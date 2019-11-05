В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет

14:55 06.11.2019

В Омске к приезду Путина покрасили землю



Полным ходом идет подготовка к визиту президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Омск на XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана.



Какие объекты посетят главы государств, пока неизвестно, что заставляет принимающую сторону закрывать все проблемные участки. Так, недавно закрыли долгострой у хоккейной академии "Авангарда", на днях здесь покрасили землю в зеленый цвет.



Формально такой поступок объясняют новым способом посева травы, но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году. Зато сейчас территория выглядит облагороженной.