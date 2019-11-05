 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2019
10:19  Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?
09:59  Маска Джокера в массовых протестах 2019 года, - В.Прохватилов
09:48  Сирия и Россия договариваются о базе ПРО в Эль-Камышлы, - Д.Седов
08:46  Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО
08:39  Россия ждет нового удара из Таджикистана, - А.Чаблин
08:34  В Навои построят узбекско-китайский фармзавод стоимостью $10 млн
07:29  Мода на русский язык доказывает усиление России, - П.Акопов

01:02  Либерализм вступил в новую стадию, - Д.Дробницкий
01:01  Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане
00:59  Проследили за языком: Путин призвал продвигать русский за рубежом
00:52  Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана
00:49  Властный популизм. Борьба между Путиным, Трампом и либеральной элитой, - М.Кросстон
00:48  США в Сирии развернули нефтебазы
00:45  Истоки китайского поведения. Начали ли Вашингтон и Пекин новую холодную войну? - О.А.Вестад
00:07  Глава "Укроборонпрома" Абромавичюс утверждает, что советников к нему назначил лично Трамп
00:05  Госдума РФ готовит новый закон об упрощении получения гражданства
00:03  Их нравы. "Хроническое злоупотребление этанолом" убило звезду американской порно-индустрии Джессику Джеймс
Среда, 06.11.2019
23:52  Почему нельзя просто взять и уйти? США и проблемы Ближнего Востока, - Анатоль Ливен
23:43  Советский дух в "Божественном сосуде". Сможет ли Китай без помощи России победить в битве за космос? - ВПК
22:58  В Ташкенте анонсирован "супер-концерт" Бузовой. Кто патронирует этот отстой за 100 тысяч сумов/билет?
22:47  7 тысяч казахстанских религиоведов и теологов ведут контрпропаганду идеям джихадизма. Отчитался "форум имамов"
22:11  Цели России в Пакистане. Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США, - ВПК
19:32  Названы имена погибших в бою на таджикской границе - служащий погранвойск Иззатулло Абубакр и участковый милиционер Бахром Шахзода
17:24  Мясо превращается в нефть для Кыргызстана, - Майдан.kg
14:59  УкрVIPдиалог. Глава СБУ выбил зуб главе администрации президента
14:55  В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет
12:13  Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.
11:59  В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
10:58  Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе
10:36  В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых
10:24  США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков
10:19  "Ангара" не вынесет двоих? "РосКосмос" закругляет сотрудничество с Казахстаном
10:14  Прорывы в никуда. Казахстан: памятники коррупции и тщеславию, - Е.Никишин
10:05  "Ядерный шантаж": Иран возобновил обогащение урана, - А.Братерский
09:18  Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев
08:52  Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез
08:47  Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева
08:36  Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:30  Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"
08:24  Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты
00:48  Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:47  США и Турции удалось придать войне в Сирии "второе дыхание"
00:44  Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:42  Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
00:39  "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль
00:38  Совсем не анекдот: как Василий Иванович Чапаев вошел в фольклор
Вторник, 05.11.2019
23:33  Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей
21:53  Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Россия ждет нового удара из Таджикистана, - А.Чаблин
08:39 07.11.2019

Боевики из Средней Азии становятся настоящей угрозой, они к нам едут под видом гастарбайтеров

Антон Чаблин

Материал комментируют:
Михаил Рощин

Самая горячая точка на постсоветской карте - Таджикистан, куда из Афганистана перебрасывают недобитых боевиков ИГИЛ*. Эксперты не сомневаются, что угроза более чем реальна: афганские боевики под видом гастарбайтеров могут массово проникать в Россию ради совершения терактов.

В ночь со вторника на среду отряд хорошо вооруженных боевиков пытался прорваться с территории Таджикистана в соседний Узбекистан. Террористы на нескольких автомобилях подъехали к пограничной заставе "Ишкобод" и открыли беспорядочную стрельбу. По официальным данным таджикского МВД, 15 нападавших были убиты на месте, еще пятеро задержаны. Во время спецоперации были убиты один пограничник и один полицейский.

Силовики опубликовали видеозапись допроса задержанных, которые сообщили, что принесли байят (клятву верности) "Исламскому государству"*. Действуя по наводке, они в ночь с воскресенья на понедельник беспрепятственно прибыли на автомашинах из Афганистана в Таджикистан, а затем преодолели сто километров до узбекской границы. Целью нападения на пограничную заставу была дестабилизация ситуации в регионе. Боевики приурочили нападение ко Дню Конституции Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.

Об угрозе, исходящей со стороны Афганистана, ранее заявляли заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов и руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков. По мнению генералов, к афгано-таджикской границе (район Восточного Памира) массово осуществляется переброска боевиков с территории Ирака и Сирии.

Таджикистан за последние годы действительно стал рассадником террористов. Прошлым летом в Хатлонской области были убиты четверо иностранных велотуристов - два американца, житель Швейцарии и Нидерландов. Боевики, скрываясь от преследования, вступили в перестрелку с полицейскими.

В ноябре в Душанбе была ликвидирована террористическая ячейка, в которую входили как минимум 12 человек. МВД сообщило, что они планировали организовать серию терактов, в том числе взорвать одну из русских школ.
Также в ноябре боевики "Исламского государства" спровоцировали бунт в колонии города Худжанда, в ходе которого погибли 27 человек. В мае "игиловцы" подняли восстание среди заключенных в тюрьме города Вахдат, погибли 32 человека. В том числе и зачинщики бунта - двоюродные братья Фахриддин Халимов и Бехруз Гулмурод. Отец последнего -Гулмурод Халимов (он же аль-Таджики), провозгласивший самого себя военным министром "Исламского государства". Сейчас его место нахождения точно не известно (российское Минобороны заявляет, что он убит).

Россия должна помогать Таджикистану ради своей безопасности
Официальные лица России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в укреплении обороноспособности Таджикистана. С 2014 года российское Минобороны ведет модернизацию таджикских Вооруженных сил, поставив военной техники и оружия более чем $ 120.
Подобный интерес к укреплению таджикской безопасности со стороны России объясним: террористы могут проникать на территорию Таджикистана, а оттуда под видом мигрантов - в Россию. Ведь граница между Россией и Таджикистаном для гастарбайтеров фактически прозрачна.
ФСБ отчиталось о том, что таджикских граждан, прибывавших в Россию под видом гастарбайтеров, а на самом деле готовивших теракты, задерживали в нескольких регионах страны - от Якутии до Дагестана.
О том, насколько велика реальная террористическая угроза, исходящая из Таджикистана, "Свободной прессе" рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"СП": - Михаил Юрьевич, Россия последнее время наращивала военную помощь Таджикистану, а в конце октября здесь побывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
- Это очень правильное, выверенное решение - оказывать военную помощь Таджикистану, который является старым и стратегическим союзником России в Центральной Азии. Ясно, что мы и дальше будем помогать. Ведь таджикско-афганскую границу нужно укреплять. В Афганистане уже много лет, мягко скажем, турбулентная ситуация. И кто, кроме России, Таджикистану в этой непростой ситуации реально сможет помочь?

"СП": - Как ситуция в Таджикистане может повлиять на Россию?
- Хорошо, что банда боевиков была быстро разгромлена. Значит, наша военная помощь Таджикистану идет на пользу. Таджикские пограничники дали мощный и быстрый отпор нападающим. А кто их учил? До 2005 года таджикско-афганская граница охранялась российскими пограничниками, и только после этого на боевое дежурство заступили таджикские пограничники.

Несмотря на ликвидацию главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии террористическая угроза в макрорегионе сохраняется. Только на прошлой неделе игиловцы, проникшие в Мали со стороны Нигера, убили почти сто малийских военнослужащих. Просто в России об этом почему-то предпочли не рассказывать.
Новости мира: В Турции задержана сестра аль-Багдади

*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573105140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на увеличение доходов местных бюджетов
- 421 млрд тг будет направлен на реализацию Госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025"
- Постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в 2020 году
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" предложил понудить банки направлять свободные деньги в экономику, а для этого - ограничить приобретение ими нот Нацбанка, а также понизить доходность этих нот для БВУ
- Чрезвычайная тройка
- Алматинский городской суд изменил приговор членам транснациональной организованной группы
- Стоматолог областного стоматологического центра признан виновным
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  