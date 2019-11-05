|В Ташкенте анонсирован "супер-концерт" Бузовой. Кто патронирует этот отстой за 100 тысяч сумов/билет?
22:58 06.11.2019
Ольга Бузова прибудет в Ташкент в декабре
Ольга Бузова исполнит не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.
В Ташкент в декабре приедет Ольга Бузова. Артистка даст своей грандиозный концерт во Дворце "Дружбы народов", сообщает "Афиша.уз".
Единственное шоу российская певица представит на суд зрителей 16 декабря.
В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами свои песни, но и представит свой новый альбом.
Билет стоит от 100 000 сумов.