7 тысяч казахстанских религиоведов и теологов ведут контрпропаганду идеям джихадизма. Отчитался "форум имамов"

22:47 06.11.2019

Казахстанские теологи делают успехи



Сейчас в Казахстане осуществляют свою деятельность больше 7 тысяч религиоведов и теологов, которые проводят разъяснительную работу. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев на девятом форуме религиоведов сообщил, что организована деятельность по контрпропаганде радикальной идеологии.



В столице прошел форум имамов Казахстана



Продвигаются идеи о вреде радикальной идеологии, важности светских ценностей и межконфессионального согласия, модернизирован духовно-просветительский портал Kazislam, – отметил министр.

По его словам, также в министерстве намерены решить проблему нехватки специалистов в области религии и повышения их квалификации.



Сегодня в подготовке специалистов в сфере религии задействованы функционирующие в нашей стране духовно-учебные заведения, – подчеркнул Абаев. – Ежегодно увеличиваются государственные заказы на подготовку специалистов в области религии. В ближайшее время начнется реализация проекта по организации курсов для теологов и других специалистов в сфере религии в Нур-Султане, Алматы, Актобе. Несомненно, такая работа будет продолжаться. Для этого в регионах в соответствии с имеющими потребностями должны быть разработаны обучающие программы и заложены необходимые финансовые средства.



06 Ноября 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан