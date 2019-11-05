США в Сирии развернули нефтебазы

00:48 07.11.2019 США в Сирии развернули нефтебазы



Вывод американских войск закончился их передислокацией в районы месторождений



США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных началась еще на прошлой неделе, что стало неприятным сюрпризом для Москвы. Россия опасается вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.



"США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Согласно местным источникам, военные базы возводятся в районе дислокации 113-й бригады и в районе Эс-Сур (населенный пункт в 50 км к северо-востоку от Дейр-эз-Зор)",- сообщило во вторник турецкое информагентство Anadolu. По данным арабских СМИ, еще на прошлой неделе военно-транспортный самолет С-17 доставил на американскую авиабазу Джабаль Гуле в 30 км от города Хасеке на северо-западе Сирии боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Предполагалось, что они направятся в район Дейр-эз-Зора, где США намерены построить "крупнейшую базу на территории Сирии". Согласно источникам телеканала NBC, в этот район переброшены части 30-й танковой бригады из Южной Каролины. Появилась также информация о переброске техники из провинции Хасеке на базу Джазира к западу от Ракки. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что более 500 американских солдат, а также техника были размещены на базе Касерки, расположенной на шоссе М4 в провинции Хасеке между населенными пунктами Телль-Байдар и Телль-Тамар. Буквально две недели назад сирийское агентство SANA утверждало, что США уничтожили собственную авиабазу Клейб в этом же районе.



Напомним, что в начале октября, перед началом турецкой военной операции "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, президент США Дональд Трамп объявил о выводе тысячи американских военных из этой страны. Предполагалось, что небольшой контингент останется в районе Дейр-эз-Зора и базы Эт-Танф. Некоторые брошенные американские базы в провинции Алеппо заняли россияне. Однако через какое-то время появились сообщения, что США вновь перебрасывают военных из Ирака в Сирию. Министр обороны Марк Эспер заявил, что американцы укрепляют позиции на востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений. Первоначально шла речь о том, что нефть надо защищать от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чьи спящие ячейки и небольшие отряды до сих пор остаются на территории Сирии. Однако затем появились другие версии. "Мы будем очень тесно работать со своими курдскими союзниками, чтобы быть уверенными, что доходы от этой нефти не попадут в руки Ирана, не попадут в руки (сирийского.- "Ъ") режима, не попадут в руки России",- заявил в конце октября в интервью телекомпании PBS вице-президент США Майкл Пенс.



Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования",- так прокомментировал новости о возвращении американцев в Сирию глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Международное обозрение".



По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США незаконно вывозят нефть из Сирии на сумму более $30 млн в месяц. В том же духе отреагировали в МИД РФ на сообщения о строительстве американских баз в районе Дейр-эз-Зора. "Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми",- сказал во вторник журналистам замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.



На фоне заявлений официальных лиц США о защите нефтяных месторождений передислокация американских военных в районе Дейр-эз-Зора не стала сюрпризом. Вопросы вызывают маневры американцев в районе Кобани (курдское название города Айн-эль-Араб) в провинции Алеппо. В середине прошлой недели стало известно о возвращении военных на базу в деревне Саррин к югу от Кобани, примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы. Напомним, что именно этот аэродром, по данным Сирийского центра мониторинга, стал базой для операции США по уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. В то же время Anadolu отмечает, что военные базы США в деревнях Саррин и Сабит были эвакуированы и уничтожены во время операции "Источник мира". Приблизительно в этих же координатах проходит граница зоны, оговоренной Россией и Турцией. В течение нескольких дней на военном аэродроме Саррин приземлялись военные и грузовые самолеты, но уже в воскресенье арабские СМИ сообщили, что колонна, состоящая примерно из 25 автомобилей "Хаммер", бронетехники и грузовиков с оборудованием, вышла из Саррина.



Как Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о статусе-кво на севере Сирии



Примечательно, что согласно подписанному 22 октября в Сочи российско-турецкому меморандуму, Кобани находится в зоне ответственности Москвы. Напомним, что Россия и Турция договорились о выводе подразделений курдских отрядов самообороны, которые Анкара причисляет к террористам, и их вооружения на глубину 32 км от границы, а также о совместном патрулировании района глубиной до 10 км. Первое совместное патрулирование было осуществлено в минувшую пятницу, во вторник российские и турецкие военные отправились уже во второй патруль по другому маршруту - как раз в районе Кобани.



Цель патрулей - проверить отвод курдских формирований от границы. Еще на прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. Однако во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "террористы еще не вышли из городов Манбидж и Телль-Рифъат" (этим городам посвящен отдельный пункт меморандума), а также не ушли с востока и юга от Рас-эль-Айна (восточная граница установленной Анкарой буферной зоны на севере Сирии).



Президент Эрдоган дал понять, что Россия, а также США, с которыми Анкара договорилась о буферной зоне и отводе курдских отрядов на несколько дней раньше, чем с Москвой, не выполняют своих обязательств по Сирии.



"То, что США решили остаться в Сирии, делает курдов менее сговорчивыми в реализации российско-турецких договоренностей. Это также будет препятствовать диалогу Дамаска с курдами, на который рассчитывала Москва",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. "После того как курды испугались ухода американцев и турецкой экспансии, они стали искать схемы взаимодействия с Дамаском, в том числе допуская передачу некоторых районов под контроль сирийских властей (Манбидж и Табка). Москва надеялась, что этот процесс продолжится к востоку от Евфрата. Теперь в ближайшее время на это рассчитывать не стоит",- отметил эксперт.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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