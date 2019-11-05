 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
11:59 06.11.2019

В Жандарском районе Бухарской области 30 октября автомобиль, которым управлял сотрудник отдела уголовного розыска ОВД Алатского района, взорвался после столкновения с прицепом трактора.

Офицер следственного отдела ОВД Алатского района Бухарской области Шохидбек Джумаев сгорел в салоне своей машины после ДТП, которое произошло вечером 30 октября на кольцевой дороге вблизи села "Хумин" Жандарского района. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, автомобиль марки "Равон", которым управлял Шохидбек Джумаев, на большой скорости врезался в прицеп трактора, который вез собранный хлопок в пункт приема.

– Выяснилось, что этот парень работал в уголовном розыске. 30 октября возвращался из Бухары. Ездил туда, чтобы сдать хлопок. Возле хлопкового завода есть разворот, оттуда разворачивался трактор, загруженный хлопком. Парень ехал на большой скорости и врезался в прицеп этого трактора. В результате, в машине оперативника взорвался газовый баллон. И хлопок сгорел, и машина. Я лично видел, как сотрудник милиции заживо сгорел в своей машине, – говорит собеседник.
​Непредставившийся сотрудник ОВД Алатского района подтвердил информацию о гибели своего коллеги.
За два дня до этой трагедии в селе "Огар", находящегося в Жандарском районе Бухарской области, автобус со сборщиками хлопка столкнулся с автомобилем "Матиз" и упал в канаву. Один из очевидцев сообщил, что в салоне автобуса находился отряд сборщиков хлопка.
– Этот инцидент произошел в 7 часов вечера. За рулем автомобиля "Матиз" находился местный фермер. Он вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Водитель автобуса попытался вырулить и упал в канаву. По счастливой случайности никто из пассажиров автобуса не получил серьезные травмы. А вот водителя "Матиза" в тяжелом состоянии увезли в больницу, – сказал очевидец.
Ежегодно во время хлопкоуборочной кампании в Узбекистане погибают люди. В середине октября этого года на хлопковом поле в Узбекистане скончались двое солдат – на них наехал трактор, пока они спали. Солдаты собирали хлопок в Сырдарьинской области, куда их отправили из Ферганской области, где они проходили военную службу по призыву.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573030740
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