Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана

00:52 07.11.2019 Официальный Душанбе возложил ответственность на "Исламское государство"



В Центральной Азии произошел инцидент, который можно назвать реализацией главных опасений местных и российских силовиков. В ночь на среду 20 боевиков в масках напали на таджикскую пограничную заставу "Ишкобод". Она расположена на границе с Узбекистаном, но преступники, как заявили таджикские силовики, приехали из Афганистана и были членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещено в РФ). По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, реальное подтверждение возможности проникновения афганских боевиков в страны бывшего СССР может серьезно укрепить позиции как местных силовиков, так и Москвы - гаранта безопасности в регионе.



Один из самых серьезных за последние годы вооруженных инцидентов в Таджикистане произошел около 03:20 по местному времени в ночь на среду. По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, 20 вооруженных людей в масках атаковали пограничную заставу "Ишкобод" на границе с Узбекистаном, подъехав к ней на четырех машинах. Стоит отметить, что автомобильного пункта пропуска в том районе нет - за заставой находится лишь горный хребет, по которому проходит граница между странами.



Боевики захватили пять автоматов Калашникова и убили одного пограничника и одного милиционера, который дежурил на заставе.



После этого таджикские силовики сумели отбить атаку: 15 нападавших были ликвидированы, а оставшиеся пятеро - задержаны.



Около полудня ГКНБ опубликовал краткое содержание показаний, которые дали задержанные боевики. Они якобы сообщили, что заранее, еще 3 ноября, перебрались в Таджикистан из Афганистана - а именно из уезда Калаи Зол провинции Кундуз, выполняя "специальное задание" "Исламского государства". "Она избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу "Ишкобод" и вступили в перестрелку",- сообщил ГКНБ. В Ташкенте инцидент прокомментировали сухо. "Нас проинформировали о произошедшем. Мы изучаем ситуацию и находимся в контакте с профильным ведомством Таджикистана",- сообщили агентству ТАСС в пограничных войсках Службы госбезопасности Узбекистана.



Фотографии с места событий, которые опубликовало МВД Таджикистана, вызывают ряд вопросов. На них видно, что тела нападавших полностью обгорели, а на одного из них надеты пластиковые наручники. Один из автомобилей боевиков тоже выглядит так, как будто полностью выгорел. На другом же можно прочитать автомобильные номера - на них код "01", что говорит о регистрации в Душанбе. Журналисты таджикской редакции "Радио Свобода" пытались проехать к месту происшествия и узнать больше деталей, однако дороги были перекрыты.



"Терпеть не могу конспирологические теории, но есть серьезные сомнения, что это были боевики ИГ,- сказал "Ъ" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.- Во-первых, само ИГ этого не подтверждает. Во-вторых - что это за боевики, которые позволили перестрелять себя как цыплят, хотя ранее сумели безнаказанно пересечь границу и проехать больше сотни километров до заставы. При этом они были в масках, хотя за последние годы ни одна атака в регионе не совершалась в масках. У меня ощущение, что это какие-то заключенные, которых отправили на такое дело. Зная непрофессионализм и цинизм таджикских силовиков, можно предположить все, что угодно".



Целью подобной провокации, по словам Аркадия Дубнова, может быть подтверждение существования террористической угрозы из Афганистана, о которой много говорят и в самом Душанбе, и в России, и в других странах региона.



В последних числах октября в Душанбе и Ташкент прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Встречаясь с президентами обеих стран, он упоминал ситуацию в Афганистане и возможные угрозы, которые она несет.



"Кроме того, кто-то может стремиться поставить под сомнение укрепление сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. И это не может не подрывать перспективу пограничного примирения",- добавил господин Дубнов, имея в виду вопрос делимитации и демаркации государственной границы.



Примечательно, что накануне атаки, 5 ноября, таджикское издание Asia-Plus со ссылкой на источник в правительстве республики сообщило: проект окончательного договора о границе Таджикистана и Узбекистана, на которой до сих пор были спорные участки, готов к подписанию. "К договору прилагаются карты с точным указанием линии прохождения госграницы двух государств. Кроме того, согласованы места установки пограничных столбов между Таджикистаном и Узбекистаном",- сообщил собеседник издания.



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"Произошедший инцидент доказывает, что угроза от Афганистана действительно есть. Наши союзники по ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности, туда среди прочих входят Россия и Таджикистан.- "Ъ") и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества.- "Ъ") не раз об этом предупреждали,- отметил в беседе с "Ъ" замначальника управления Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Комрон Хидоятзода.- Но наши страны готовы отразить любые угрозы. Об этом говорит тот факт, что сейчас узбекские спецслужбы находятся в контакте с таджикскими. Конечно, это нападение не повлияет на двусторонние отношения между республиками, которые носят стратегический характер, и не сможет сорвать подписание договора о государственной границе".



Узбекский политолог, эксперт исследовательского центра Bilig Brains Рафаэль Саттаров также предположил, что срыва процесса стратегического сближения Узбекистана и Таджикистана, которое началось с 2016 года, не будет. "Однако не секрет, что в руководстве обеих республик, особенно среди силовиков, есть противники этого сближения,- сказал "Ъ" господин Саттаров.- И теперь они наверняка будут говорить, что некоторые решения, например, о разминировании границы между республиками, были поспешными".



Так или иначе, Москва уже дала понять, что поможет с обеспечением безопасности в регионе.



Председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ Александр Манилов, выступая вчера в Ташкенте, пообещал "посильную помощь" в укреплении таджикско-афганской границы совместно с ОДКБ. Кроме того, еще в конце октября Россия передислоцировала на свою 201-ю военную базу в Таджикистане зенитно-ракетные комплексы С-300, а самой республике подарила другую военную технику общей стоимостью 320 млн руб.



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При этом новости о нападении на Таджикистан пришли в тот же день, когда стало известно об учениях подразделения антитеррора 201-й базы. Как сообщили в пресс-службе российского Центрального военного округа, по сценарию учений группы условных незаконных вооруженных формирований предприняли попытки к проникновению в воинскую часть, а также к захвату контрольно-пропускного пункта и военного госпиталя. "Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач,- говорилось в сообщении.- Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора".



Кирилл Кривошеев Источник - Коммерсант

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