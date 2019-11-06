Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО

08:46 07.11.2019

Усовершенствованная израильская ракета класса "земля-воздух", выпущенная из ракетной системы "Праща Давида", была получена Россией в Сирии. Ракета не разорвалась при приземлении, сообщили СМИ.

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований, пишет The Jerusalem Post.



Система "Праща Давида" была поставлена на вооружение два года назад, а 23 июля 2018 года состоялось ее первое боевое применение – система сработала после запуска в Сирии двух ракет "Точка", сообщает MigNews.

По данным израильского телевидения, система ПРО "Праща Давида" не перехватила сирийские ракеты, которые не долетели до Израиля и якобы взорвались на сирийской территории. Из "Пращи Давида" были выпущены две ракеты, одна из которых самоуничтожилась над Голанами.

Отмечается, что ракеты-перехватчики "Пращи Давида" являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей "Пращи Давида" является военной тайной.

"Праща Давида" работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал.

Отметим, что сразу после запуска "Пращи Давида" в июле 2018 года с территории Израиля также взлетел F-35.



Сергей ГУрьянов

6.11.19