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Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане
01:01 07.11.2019

Москва считает серьезной опасностью проникновение боевиков ИГ в Центральную Азию

Татьяна Байкова
Ирэна Шекоян

Москва считает серьезной опасностью проникновение в соседние страны боевиков ИГ ("Исламское государство" - организация, запрещена в РФ). Более того, как заявил "Известиям" спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, сейчас идет переброска террористов в Центральную Азию. По его словам, Россия и другие государства, в том числе Иран, неоднократно предупреждали о подобной угрозе. Исходит она в большей степени от стран Ближнего Востока, а также боевиков, базирующихся в Афганистане. Эти заявления прозвучали после того, как стало известно о том, что два десятка игиловцев перешли границу с Таджикистаном и атаковали заставу "Ишкобод".

Группа из 20 человек напала на погранзаставу в Таджикистане

Тревожный звонок

Нападение на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе в 60 км к западу от Душанбе боевики устроили в ночь на 6 ноября. В общей сложности террористов было 20. Большую часть из них (15) уничтожили, оставшихся задержали и допросили. При этом в ходе операции погибли и два силовика с таджикской стороны. Довольно скоро стало известно: нападавшие были членами запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и прорывались в Таджикистан с конкретным заданием - устроить теракты для дестабилизации обстановки в стране.

По словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, Москва все последние годы неоднократно предупреждала о нарастании такой угрозы.

- К сожалению, вот этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причем профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Поэтому это серьезная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнеров, - заявил дипломат.

МВД узнало о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан

Он отметил, что Россия помогает своим союзникам в регионе. Происходит это в основном по линии ОДКБ. И хотя Узбекистан формально не является членом организации, РФ имеет с соседним государством широкое сотрудничество, поэтому подобная помощь ему оказывается на плановой основе.

- Я абсолютно не сомневаюсь в их боеспособности. Но это не означает, что эти дружественные России республики должны успокоиться. Это для них серьезное предупреждение, на которое они должны обратить внимание. И самое важное - им необходимо подавлять проявление террористической угрозы в зародыше. Профилактика необходима, чтобы неповадно было впредь, - отметил Замир Кабулов.

Исходя из последних событий в Центральной Азии, а также успехов на антитеррористическом фронте на Ближнем Востоке можно сделать вывод о том, что боевики ИГ в целом пытаются передислоцироваться в Центральную Азию. Как добавил дипломат, именно сейчас идет переброска части террористов - выходцев из региона. Россия говорила об опасности еще до того, как все произошло в реальности.

Боевиков ИГ обвинили в нападении на погранзаставу в Таджикистане

В таком развитии событий не сомневались и в Иране. Так, в марте на встрече с религиозными, племенными лидерами и политической элитой в Багдаде президент страны Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты сейчас перебрасывают террористов с Ближнего Востока в Афганистан, Центральную Азию и на Кавказ.

Замир Кабулов напомнил, что Москва продолжает диалог с американскими партнерами по поводу террористической активности, в том числе в Афганистане.

- Они утверждают, что они эту борьбу успешно ведут. Но результаты налицо. В том числе поэтому их нахождение на территории Афганистана не самым лучшим образом сказывается на ситуации в стране в принципе, - заметил дипломат.

Брешь на границе

Активизация боевиков-исламистов у границ Таджикистана - дело отнюдь не вчерашнего дня. В разные годы около тысячи граждан страны отправились воевать на стороне ИГ, а после вытеснения этой террористической группировки из Сирии и Ирака оказались в соседнем Афганистане. При этом афганский север, как говорят эксперты, оказался неподконтролен не только центральным властям в Кабуле, но и движению "Талибан" (запрещено в РФ), став негласной вотчиной разного рода исламистских групп, в первую очередь ИГ.

Последствия нападения на базу "Ишкобод"Фото: МВД Республики Таджикистан

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При этом, несмотря на достаточно серьезное усиление на афгано-таджикской границе (а она растянулась на 1400 км) и создание нескольких новых погранзастав и постов, перейти эту линию по-прежнему не так сложно. Некоторые высокогорные участки практически необитаемы, нет вблизи к ним и никаких армейских частей. Потому, к слову, через границу Афганистана и Таджикистана пролегает и путь контрабанды наркотиков - еще один бич региона наряду с терроризмом.

- Нынешний инцидент - уже не первый такой случай. Подобным образом афгано-таджикскую границу "прощупывают" более двух десятков раз в год. Частично это связано с наркотрафиком, частично с террористическими организациями, которые прикрывают этот наркотический поток, - сказал "Известиям" эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. - Нынешнюю вылазку можно считать опасным симптомом: подобная разведка боем активизировалась и в дальнейшем будут попытки новых рейдов и инфильтрации ИГ и других террористов в Таджикистан.

В феврале этого года замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил о том, что боевики-исламисты намерены вскоре атаковать Таджикистан, вынудив массу беженцев хлынуть в Россию. Однако тогда в самом ведомстве такую оценку назвали частным мнением и "субъективным прогнозом возможного развития политической обстановки" в Центральной Азии. В таджикском МИДе алармизм Игоря Зубова также сочли преждевременным. Обстановку в северных районах Афганистана, непосредственно граничащих со странами Центральной Азии, во внешнеполитическом ведомстве назвали напряженной, но подчеркнули: "ситуация находится под полным контролем таджикских пограничных служб". Инцидент на заставе "Ишкобод" на этой неделе, однако, показал, что все не так просто.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573077660
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