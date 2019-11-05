Госдума РФ готовит новый закон об упрощении получения гражданства

00:05 07.11.2019

В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства



Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощенном получении гражданства РФ. Согласно документу, обязательный отказ от паспорта другой страны будет отменен.



Как отметил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, законопроект станет "революционером в сфере гражданства". Документ внесут до начала декабря.



По его словам, "для Луганской и Донецкой областей" удалось добиться не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении в российское. В итоге он задал вопрос президенту России "о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего".



И теперь, как отметил парламентарий, в Госдуму внесут законопроект, который отменит эту норму.