 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрVIPдиалог. Глава СБУ выбил зуб главе администрации президента
14:59 06.11.2019

Бей первым, Фредди! Глава СБУ подрался с главой администрации президента Зеленского

Чиновники последовали примеру депутатов Верховной рады Украины

АЛЕКСАНДР ГРИШИН

Скучно живем, господа-товарищи!!! Скучно. А вот на Украине "торжество демократии" не дает скучать ни населению, ни вершителям судеб. Даже когда власть меняется, традиции остаются, и каждое утро украинцев ждут новые номера старой программы из сочетания демократических как бы норм и казацкой вольницы традиций. Сегодня и ежедневно! На нашей арене клоуны, акробаты, фокусники и акробаты-клоуны.! Маэстро, урежьте марш! Жаль, что последняя фраза не моя, очень подходит. Впрочем, Булгаков долгое время жил в Киеве, так что только и у него могло такое родиться. Знал, о чем писал.

Первая в истории Верховной рады Украины нового состава драка состоялась между парламентариями 30 октября. Как мы помним, прошлый состав отличался излишней физической активностью, когда парламентарии со справками и без испытывали острый дефицит лексики в собственных словарных закромах. Помните, как депутат Барна поднимал на трибуне за первичные половые признаки Арсения Яценюка и бережно относил его от микрофонов?

Нынешние не такие бурные. По крайней мере, пока. И, хотя вопрос, по которому разошлись мнения депутатов, был очень серьезный – о создании временной следственной комиссии ВРУ по событиям 2 мая 2014-го в Одессе – никто никаких результатов от деятельности этого органа украинского парламента не ждал. Впрочем, комиссию так и не создали. Инициативу похоронили депутаты фракции "Слуга народа", что вызвало возмущение "Оппозиционной платформы – за жизнь". Вот и сошлись нардепы – от ОП Николай Скорик, а от "Слуги народа" - Николай Тищенко. Но разойтись по-настоящему им не дали. Пострадала лишь одежда. Драка в версии "лайт", тем не менее, вызвала большой интерес парламентских журналистов, которые уже начали скучать после того, как депутаты перестали давать им скандальную пищу для публикаций в виде переписки с "девушками по вызову" или приведения в тонус своих первичных мужских половых признаков во время заседаний.

Однако, куда более серьезный инцидент произошел в этот же день в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили местные журналисты, глава администрации президента Украины Андрей Богдан и руководитель Службы Безопасности этого государства Иван Баканов не сошлись во мнениях, кто должен возглавить Главное следственное управление СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, а Богдан горой стоял за назначение на эту должность полковника СБУ Дмитрия Нескоромного. Когда у оппонентов закончились слова, в ход пошли кулаки. Промежуточную победу одержал силовик – по словам журналистов, он выбил главе администрации президента зуб, и Богдан с того дня на работу не выходит. Это уже не оторванная пуговица от пиджака, мальчики и девочки! Это всерьез. Кто же одержит окончательную победу в этой схватке, станет ясно, когда место главы ГСУ обретет своего нового хозяина.

Но Богдан не намерен ни прощать, ни забывать. Вместо того, чтобы спустить скандал на тормозах, он лишь разжигает его.

- Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить, - написал глава администрации президента Зеленского на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Можно ли это расценивать как угрозу одному из высших должностных лиц Украины при исполнении? В любом случае, ребяткам не скучно. И своему президенту Владимиру Зеленскому они явно скучать не дают.

Традиция у них там такая. Ничего не поделаешь.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573041540
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