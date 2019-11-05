Глава "Укроборонпрома" Абромавичюс утверждает, что советников к нему назначил лично Трамп

00:07 07.11.2019

Глава "Укроборонпром" сообщил о назначенных лично Трампом советниках



Абромавичус заявил, что совместно с американской делегацией обсуждаются вопросы военно-промышленного комплекса незалежной



ЕЛЕНА ГИЛЬМАНОВА



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично занимался назначением советников для украинского генерального Государственного концерна "Укроборонпром". Такое заявление сделал директор госконцерна Айварас Абромавичус.



В качестве примера глава "Укроборонпром" назвал экс-министр Военно-морских сил США Дональд Винтер, который является спецпредставителем американского правительства по реформированию украинского военно-промышленного комплекса



В интервью изданию "Укринформ", директор концерна рассказал, что раз в квартал назначенные Трампом советники приезжают большой делегацией на переговоры. "Большими секретами мы не делимся", - добавил Абромавичус.



По его словам, советники зачастую приезжают для обсуждения вопросов реформирования военно-промышленного комплекса незалежной, а сами встречи проходят на площадке СНБО или "Укроборонпрома"



Напомним, перед вторым туром президентских выборах на Украине экс-кандидат в президенты и депутат Рады четырех созывов прокомментировал "КП" сообщил, что в штабе Зеленского более месяца работали представители Трампа.