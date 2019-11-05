В Навои построят узбекско-китайский фармзавод стоимостью $10 млн

08:34 07.11.2019

В Узбекистане существует только производство по получению лекарственных субстанций в Институте биоорганической химии и Институте химии растительных веществ АН РУз, но отсутствует синтез.



Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и делегация из Китая обсудили проект узбекско-китайского технопарка и фармацевтического завода по синтезу лекарственных субстанций, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.



В Узбекистане существует только производство по получению лекарственных субстанций в Институте биоорганической химии и Институте химии растительных веществ АН РУз, но отсутствует синтез.

"Новый фармзавод позволит наладить производство лекарственных субстанций в Узбекистане и тем самым в корне изменить эту сферу в стране – на данный момент основные лекарственные субстанции завозятся из-за рубежа," - говорится в сообщении.

На строительство фармзавода выделено 10 млн долларов США, располагаться он будет в свободной экономической зоне "Навои".



Отмечается, что компания Central Asian Research and Production Centre of Biologically Active Compounds, назначенная координатором проекта, уже приступила к выполнению первого этапа проекта.