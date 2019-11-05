Россия ждет нового удара из Таджикистана, - А.Чаблин

08:39 07.11.2019

Боевики из Средней Азии становятся настоящей угрозой, они к нам едут под видом гастарбайтеров



Антон Чаблин



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Михаил Рощин



Самая горячая точка на постсоветской карте - Таджикистан, куда из Афганистана перебрасывают недобитых боевиков ИГИЛ*. Эксперты не сомневаются, что угроза более чем реальна: афганские боевики под видом гастарбайтеров могут массово проникать в Россию ради совершения терактов.



В ночь со вторника на среду отряд хорошо вооруженных боевиков пытался прорваться с территории Таджикистана в соседний Узбекистан. Террористы на нескольких автомобилях подъехали к пограничной заставе "Ишкобод" и открыли беспорядочную стрельбу. По официальным данным таджикского МВД, 15 нападавших были убиты на месте, еще пятеро задержаны. Во время спецоперации были убиты один пограничник и один полицейский.



Силовики опубликовали видеозапись допроса задержанных, которые сообщили, что принесли байят (клятву верности) "Исламскому государству"*. Действуя по наводке, они в ночь с воскресенья на понедельник беспрепятственно прибыли на автомашинах из Афганистана в Таджикистан, а затем преодолели сто километров до узбекской границы. Целью нападения на пограничную заставу была дестабилизация ситуации в регионе. Боевики приурочили нападение ко Дню Конституции Таджикистана. Возбуждено уголовное дело.



Об угрозе, исходящей со стороны Афганистана, ранее заявляли заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов и руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков. По мнению генералов, к афгано-таджикской границе (район Восточного Памира) массово осуществляется переброска боевиков с территории Ирака и Сирии.



Таджикистан за последние годы действительно стал рассадником террористов. Прошлым летом в Хатлонской области были убиты четверо иностранных велотуристов - два американца, житель Швейцарии и Нидерландов. Боевики, скрываясь от преследования, вступили в перестрелку с полицейскими.



В ноябре в Душанбе была ликвидирована террористическая ячейка, в которую входили как минимум 12 человек. МВД сообщило, что они планировали организовать серию терактов, в том числе взорвать одну из русских школ.

Также в ноябре боевики "Исламского государства" спровоцировали бунт в колонии города Худжанда, в ходе которого погибли 27 человек. В мае "игиловцы" подняли восстание среди заключенных в тюрьме города Вахдат, погибли 32 человека. В том числе и зачинщики бунта - двоюродные братья Фахриддин Халимов и Бехруз Гулмурод. Отец последнего -Гулмурод Халимов (он же аль-Таджики), провозгласивший самого себя военным министром "Исламского государства". Сейчас его место нахождения точно не известно (российское Минобороны заявляет, что он убит).



Россия должна помогать Таджикистану ради своей безопасности

Официальные лица России неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в укреплении обороноспособности Таджикистана. С 2014 года российское Минобороны ведет модернизацию таджикских Вооруженных сил, поставив военной техники и оружия более чем $ 120.

Подобный интерес к укреплению таджикской безопасности со стороны России объясним: террористы могут проникать на территорию Таджикистана, а оттуда под видом мигрантов - в Россию. Ведь граница между Россией и Таджикистаном для гастарбайтеров фактически прозрачна.

ФСБ отчиталось о том, что таджикских граждан, прибывавших в Россию под видом гастарбайтеров, а на самом деле готовивших теракты, задерживали в нескольких регионах страны - от Якутии до Дагестана.

О том, насколько велика реальная террористическая угроза, исходящая из Таджикистана, "Свободной прессе" рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.



"СП": - Михаил Юрьевич, Россия последнее время наращивала военную помощь Таджикистану, а в конце октября здесь побывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

- Это очень правильное, выверенное решение - оказывать военную помощь Таджикистану, который является старым и стратегическим союзником России в Центральной Азии. Ясно, что мы и дальше будем помогать. Ведь таджикско-афганскую границу нужно укреплять. В Афганистане уже много лет, мягко скажем, турбулентная ситуация. И кто, кроме России, Таджикистану в этой непростой ситуации реально сможет помочь?



"СП": - Как ситуция в Таджикистане может повлиять на Россию?

- Хорошо, что банда боевиков была быстро разгромлена. Значит, наша военная помощь Таджикистану идет на пользу. Таджикские пограничники дали мощный и быстрый отпор нападающим. А кто их учил? До 2005 года таджикско-афганская граница охранялась российскими пограничниками, и только после этого на боевое дежурство заступили таджикские пограничники.



Несмотря на ликвидацию главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии террористическая угроза в макрорегионе сохраняется. Только на прошлой неделе игиловцы, проникшие в Мали со стороны Нигера, убили почти сто малийских военнослужащих. Просто в России об этом почему-то предпочли не рассказывать.

Новости мира: В Турции задержана сестра аль-Багдади



*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.