Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе

10:58 06.11.2019 Властям Казахстана все труднее стало подавлять синофобские настроения, имеющие мнимые и реальные основания, явно подогреваемые изнутри и извне.



Главной причиной синофобии можно назвать открытые в КНР "лагеря перевоспитания" для этнических казахов-мусульман.



Осеннее обострение в Казахстане, связанное с "китайским фактором" во множестве его выражений и, соответственно, митинговой активностью, жестоко подавленной властями, увенчалось на исходе октября письменным обращением группы местных жителей в министерство иностранных дел республики. Люди просят внешнеполитическое ведомство и лично президента Касым-Жомарта Токаева помочь их родственникам, проживающим в Китае и содержащимся властями этой страны в так называемых "лагерях политического перевоспитания" в Синьцзяне. Как утверждают авторы обращения, в лагерях пытают и издеваются над ни в чем не виноватыми людьми - "грех" их состоит только в том, что они исповедуют ислам, отождествляемый почему-то с сепаратизмом и экстремизмом. Связь с родственниками узникам запрещена, и никто не знает, живы они или мертвы.



Собственно, проблема лагерей не нова - "Росбалт" писал о ней и раньше. Однажды МИД Казахстана на нее отреагировал, но, как выяснилось, недостаточно жестко - портить отношения с Пекином властям РК не с руки. Как говорят авторы обращения, ранее во внешнеполитическом ведомстве им дали понять, что Нур-Султан не может вмешиваться в дела другого государства. Тем не менее, в обращении, если оно дойдет до Токаева, тот прочтет, что люди требуют "освобождения наших родственников из концентрационных лагерей и тюрем, … чтобы им не препятствовали в выезде в Казахстан". Также они просят "уполномоченные органы" потребовать от китайских властей "прекращения бесчеловечной политики, наказания виновных, основываясь на международном праве и защите прав человека".



Отметим, что по данным ООН за 2018 год, в Синьцзяне содержалось около миллиона уйгуров и представителей других тюркоязычных народов. Сначала Пекин отрицал существование подобных лагерей, но позже признал наличие всего лишь невинных "образовательных центров" для изучения китайского языка и получения людьми профессии.



Почему киргизы хотят прогнать китайцев



Нескольким невыездным этническим казахом все же удалось сбежать из КНР, то есть незаконно пересечь границу. В Казахстане их, естественно, арестовали, но, вероятно, выслать обратно не рискнут на фоне сильнейшей волны антикитайских выступлений, и признают соискателями убежища в РК. Но, надо сказать, что антикитайские настроения основаны не только на наличии лагерей, но и на "китайской экспансии" в Казахстане. Бывает, что проблема надумана, и посредством нее казахами манипулируют силы, желающие дестабилизировать обстановку.

Случается, однако, и так, что причина недовольства "китайским фактором" из пальца не высосана - например, как в случае с лагерями. Но как поступают власти, не способные подавить синофобские настроения казахов? Да как обычно - "просто" жестоко разгоняют митинги, считая их результатом растущей активности оппозиционных сил. Особенно Нур-Султан опасается движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанного экстремистской организацией, деятельность которой на территории республики запрещена. Основателем ДВК является проживающий в эмиграции во Франции бизнесмен Мухтар Аблязов, заочно приговоренный в Казахстане к 20 годам лишения свободы.

Несмотря на запрет, в конце октября ДВК попыталось провести несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате против китайской экспансии. Силовики арестовали около тридцати человек. В принципе, власти страны должны были помнить, что и месяцем раньше казахи под лозунгом "Нет китайской экспансии!" митинговали аж в шести городах: они опротестовывали строительство и (или) перенос из КНР в Казахстан 55 китайских предприятий. Митинговавшие считают их "грязными" производствами. Их не утешает информация властей, в соответствии с которой предприятия "чистые", и речь идет не о ближайшей перспективе. А также и то, что в будущем, благодаря им, будет создано более 20 тысяч рабочих мест: местные подозревают, что львиную долю вакансий займут сами китайцы.



Тут бы властям провести среди местного населения разъяснительную работу относительно реального объема ожидаемого рынка труда и занятости, предварительно расставив все точки над "i" с китайской стороной, но они предпочитают свалить синофобию на "происки врагов" Казахстана. Возможно, потому, что митингующие во многом правы, и документального опровержения их утверждениям нет. А это создает крайне благоприятные условия для растущей активности оппозиции - тем более, в условиях фактического двоевластия в республике. Так что антикитайские митинги, несмотря на их жесткое подавление, будут, вероятно, набирать силу и, как это обычно случается на постсоветском пространстве и вообще на Востоке, приобретут выраженный политический контекст.



Завалит ли Китай юанями Казахстан?



Собственно, это уже произошло: участники гражданского движения "Проснись, Казахстан!" анонсировали на 9 ноября митинг в Алма-Ате с требованием проведения в стране политических реформ. Они настаивают на ограничении президентских полномочий и переходе страны к парламентской форме правления. При этом совершенно ясно, что Казахстан к этому не готов: ему бы сейчас как-то сохранить равновесие в условиях правления фактически двух первых лиц - Нурсултана Назарбаева с его неограниченной властью и Токаева - с почти никакой. Здесь же подчеркнем, что активисты движения не намерены просить власти разрешения на проведение митинга, а это обещает еще один разгон незаконного "мирного собрания".



Остается гадать, к какой именно дате приурочена акция 9 ноября - ведь по удивительному "совпадению" особенно резонансные народные волнения пришлись в аккурат к первому государственному визиту Токаева в Китай, а позже - к приезду в Казахстан председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Ну и покатилось.

Говоря о реальных и мнимых страхах казахов, которые власти республики даже не пытаются рассеять целенаправленной просветительской работой. К примеру, эксперты и "простые люди" опасаются того, что Казахстан станет сырьевым придатком Китая. Но разве дело тут в "зловредности" КНР, а не в неспособности Нур-Султана развивать не сырьевые отрасли экономики, способные к тому же конкурировать на внешнем рынке. Ведь 70% казахстанского экспорта приходится на сырье, которое, помимо Китая, в значительном количестве (20%) отправляется в Италию, и из них почти 100% - это минеральное топливо. Но кто боится в Казахстане итальянской экспансии? Спросить - засмеют.

Боятся казахи или им навязывают страхи, пользуясь некомпетентностью масс и внешним долгом страны перед КНР? Да, Казахстан действительно задолжал своему могучему соседу 11 миллиардов долларов. Но опасность долгового ярма определяется его соотношением к ВВП, а это всего 6,5% против 25%, которые набрала Киргизия, и в которой тоже растут антикитайские настроения. В остальных государствах Центральной Азии долги перед Китаем колеблются в пределах 16 - 20% к ВВП. К тому же, задолженность Казахстана ежегодно снижается, и существенно.



Китай - ЕАЭС: насолить Америке и пересолить себе



Sputnik цитирует экс-советника президента РК Ермухамета Ертысбаева, считающего, что антикитайские настроения в республике нагнетаются Вашингтоном: "Думаю, американцы, поскольку у них идет торговая война с Китаем. … Америка давно и сильно обеспокоена стремительным взлетом Китая. Когда китайцы доберутся до чипа - все! Америка перестанет быть державой № 1". Как считает бывший высокопоставленный чиновник, главной целью Китая является инфраструктура, а казахстанский рынок пока не представляет для него большого интереса. Что же касается внешнего долга РК, он "не смертелен" и может быть погашен "хоть завтра" за счет средств Национального фонда.



Безосновательны также утверждения, что китайцы отнимают у казахов рабочие места - по официальной информации, они даже не заполняют выделенную для них рабочую квоту. А землю китайцам в республике и вовсе не продают. Заметно сократились и прямые инвестиции КНР в РК: за неполных четыре года - каких-то 4 миллиарда долларов (в прошлом году - 1,5 млрд, пятое место; на первом - Нидерланды, прочно удерживающие лидерские позиции в течение пяти лет), и бума в ближайшем будущем на них тоже пока не видно. Так в чем же дело? Ведь как экономический партнер Китай выгоден Казахстану. Вероятно, здесь все же роль играет военная и экономическая мощь соседа, то есть срабатывает сугубо психологический фактор. Во-вторых, исторически между казахами и китайцами - а было это в далеком прошлом, если не считать антикитайского контента времен СССР - были серьезные неурядицы, вплоть до вооруженных столкновений.



Ну, а самый неприятный фактор - это наличие вышеупомянутых лагерей, сформировавших крайне негативное общественное восприятие Китая не только в Казахстане, но и в Киргизии. И ситуация усугубляется тем, что и Нур-Султан, и в большей степени Бишкек не смеют говорить о проблеме лагерей в полный голос, чего-то требовать от Пекина, демонстрируя тем самым если не трусость, то сильную зависимость от Поднебесной, что уже не воспринимается в казахстанском и киргизском обществе как "дипломатичность".



В общем, в Казахстане и Киргизии, и этот процесс может расползтись по всей Центральной Азии, Китай несет серьезные имиджевые потери, а вместе с ним - и власти государств региона. А на такой почве дестабилизировать обстановку в ЦА легче, чем в ситуации, если б ее не было вовсе. Соответственно, антивластные силы ею воспользуются. И чтобы смягчить обстановку, власти государств Центральной Азии должны сообща работать над ней с Пекином. Но пойдет ли на это последний с его специфичной внутренней политикой?



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

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