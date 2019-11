Маска Джокера в массовых протестах 2019 года, - В.Прохватилов

09:59 07.11.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 07.11.2019



"Жизнеутверждающее инакомыслие" кинематографического злодея и западная пропаганда

3 ноября американский публицист старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура Джеймс Дорси опубликовал перепечатанную многими изданиями статью под названием Global protests: Russia and China risk ending up on the wrong side of history ("Глобальные протесты: Россия и Китай рискуют оказаться не на той исторической дороге").

Дорси ссылается на лавину "глобальных протестов", обрушившуюся в этом году на три десятка стран мира. CNN приводит их карту, на которой розовым цветом обозначены 24 страны: Франция, Испания, Великобритания, Украина, Сербия, Албания, Черногория, Россия, Ирак, Ливан, Гонконг, Индонезия, Египет, Алжир, Судан, Зимбабве, Либерия, Гвинея, Венесуэла, Бразилия, Боливия, Эквадор, Чили, Перу. Агентство Bloomberg добавляет к этому списку Нидерланды, Индонезию, Колумбию, Эфиопию, Уганду и Малави.



Дорси рекламирует эти массовые выступления как восстания против коррупции, авторитаризма и социального неравенства. Организация протестов разворачивается в Интернете и социальных сетях, поддерживаются протесты крупными западными изданиями. Репортеры CNN, BBC, "Дойче Велле" и многих других СМИ курируют каждую манифестацию в Гонконге, Чили, Ливане, Боливии, Эквадоре, Ираке и других странах, а аналитики вроде Джеймса Дорси создают легенду этих протестов.

Общий признак "глобальных протестов" – их направленность против "реакционного национализма" и таких лидеров, как "Дональд Трамп в США, Виктор Орбан в Венгрии, Нарендра Моди в Индии, Жаир Болсонару в Бразилии и Родриго Дутерте на Филиппинах", пишет Дорси.

Российский социолог Борис Кагарлицкий выделил характерные особенности массовых протестов 2019 года. Во-первых, все они протекают по модели перехода от экономических требований к политическим; во-вторых, у этих протестов нет лидеров (во всяком случае, на поверхности). Благодаря социальным сетям люди договариваются и выходят на улицы. Застрельщиком протестов выступает молодежь.



"Удушающее молчание, нависшее над ГУЛАГом Северной Кореи, районами Китая в Синьцзяне и Тибете и темными, скрытыми местами внутри Сирии, Эритреи, Ирана и Азербайджана, может обрушиться на всех нас", – нагнетает атмосферу британская The Guardian и тут же предлагает рецепт: "Что помогает нам защититься – это шумное, жизнеутверждающее инакомыслие молодежи".

Отметим, что готовится это "жизнеутверждающее инакомыслие" в западных центрах, в частности в Центре новой американской демократии (CNAS), где подвизалась в свое время Виктория Нуланд. А что касается "протестов без лидеров", то это разработка Пентагона, известная как "сетевое роение" (networked swarming).



На территории бывшего СССР впервые "сетевое роение" было использовано во время "бархатной революции" 2018 года в Армении (ранее эту тактику применял Лоуренс Аравийский, парализовавший коммуникации Османской империи во время Великого арабского восстания 1916-1918 годов). В Армении протестующие окружали с утра госучреждения и митинговали, в 22.00 расходились по домам, а наутро снова начинали все сначала. И режим, против которого это было направлено, был свергнут. По той же схеме проходили в этом году протесты в Белграде и в Москве.



Тактика "сетевого роения" основана на так называемой стигмергии, отмечает эксперт CNAS Лорен Фиш, – одной из форм биологической самоорганизации, в ходе которой создаются сложные структуры без какого-либо планирования, контроля и даже прямой связи между индивидами. Стигмергия является свойством коллективного взаимодействия термитов, а теперь – и участников массовых протестов. Роевая стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся стаи, которые действуют на основе четко установленных правил (найти цель, сосредоточиться, атаковать, рассеяться). Способность "младших командиров" быстро применять эти правила, не полагаясь на команды сверху, значительно увеличивает мобильность таких групп.



В последние два месяца "глобальные протесты" вышли на новый уровень, характеризуемый синхронизацией действий протестующих в разных странах и на разных континентах. Так, в Барселоне сторонники независимости Каталонии использовали зашифрованные сообщения для общения с протестующими в Гонконге, повторяя их тактику. Децентрализация таких действий затрудняет подавление протестов путем арестов их лидеров, которые остаются за кулисами и в демонстрациях не участвуют.

С октября 2019 года массовые протесты в странах на огромном пространстве от Латинской Америки до Китая стали, можно сказать, явлением повсеместным.

1 октября, в день 70-летия КНР, поднялась новая волна протестов в Гонконге. Одновременно начались антиправительственные протесты в Ираке. 3 октября начались протесты в Эквадоре. 4 октября десятки тысяч протестующих вышли на улицы Алжира. 14 октября начались протесты в Чили, охватившие всю страну. В тот же день начались массовые демонстрации с требованием отставки президента Жовенеля Моисе в Гаити. 17 октября вспыхнули массовые протесты в Ливане. 22 октября начались столкновения манифестантов с силами безопасности в Боливии.



Независимый портал ZeroHedge относит все эти страны к "группе протестного риска", где так называемый индикатор социального волнения (social unrest indicator), учитывающий степень урбанизации страны, коэффициент Джини (неравенство доходов) и средний возраст населения, превышает среднюю норму. Иными словами, социальная обстановка в этих странах балансирует на грани хаоса и достаточно искры, чтобы разжечь пожар. Команда высечь искру поступает, как правило, через социальные сети. А моделируются протесты в ведущих американских научных центрах, как, например, Национальный центр биотехнологической информации (США), разработавший эффективные модели социального прогнозирования.



Придуман единый мем для протестующих – маска суперзлодея Джокера из американского фильма-триллера. "В городах по всему миру, среди моря демонстрантов, которые вышли на улицы, выделялось одно изображение: суровое белое лицо и жуткая красная улыбка Джокера", – с восторгом пишет CNN. "Джокер – это мы, – провозглашает ливанский уличный художник Мохамед Каббани. – А Бейрут – это новый Готэм-сити".



То, что протестующие на улицах разных городов мира выбирают кумиром маньяка-убийцу, кажется, не тревожит Запад. "Образ Джокера перекликается с формой протеста против политической системы", – считает France24.

С фронтом протестов "от Джокера" ("против коррупции, авторитаризма и социального неравенства") смыкается фронт экологических протесов, открытый с подачи нездоровой шведской девицы Греты Тунберг. 23 сентября она выступила на Генеральной Ассамблее ООН с эмоциональной речью, в которой обвинила правительства всего мира в игнорировании климатических проблем, в предательстве молодежи и будущих поколений. В том же месяце демонстрации экологического протеста состоялись в Нью-Йорке, Токио, Берлине, Мюнхене, Эдинбурге, Мельбурне, Амстердаме, Йоханнесбурге, Калькутте, Нью-Дели, Стокгольме, Лодзи, Стамбуле, Вене, Брюсселе, Дакке и Киеве. В Лондоне активизировалась экологическая группа Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), которая проводит захваты городских учреждений. В начале октября эта группа блокировала улицы вокруг Вестминстера. Группа планирует продолжать свои акции в других странах, включая Россию.



Лавина социальных волнений распространяется очень быстро. Кто в силах устоять против нее?