строя или даже их потопление, обеспечить восстановление потенциала авианосного флота США будет очень проблематично. Во-первых, по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении. Во-вторых, имеющихся мощностей может не хватить для своевременного восстановления поврежденных кораблей, не говоря уже о постройке новых.

Уходит на пенсию поколение инженеров, которые хотя бы слышали, как проектируют танки

Мне наверняка возразят: кто и когда может вывести из строя американский авианосец? Уж не Россия ли с Китаем? Ведь если произойдет военный конфликт между США – с одной стороны и РФ или КНР – с другой, он быстро станет ядерным. Замечу, что в американском военно-экспертном сообществе активно обсуждается возможность локальной войны против России или Китая (а также против обеих стран одновременно) на удаленных театрах военных действий и без применения ядерного оружия. Так что, по мнению американцев, такой конфликт возможен. И если Россия успеет в достаточном количестве насытить свой флот гиперзвуковыми ПКР, потери авианосного флота США могут оказаться весьма ощутимыми. Но не будут же США из-за потери двух-трех авианосцев переходить к полномасштабной ядерной войне с неизбежной собственной гибелью в итоге.



Яркой иллюстрацией приоритета прибыли над боевой эффективностью в ВМС США может служить история с эсминцами "Замволт". Эти корабли водоизмещением в полтора раза большем, чем крейсеры типа "Тикондерога", по потенциалу ракетного оружия уступают им более чем в полтора раза: 122 ячейки у "Тикондероги" против 80 у "Замволта" ("Морской бой с тенью: "Москва" против "Тикондероги"). Утюгообразный форштевень нового эсминца, напоминающий броненосцы XIX века, существенно сказывается на мореходности корабля, который не имея классического "атлантического" форштевня, даже при относительно небольшом волнении будет "зарываться" в волны. Установленная на нем электромагнитная пушка, конечно же, – новейшее вооружение, но с точки зрения боевой эффективности весьма сомнительное. Ее 16-килограммовый снаряд летит на расстояние до 100 километров. При этом чтобы обеспечить приемлемую эффективность, он оснащается системами наведения, что делает выстрел с учетом чудовищных расходов электроэнергии ("Замволт" – это плавучая электростанция) очень дорогим – стоимостью половины "Томагавка". Однако боевые возможности последнего несравнимо больше – он стреляет почти на две тысячи километров и несет боевую часть более 300 килограммов. В СССР было создано 305-мм орудие для так и не построенных крейсеров типа "Кронштадт", которое могло стрелять облегченным снарядом 250 килограммов на 127 километров. Конечно, рассеивание огромное в сравнении с высокоточным снарядом "Замволта", но и поражающие возможности во много раз больше. А стоимость выстрела нашей старой пушки несоизмеримо меньше, чем новейшей американской. Так что решение типовой огневой задачи по поражению морской или наземной цели крейсером "Кронштадт", как показывают расчеты, будет существенно дешевле, чем архипродвинутым "Замволтом".



Вообще не совсем понятно предназначение электромагнитной пушки с такими характеристиками на боевом корабле, как, впрочем, и самого этого эсминца. В американском экспертном сообществе идет активная дискуссия относительно предназначения корабля. Судя по публикуемым материалам, бытует мнение, что он должен реализовать свои преимущества в скрытности. За счет этого иметь возможность, выдвигаясь на угрожаемые направления, наносить упреждающие удары по противнику и вести разведку. Однако "незаметность" отнюдь не абсолютна. Если обычный эсминец виден РЛД или разведчиком с расстояния 450–600 километров, то "Замволт" может быть обнаружен на расстоянии 250–300. Этого вполне достаточно, чтобы своевременно выдать целеуказание ударному оружию. Также вполне успешно, хотя и с меньшей дистанции, его может "захватить" и ГСН ПКР, особенно таких, как "Оникс", "Гранит" и "Вулкан". Так что с выдвижением этого корабля на угрожаемые направления существенно возрастает риск его потерять. А стоимость "Замволта" в разы больше, чем старого доброго "Орли Берка" ("Орли Берк" – просто орел"). Видимо, осознав бесперспективность концепции "Замволта" как таковой, в США решили ограничиться всего тремя такими кораблями и вернуться к строительству все тех же "Орли Берк". Однако на эксперименты с "Замволтом" были потрачены гигантские средства. Кто-то очень хорошо обогатился…

В американском флоте имеются и другие дорогие и весьма сомнительные проекты. Взять тот же авианосец "Джеральд Форд". Его пытаются довести до ума уже не один год и пока не удается – слишком много новизны, притом с весьма сомнительной боевой эффективностью. Все это отнюдь не способствует росту военной мощи США, а скорее ведет к ее ослаблению. Ведь средний возраст надводных боевых кораблей США превысил четверть века.



Мне скажут: посмотрите на российский флот, тут все куда хуже. Соглашусь, он после распада СССР, за годы воровской "демократии" сильно пострадал. Новых кораблей сравнительно мало, имеет место долгострой. Однако наш флот пережил чудовищные потрясения и планомерное удушение, его финансирование остается неудовлетворительным, чего нельзя сказать про американский. Если же сравнить с китайским, то за последние три года Пекин ввел в строй 17 эсминцев, подобных "Орли Берку", а США только два. В КНР цель – количество и качество корабельного состава флота, а в США – доходность частных акционеров.

Автор статьи в Zero Hedge констатирует, что в американском самолетостроении ситуация существенно лучше. Так, объемы производства боевых машин в мирное время могут достигать 40 единиц в месяц, а с началом особого периода – и 130. Однако авторы не учитывают, что определенная часть технологий военного самолетостроения в США, похоже, утеряна. Наиболее яркий пример – новейший истребитель F-35. Создатели относят его к пятому поколению. Это не так хотя бы по той причине, что он не имеет режима сверхзвукового крейсерского полета: его рабочая скорость – всего 850 километров в час. Это самолет поколения "4++", выполненный по технологии "Стелс". В данном отношении он ничем принципиально не отличается от снятого с вооружения F-117. То есть F-35 – шаг назад в сравнении с F-22. Российский Су-57, судя по данным в Интернете, похоже, пока также не имеет такого режима полета. Однако с установкой новых двигателей, о чем упоминается в тех же источниках, вероятно, сможет стать полноценным истребителем пятого поколения в ближайшие несколько лет. США ничего подобного не планируют. Да и придать однодвигательной машине сверхзвуковой крейсерский режим полета достаточно сложно. Слишком велика должна быть мощность силовой установки на номинальном режиме.

При этом и второй вероятный противник США – Китай создал и принял на вооружение свой самолет пятого поколения – J-20. Предположительно, он также не имеет пока режима сверхзвукового крейсерского полета, поскольку, судя по данным открытых источников, на нем установлены российские двигатели АЛ-31ФН. Но надо полагать, что Китай в перспективе создаст самолет со сверхзвуковым режимом крейсерского полета.

В этих условиях логичным было бы возобновить производство F-22, проведя его модернизацию. Почему этого не делается? Видимо, дело не в заоблачной стоимости самолета – с этим американские акционеры ВПК как-нибудь смирились бы, ведь лишний доход им не помеха. Из анализа иностранной прессы напрашивается вывод о том, что в США нет технологической возможности возобновить производство этих сложнейших машин. Утеряны некоторые важные технологии и самое главное – утрачены научные, конструкторские и рабочие школы: потеряны кадры, способные производить эти истребители. Так что приходится обходиться тем, что есть. И здесь к месту вспомнить оценку американского истребителя, данную китайским пилотом J-20, который отметил, что для хранения американского F-22 требуются ангары с особо стабильным тепловым режимом и влажностью. Подготовка самолета к вылету занимает много времени с привлечением высококвалифицированного персонала и применением многочисленного специального оборудования, что существенно снижает оперативные возможности этой, бесспорно, чрезвычайно сильной в воздушном бою машины. Из других источников доходит информация, будто значительная часть F-22 (из более чем 270 выпущенных) в настоящее время находится в негодном для полетов состоянии и нуждается в ремонте. Сможет ли американский ВПК их восстановить – большой вопрос. Понимая, видимо, что заменить F-35 предшествующие типы самолетов (F-16 и F-15) не получится в силу дороговизны и недостаточной эффективности "тридцать пятых", американцы решили провести глубокую модернизацию машин, составляющих сегодня основу парка боевой авиации США. По сообщениям иностранных источников, разрабатываются три модернизационных проекта: F-15CX, F-15EX и F-16DX, предполагающих доведение самолетов до уровня требований первой половины XXI века. Поставки в войска должны начаться в ближайшие годы. Однако надо заметить, что эти машины созданы по концепциям, разработанным еще в конце 60-х. Даже такое новшество, как интегральный планер, разработанный в СССР в 70-х годах XX века (Су-27 и МиГ-29), позволяющий создавать самолеты с высокой маневренностью, не нашло применения в F-15 и F-16. Поэтому они при прочих равных условиях заведомо будут уступать нашим истребителям.

Похожая ситуация и с военным ракетостроением. США не смогли пока разработать что-то качественно новое в развитие своего "Томагавка", созданного в конце 70-х, что могло бы стать ответом на вызов в виде нашей Х-101. Новые ракеты при той же дозвуковой скорости имеют дальность стрельбы около тысячи километров – в пять с лишним раз меньше, чем у Х-101. Да, у них совершенная ГСН с элементами искусственного интеллекта. Однако дальность стрельбы такова, что она предполагает вход носителя в зону огневого противодействия ПВО противника, тогда как наш самолет с ракетами Х-101 может их применять, вообще находясь вне театра военных действий.

Утрачена способность создавать танки

Еще хуже обстоят дела, по мнению автора Zero Hedge, в танкостроении и артиллерии: "США полностью утратили компетенцию по созданию бронетехники нового поколения". Причина в том, что "в Америке второе поколение инженеров, которые никогда не проектировали танки, в настоящее время уходит на пенсию. Их смене не у кого учиться". С этим, наверное, можно согласиться, если учесть, что после танка М1 "Абрамс", а это начало 70-х, ничего нового в США создано не было и даже не проектировалось. Дело ограничивалось модернизацией имеющегося парка и выпуском версий "Абрамса". Это, конечно же, свидетельствует об огромном модернизационном потенциале машины. Однако вместе с тем стало причиной того, что ничего нового в США не создавалось. В отличие от СССР и России, где даже в самые трудные годы шло проектирование принципиально новых машин – "Молот", "Черный орел", Т-95 и, наконец, Т-14. Из них только Т-14 дошел до принятия на вооружение. А ведь в США никто не громил ВПК, только поддерживал, если не считать смену приоритета на выгоды акционеров вместо эффективности вооружения.

СССР был великолепным спарринг-партнером, позволявшим Западу "поддерживать форму"

Автор приводит и другие интересные данные. Например, что система управления МБР США неизменна с конца 80-х и данные для стрельбы до сих пор загружаются с пятидюймовых дискет. По его оценкам, имеющихся запасов редкоземельных элементов, необходимых для производства радиоэлектроники, американской промышленности при нынешнем уровне потребления может хватить максимум на пять лет. А основные поставки этих материалов идут из Китая.

По мнению автора статьи, в случае ведения боевых действий с высокотехнологичным противником возможности американского ВПК могут обеспечить компенсацию боевых потерь, расхода оружия и боеприпасов лишь в конфликтах низкой интенсивности. При этом ситуация в ВПК США в ближайшее время будет только ухудшаться, в частности за счет сокращения численности работающих в нем в ближайшее десятилетие на 11–16 процентов, главным образом из-за нехватки молодежи. Автор отмечает дефицит в ВПК США современного станочного парка в размере 27 процентов от потребного.

Все это, по мнению автора статьи, дает основание сделать вывод, что США не военная страна и выдержать масштабный конфликт с серьезным противником она не сможет в силу ограниченных возможностей ВПК. И никакие финансовые вливания не позволят в короткие сроки исправить ситуацию, поскольку не деньги создают материальные блага, а люди и техника.

Губительный приоритет прибыли над результатом

Приведенные примеры по частным образцам вооружения говорят о том, что принцип примата прибыли акционеров привел к весьма опасным перекосам в американском ВПК. И эти негативные тенденции будут только нарастать. Попытки Трампа повернуть процессы вспять вряд ли принесут успех, поскольку затрагивают личные корыстные интересы крупнейших политических игроков Америки. Пока был СССР, создававший иллюзию угрозы существованию капитализма, алчность акционеров сдерживалась и американский ВПК развивался высокими темпами. С исчезновением социалистической системы у воротил капитализма создалось впечатление, что они господа в этом мире. Возникла идея начать глобализацию, полный крах которой стал очевиден уже к началу XXI века. А главный итог такой политики – возвышение Китая, Индии и других стран ЮВА на фоне деиндустриализации Запада, прежде всего США. При этом новые гиганты совершенно не собирались оставаться экономическим придатком деиндустриализованного "интеллектуального" Запада, а стали превращаться в его реального и мощного конкурента. Американцы предприняли попытку взять под контроль мировую кладовую энергоресурсов – Ближний Восток. Начали с "грубой силы" в Ираке и Афганистане, а закончили провалом "арабской весны" в Сирии. На фоне тяжелейших военно-политических потрясений в странах Запада подняли голову национальный капитал и народ. Такое развитие ситуации прогнозировалось нами еще в 2012 году. Сегодня мы это наблюдаем. Наиболее ярким проявлением стала победа Трампа на президентских выборах, что привело к полномасштабной холодной гражданской войне в США. События в странах ЕС по сути демонстрируют движение в том же направлении.

При этом западный истеблишмент и крупный бизнес, связанные с транснациональными элитами, отнюдь не собираются сокращать свои доходы ради улучшения положения своих стран, в частности восстановления их ВПК. Лучшее тому подтверждение – новые сомнительные проекты, к примеру создание полностью автономных безэкипажных надводных кораблей и подводных лодок.

В заключение отмечу, что наиболее дальновидные и умные западные политики, в частности американские, в конце 80-х годов указывали на крайнюю опасность для США и Запада в целом распада СССР, называя его великолепным спарринг-партнером, позволяющим держать их страны "в форме". Понимая, что поздний СССР с идеологической точки зрения никакой реальной угрозы не представляет, они говорили о том, что мы выступаем для государств третьего мира, ориентирующихся на Запад, в качестве страшного пугала, которое заставляет их быть беспрекословными сателлитами США, фактически в статусе неоколоний. СССР с его мощнейшим научно-техническим потенциалом поддерживал непрерывную гонку в области науки и техники. Кстати, именно в эти годы были достигнуты наиболее впечатляющие результаты в освоении космоса. И только сейчас с началом нового технологического соревнования между Россией, Китаем и США битва за околоземное пространство возобновилась.

Исчезновение "советского стимула" в технологической и военной гонке привело к деструктивным процессам в ВПК США. А отсутствие гибкого и сильного конкурента – к приходу во власть в странах Запада малокомпетентных и корыстных политиков, больше защищающих интересы своего кармана и хозяев из крупного бизнеса. Поэтому сегодня, когда в США нарастают внутренние деструктивные процессы, нам, гражданам России, не стоит этому радоваться: распад США или даже их сильное ослабление, уход из активной внешней политики будут иметь очень серьезные последствия для нашей страны.



Константин Сивков,

заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в выпуске № 43 (806) за 5 ноября 2019 года Источник - vpk-news.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573025040

