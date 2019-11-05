 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Их нравы. "Хроническое злоупотребление этанолом" убило звезду американской порно-индустрии Джессику Джеймс
00:03 07.11.2019

Стала известна причина загадочной смерти известной порноактрисы

Долгое время они принимала противосудорожные лекарства

Звезда фильмов для взрослых Джессика Джеймс погибла от судорожного припадка, вызванного регулярным злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщает The Blast.

Тело Джеймс было обнаружено в ее собственном доме в пригороде Лос-Анджелеса в сентябре 2019 года. Джессику решил проведать ее друг, так как долгое время не слышал от актрисы никаких новостей, но в итоге нашел ее мертвой.

По данным следствия, одной из главных причин кончины 43-летней Джеймс стало "хроническое злоупотребление этанолом". Коллега Джессики по порнобизнесу сообщил журналистам, что смерть актрисы была "вопросом времени".

"У нее было так много проблем со здоровьем: со спиной, с нервной системой, судорожные припадки в последние шесть месяцев", - рассказал он.

Джессика Джеймс училась в Военном институте Нью-Мехико, затем закончила колледж в Рио-Саладо, после чего три года проработала учительницей в средней школе. В порноиндустрию она пришла в 2002 году. С тех пор американка снялась более чем в 270 фильмах для взрослых.

Анастасия Власова

Источник - МК
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