 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цветВ Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет
14:55 06.11.2019

В Омске к приезду Путина покрасили землю

Полным ходом идет подготовка к визиту президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Омск на XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана.

Какие объекты посетят главы государств, пока неизвестно, что заставляет принимающую сторону закрывать все проблемные участки. Так, недавно закрыли долгострой у хоккейной академии "Авангарда", на днях здесь покрасили землю в зеленый цвет.

Формально такой поступок объясняют новым способом посева травы, но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году. Зато сейчас территория выглядит облагороженной.

Источник - superomsk.ru
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