Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.

12:13 06.11.2019

На очередном собрании Совета директоров АО "First Heartland Jýsan Bank" (Jýsan Bank) новым председателем правления банка назначен Кайып Айбек Торебекулы, сообщает Zakon.kz.



- Jýsan Bank успешно завершил реорганизацию и объединение с First Heartland Bank, принял новую стратегию развития и на сегодняшний день является пятым по размеру активов банком в Казахстане, а также одним из крупнейших финансовых институтов в Центральной Азии. Мы ожидаем, что обширный опыт и знания г-на Кайып Айбека Торебекулы будут содействовать дальнейшему развитию Jýsan Bank в реализации стратегии по трансформации в передовой технологический универсальный финансовый институт страны, – прокомментировал назначение Кайып Айбека г-н Шигео Катсу, председатель Совета директоров Jýsan Bank.



Г-н Катсу также выразил благодарность предыдущему председателю правления банка г-ну Пирматову Бекжану за успешную проделанную работу и пожелал успехов в связи с его переходом на должность председателя правления АО "Jýsan Invest", где он сосредоточит свои усилия на развитии новых перспективных направлений Private banking и Wealth Management.



- Я благодарен акционерам и Совету директоров и высоко ценю оказанное мне доверие. Jýsan Bank продолжит свое поступательное развитие, сосредоточится на развитии передовых технологий, расширении перечня предоставляемых услуг, улучшении сервиса, а также качественном росте кредитного портфеля в розничном, корпоративном секторе и МСБ, – прокомментировал свое назначение Кайып Айбек.



Ранее, г-н Кайып Айбек занимал должность заместителя председателя правления Jýsan Bank, где курировал направление по работе с проблемными активами. Имеет богатый опыт работы в банковском секторе РК, прошел карьерный путь от рядового аналитика до руководителя высшего звена.

Кайып Айбек имеет степень бакалавра экономики британского университета Дюрхэм (Durham University), а также степень магистра в области финансов и бухгалтерского учета Лондонской школы экономики (London School of Economics and Political Science).

Работает в финансовой системе с 2010 года, начал карьеру в банке HSBC в должности аналитика сектора ресурсов и энергетики. Также работал ведущим менеджером в Сбербанке России. С 2016 года занимал руководящие должности в инвестиционных и финансовых компаниях. В 2018 году избран председателем правления инвестиционной компании First Heartland Capital, а в 2019 году – заместителем председателя правления Jýsan Bank.