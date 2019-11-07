Сирия и Россия договариваются о базе ПРО в Эль-Камышлы, - Д.Седов

09:48 07.11.2019

Дмитрий СЕДОВ | 07.11.2019 |



В СМИ появились сообщения о переговорах Москвы и Дамаска относительно аренды Россией на 49 лет аэропорта Эль-Камышлы (Сирия) в военных целях. Москва официально не подтверждала факта переговоров, но западные СМИ уже рассуждают о целях России в этом гипотетическом соглашении.



По их предположениям, планируется размещение на аэродроме Эль-Камышлы российской базы ПРО, способной решать задачи по "отражению американских ракет, запущенных на Россию с территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов".

Американское издание Veterans today предлагает более обширный комментарий: "Конечно, в таком случае русские ракеты приблизятся к американским базам в Саудовской Аравии и ОАЕ, но главное заключается в другом: радары комплекса С-400 на этой базе будут видеть далеко на восток и отслеживать активность ВС США в Ираке. Кроме того, за 49 лет аренды оборудование на базе будет постоянно совершенствоваться, а посменно пребывающий персонал будет осваиваться с обстановкой в регионе. С геополитической точки зрения это будет одна из немногих российских баз за рубежом и третья по счету в Сирии".

Вместе с тем допущение о появлении американских ракет в Саудовской Аравии и Эмиратах носит сугубо предположительный характер; российско-сирийские переговоры по поводу аренды Москвой на 49 лет аэропорта Эль-Камышлы могли преследовать иную цель.

Во-первых, после выхода США в 2001 г. из российско-американского договора по ПРО это была бы первая вынесенная за пределы Российской Федерации и Союзного государства России и Белоруссии база ВКС. Она находилась бы на линии подлета Персидский залив – юг России, но ее возможной задачей был бы перехват пусков с атомных субмарин из бассейна Средиземного моря. Российское руководство вполне может использовать возможности создания баз ПРО в дружественных странах, на большом удалении от собственной территории.

Во-вторых, системы С-300 и С-400 могут поражать не только воздушно-космические, но и наземные цели, например пеленгаторы противника, что изменило бы расстановку сил с участием американских ВС на Ближнем Востоке (в первую очередь в Ираке).



В-третьих, Эль-Камышлы находится на крайнем северо-востоке Сирии, на границе с Турцией и неподалеку от границы с Ираком. Отсюда возможен обзор, с одной стороны, южной части территории Турции (государства-члена НАТО), с другой – воздушно-космического пространства над Ираком; российская база ПРО в Эль-Камышлы была бы способна перехватывать израильские средства нападения на атомные объекты Ирана, чем регулярно грозят в Тель-Авиве. Это придало бы новый импульс ирано-российскому сотрудничеству.



Наконец, важен оперативный контроль из Эль-Камышлы за воздушно-космическим пространством над сирийско-турецкой границей, умеряющий склонность турецкого руководства к непропорциональному применению силы в Сирии. Появление такой базы закрепило бы позиции России в Сирии на будущее, гарантируя возвращение последней на путь стабильного развития. Военные интервенции против Сирии стали бы невозможны.



Углубление сотрудничества между САР и РФ в области военной безопасности – пример для других народов Ближнего Востока, нуждающихся в защите своих интересов.

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