 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.11.2019
22:47  7 тысяч казахстанских религиоведов и теологов ведут контрпропаганду идеям джихадизма. Отчитался "форум имамов"
22:11  Цели России в Пакистане. Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США, - ВПК
19:32  Названы имена погибших в бою на таджикской границе - служащий погранвойск Иззатулло Абубакр и участковый милиционер Бахром Шахзода
17:24  Мясо превращается в нефть для Кыргызстана, - Майдан.kg
14:59  УкрVIPдиалог. Глава СБУ выбил зуб главе администрации президента
14:55  В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет
12:13  Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.

11:59  В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
10:58  Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе
10:36  В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых
10:24  США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков
10:19  "Ангара" не вынесет двоих? "РосКосмос" закругляет сотрудничество с Казахстаном
10:14  Прорывы в никуда. Казахстан: памятники коррупции и тщеславию, - Е.Никишин
10:05  "Ядерный шантаж": Иран возобновил обогащение урана, - А.Братерский
09:18  Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев
08:52  Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез
08:47  Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева
08:36  Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:30  Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"
08:24  Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты
00:48  Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:47  США и Турции удалось придать войне в Сирии "второе дыхание"
00:44  Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:42  Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
00:39  "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль
00:38  Совсем не анекдот: как Василий Иванович Чапаев вошел в фольклор
Вторник, 05.11.2019
23:33  Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей
21:53  Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
18:34  Умер генерал-полковник РФ А.Ноговицын - уроженец Семипалатинской области, экс-первый замнач штаба ОДКБ
17:55  Елбасы обозрел пафосные проекты застройки экс-райцентра Туркестан
15:49  Таджикистан согласился уступить Узбекистану золотое месторождение Оби Шифо. За долги?
14:35  В 2020 году долг Узбекистана перед Китаем достигнет $3 млрд
14:32  Кто победит в гипотетической войне Индии и Китая?
14:16  Как выглядит личная библиотека Елбасы и что в ней хранится
14:10  США никак не могут достроить гигантский авианосец "Джеральд Форд"
14:09  Найти русских в Таджикистане: миссия невыполнима
14:05  Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв, - репортаж Дарьи Асламовой
14:04  Турция опять готовится купить у России истребитель Су-35
14:01  РосСМИ "топят" каз-политика Манзорова. Кому он нужен?
13:20  Умерла казахстанская актриса Раиса Мухамедьярова
13:01  В ТашНархозе новый ректор - Конгратбой Шарипов
12:53  Киев и Нур-Султан поссорились из-за подшипников и мин-удобрений
11:03  Стая хищных сусликов. Есть ли в Киргизии оппозиция?
10:59  Матерый кыргызский алко-депутат Турсунбеков обвинен в мошенничестве с винзаводом
10:12  Турецкая армия нейтрализовала самого разыскиваемого полевого командира курдской РПК Мюслуха Ике
09:41  РосШоуСтрасти. Косорукие ислам-террористы проказники готовились взорвать концерт Киркорова... по заказу Галкина
09:25  Елбасы думал перенести столицу Казахстана в Туркестан. И что помешало?
09:14  Курдская политика Турции оказалась провальной, - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цели России в Пакистане. Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США, - ВПК
22:11 06.11.2019

Наши цели в Пакистане

С момента возникновения независимого Пакистана отношения Кремля и Айван-е-Садр были, мягко говоря, непростыми. Исламабад стал ближайшим союзником Вашингтона, а затем и Пекина, после того как СССР рассорился с Китаем.

Американский самолет-разведчик U-2, сбитый советским ЗРК С-75 над Уралом 1 мая 1960 года (что вызвало грандиозный международный скандал), взлетел именно с пакистанского аэродрома. Во время китайско-индийского пограничного конфликта 1962-го Москва явно поддержала враждебный Исламабаду Дели. Впрочем, когда в 1965-м схлестнулись уже Пакистан и Индия, СССР сохранил нейтралитет. Более того, именно в Ташкенте враждебные стороны подписали мирное соглашение. А в конце 60-х Советский Союз стал поставщиком боевой техники для ВС Пакистана. Однако в войну 1971 года Москва заняла сторону Дели. В 70-е между СССР и Пакистаном имело место определенное экономическое сотрудничество. Но в 80-е главной тыловой базой антисоветских сил в Афганистане стала пакистанская территория, что автоматически сделало Исламабад открытым врагом Москвы ("Чем советский Афган отличается от американского").
"
Москва не захочет оккупировать Пакистан, даже частично и временно
"
После распада СССР отношения вроде как нормализовались. Однако ВС Индии остались одним из главных потребителей продукции российского ОПК, испытывавшего тогда огромные трудности ("Индия купила российский ЗРК для равновесия"). Это обстоятельство было мощным ограничителем сотрудничества между Москвой и Исламабадом. Свое влияние оказала и открытая поддержка Пакистаном афганского движения "Талибан", которое Россия (вместе с Ираном и Узбекистаном) рассматривала как прямого противника.

В последние годы Дели явно дрейфует к Вашингтону, а Исламабад продолжает укреплять союз с Пекином. В итоге происходит определенное российско-пакистанское сближение, возобновлены поставки нашего оружия, что вызывает крайнее недовольство Дели ("Вооруженный против Индии"). Впрочем, наш военный экспорт в Индию даже не в разы, а на порядки больше, чем в Пакистан. Кроме того, сохраняется фактор поддержки Исламабадом суннитских радикалов в Афганистане. Самое же главное в том, что существует вероятность прихода таких радикалов к власти в самом Пакистане. В их руках окажется ракетно-ядерный арсенал ("Арсеналы для радикалов"). И это уже прямая угроза России да и всей Евразии.

Наши страны не просто не имеют общей границы, но находятся достаточно далеко друг от друга. Впрочем, пакистанские баллистические ракеты (в том числе с ядерными БЧ), по-видимому, способны долететь до южных районов Урала и Сибири. Где, к сожалению, частей ЗРВ не так уж много. Пакистанской авиации достичь целей в России проблематично, даже если это будет полет в один конец, и невозможно, если подразумевается возвращение.
Но и для сил и средств ЦВО ВС РФ, отвечающего за это стратегическое направление, Пакистан недосягаем. Долететь смогут Су-34 с авиабазы "Шагол", правда, понадобится как минимум одна дозаправка в воздухе либо промежуточная посадка в Центральной Азии. Разумеется, до Пакистана без труда и безнаказанно дострелят РВСН, но Россия явно не применит ядерное оружие первой, а все наши МБР существуют только в одном оснащении, к тому же их дальность в данном случае избыточна. Наилучшим инструментом в арсенале окажется дальняя авиация. Кроме того, удар по противнику с помощью КРМБ могут нанести российские АПЛ, но идти до Аравийского моря как с Кольского полуострова, так и с Камчатки очень уж далеко.
Впрочем, здесь возникает вопрос: по какому сценарию пойдет война, какие цели поставят стороны перед собой, а также будут ли у них союзники? По сути кроме прихода к власти в Исламабаде радикалов, другие причины для вооруженного конфликта представить сложно. И даже в этом случае Москва уж совершенно точно не захочет хотя бы частично и временно оккупировать Пакистан. Единственной целью Кремля может быть лишение этой страны ракетно-ядерного арсенала. Для этого не придется задействовать Сухопутные войска, другое дело – ВДВ и спецназ наряду с дальней авиацией. Страны Центральной Азии в такой ситуации вряд ли откажут России в использовании своих аэродромов, тем более воздушного пространства.
Главное же в том, что нашим союзником с гарантией сто процентов окажется Индия. Просто потому, что для нее пакистанская угроза на порядок выше. Она не только предоставит Москве аэродромы, но и примет участие в боевых действиях. Не исключено, что это же сделают ВС США, в первую очередь ССО.

Захотят ли Индия и Соединенные Штаты оккупировать Пакистан – их дело. России это точно не нужно, если Исламабад лишится ядерного оружия и средств его доставки. Поэтому принципиально важно, чтобы ни одна пакистанская ракета ни при каких обстоятельствах не достигла нашей территории. И здесь необходимо усиление и ударных систем, и сил ПВО. Пока на данном стратегическом направлении у нас большие проблемы и с первым, и со вторым.

Александр Храмчихин,
заместитель директора Института политического и военного анализа
№ 43 (806) за 5 ноября 2019 года

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573067460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел переговоры с Председателем Парламента Армении А.Мирзояном
- Д.Назарбаева: Казахстан и Узбекистан имеют серьезные перспективы взаимодействия
- Визита первого президента в Туркестан
- Рейтинг управленческой элиты РК за 3 квартал 2019 года
- Алихан Смаилов принял участие в открытии II Китайской международной импортной выставки в Шанхае
- Прорывы в никуда
- Кадровые перестановки
- Казахстан выразил обеспокоенность торговыми разбирательствами Украины
- Крупные торговые сети оштрафованы за распространение SIM-карт без регистрации на абонента
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  