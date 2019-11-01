В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых

10:36 06.11.2019 На Гуцериеве "траста" нет



Михаил Гуцериев пытается пойти на мировое соглашение с ЦБ по долгам "Рост Банка", но веры олигарху уже нет. Его бизнес-империя разваливается на глазах.



Тяжелые времена наступили для одиозного олигарха Михаила Гуцериева и его бизнес-партнеров. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу бывшего владельца "Бинбанка" и "Рост-Банка" Микаила Шишханова - племянника Гуцериева.



Шишханов, явно по настоянию своего дядюшки, пытался оспорить решение судебного органа о признании вывода 50 млрд рублей из санируемого "Трастом" "Рост-Банка" недействительной операцией.



В это же самое время Гуцериев и Шишханов пытаются оспорить аналогичное решение суда уже в отношении 205 млрд рублей кредитов от Центробанка, которые Шишханов направил на увеличение уставного капитала дочек "Рост-Банка" - "Рост Инвестиции" и "Рост Капитал".



Говорят, на эти 205 млрд рублей, выданные "Рост Инвестициям", Шишханов купил по завышенной стоимости акции кипрских и британских пустышек, которые принадлежали самому Шишханову и Гуцериеву. На 50 млрд руб., ушедших в "Рост Капитал", купили еще ряд компаний с огромными долгами.



"Рост-Банк" отдали на санацию "Бинбанку" Гуцериева еще в 2015 году. А вместе с "Ростом" – 36 млрд рублей , которые непонятно, куда делись. Позже "Бинбанк" передали Фонду консолидации банковского сектора, а "Рост-Банк" – отправили в банк плохих долгов Траст

Изначально Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Траста" по 50 млрд рублей, посчитав что банк не предоставил доказательств фиктивности сделок. Но затем суды встали на сторону "Траста" и признали сделки недействительными.



То, что суд отклонил жалобу Шишханова по 50 млрд рублей говорит о том, что, скорее всего, суд отклонит жалобу и по 205 млрд рублей, выданных ЦБ в качестве кредитов. Неудивительно, что Гуцериев и Шишханов сразу засуетились.



Говорят, что в результате они были вынуждены буквально бежать в ЦБ и договариваться о мировом соглашении или хотя бы отсрочках по выплате денег. Насколько это у них получится - вопрос. Причем вопрос собственно выживания Гуцериева и Шишханова, как состоятельных предпринимателей.



Придется договариваться



Сегодня и правда непонятно, что вообще в ближайшем времени останется от их состояния. Результатом "управленческого гения" Михаила Гуцериева и его ближайших подвижников по "Сафмару" и другим структурам стали гигантские долги - порядка 1 трлн рублей, или 15 млрд долларов.

Одному только "Сбербанку" олигарх задолжал порядка 325 млрд рублей. Такую сумму госкорпорация выделила на развитие нового актива Гуцериева – Афипского НПЗ. Еще один серьезный вопрос - как выделение таких колоссальных средств мог одобрить глава госбанка Герман Греф?



В результате санации "Бинбанка" государству итак пришлось раскошелится на 320 млрд рублей, которые сейчас висят тяжелым долгом Гуцериева перед "Трастом". Оздоровлению "Бинбанка" не помогла и передача в пользу разваливающегося финансового учреждения целого ряда активов олигарха. Речь об акциях "Интеко", "А101", передачи 25% активов "Русснефти" и 25% "Славкалия".



Гуцериева "обложили"?

Ничего из этого Гуцериеву и компании не помогло. В результате денег от Гуцериева ждут не только государственные, но и частные банки. Сумма обязательств перед ними не превышает 10 млрд рублей, но общий объем долга структур Гуцериева составляет дикие 1% активов всей банковской системы!



Удивительно не только то, что Гуцериев все еще числится весьма небедным человеком, но и то, что он и его товарищи по бизнесу все еще ходят на свободе.

Другие структуры Гуцериева тоже убыточны. Вся его бизнес-империя трещит по швам. А в империях, как известно, первыми "отпадывают" края, и только потом уже основные активы.

Его ООО "Варьеганинвест" за 2017 г. заработала – минус 2 млн рублей, ООО "Чайка Медиа Груп" – минус 52 млн рублей. "Бесплатно" работают многочисленные "дочурки" "Русснефти": ООО "ТД "Руснефть", ООО "Томская нефть", ООО НК "Русснефть-Брянск", АО "Черногорское".

Но Гуцериев не сдается! В этом оду он снова всех удивил: выкупил у Владимира Когана Афипский НПЗ за 20 млн долларов При этом он каким-то образом, имея за плечами сотни миллиардов долгов, умудрился получить в Сбербанке кредит на НПЗ в размере 1 млрд рублей. Почему Греф ему помогает?

По слухам, они могли договорится с Гуцериевым на Антипинский НПЗ. Сейчас структуру активно банкротит совладелец и главный кредитор - "Сбербанк". Похоже, Гуцериев договорился с Грефом о какой-то мутной схеме, в результате которой "Сбербанк" сможет скинуть неудобный актив, а Гуцериев поиметь с этого свой гешефт.

Бежать нельзя остаться

В любом случае, Гуцериеву приходится договариваться. Иначе развалится вообще все, что только можно. При этом сам Гуцериев явно рассчитывает, что в этом случае у него получится сбежать из страны. Точно также, как он сбежал в 2007 году, когда в отношении него открыли дело о неуплате налогов с доходов "Русснефти".

Уголовное дело против Михаила Гуцериева было возбуждено в 2006 году по поводу незаконного предпринимательства. Статьи об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств добавились к нему уже позже.

По версии следствия, принадлежащие Гуцериеву компании "Нафта-Ульяновск" и "Ульяновскнефть" в 2003-2005 годах добывали больше нефти, чем допускалось лицензионными соглашениями. Ущерб от деятельности "Нафта-Ульяновска составил 700 млн рублей, "Ульяновскнефти" - 2 млрд рублей.

Обвинения в совершении тех же преступлений были предъявлены бывшему вице-президенту "Русснефти" Сергею Бахиру гендиректору "Нафта-Ульяновска" Виктору Курочкину и гендиректору "Ульяновскнефти" Игорю Еланскому.

Дело пахло, что называется, керосином. Поэтому Гуцериев и сбежал из страны - явно чувствовал свою вину, и что все это кончится для него плохо. Но он отскочил - дело в отношении него закрыли, обвинения сняли.



Возможные махинации с "Рост-Банком" потопят и без того идущую ко дну бизнес-империю Гуцериева?

Сейчас Гуцериева может быть замешан в других неблаговидных делах. Недавно его "Сафмар" выкупила у фонда Prosperity Capital долю в 27,2% в Кузбасской топливной компании (КТК), занимающейся добычей угля.

Ему сразу же припомнили обвинения в возможном недружественном поглощении и прицельном банкротстве промышленных предприятий. Например, ситуацию с уникальным предприятием цветной металлургии ОАО "Уфалейникель", которое Гуцериев приобрел в 2017 году.

Однако, вместо того, чтобы разбираться с долгами предприятия и заниматься модернизацией производства он просто уволил 90% его сотрудников. Люди показались ему неликвидным активом?

Рабочие были в шоке, в то время, как управленцы Гуцериева продвигали идею приостановить производство из-за убытков, которые якобы покрывались за счет кредитных ресурсов. Надо ли говорить, что остановить падение предприятие в пропасть "Сафмару" не удалось? Скорее, подтолкнуть.

По похожему сценарию пошли и антрацитные шахты в Ростовской области, которые олигарх должен был реорганизовать. В результате он создал дочернюю структуру Ростовский Антрацит, через которую должна была идти реорганизация.

Как это подобает олигарху Гуцериеву, создана она была через целый ряд офшоров - "Виллбург финанс лимитед", "Лионберг финанс лимитед", "Саррингтон трейдинг лимитед" и "Фортфилд энтерпрайзис лимитед", каждая из которых имела по 25% компании.

В результатеэти офшоры заключили сделки о продаже шахты "Дальняя" и шахтоуправления "Обуховская" зарубежным инвесторам. Остальные выработки передали в структуру ГК "Кингкоул", которая в скором времени была внезапно обанкрочена.

Надо ли говорить, что никаких 9,5 млрд рублей на развитие шахт горняки не увидели?

И вот так у Гуцериева во всем. В свете этих событий его перспективы договориться о мировом соглашении с ЦБ по долгам более чем на 250 млрд рублей вызывают большие сомнения.



Как вызывают сомнения и то, что "Траст" пойдет Гуцериеву навстречу по долгам "Бинбанка". Напомним, Гуцериев рассчитывает выделить на реструктуризацию долга 320 млрд рублей всего 140 млрд. рублей.

Веры Гуцериеву уже нет, и не будет. Возможно, сейчас для него наступило лучшее время для бегства из страны. Потом может быть уже поздно.



Автор: Владислав Опарышев,

1.11.2019 Источник - moscow-post.su

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