В Ташкенте анонсирован "супер-концерт" Бузовой. Кто патронирует этот отстой за 100 тысяч сумов/билет?

22:58 06.11.2019

Ольга Бузова прибудет в Ташкент в декабре



Ольга Бузова исполнит не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.



В Ташкент в декабре приедет Ольга Бузова. Артистка даст своей грандиозный концерт во Дворце "Дружбы народов", сообщает "Афиша.уз".

Единственное шоу российская певица представит на суд зрителей 16 декабря.



В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.



Билет стоит от 100 000 сумов.