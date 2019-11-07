 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2019
10:19  Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?
09:59  Маска Джокера в массовых протестах 2019 года, - В.Прохватилов
09:48  Сирия и Россия договариваются о базе ПРО в Эль-Камышлы, - Д.Седов
08:46  Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО
08:39  Россия ждет нового удара из Таджикистана, - А.Чаблин
08:34  В Навои построят узбекско-китайский фармзавод стоимостью $10 млн
07:29  Мода на русский язык доказывает усиление России, - П.Акопов

01:02  Либерализм вступил в новую стадию, - Д.Дробницкий
01:01  Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане
00:59  Проследили за языком: Путин призвал продвигать русский за рубежом
00:52  Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана
00:49  Властный популизм. Борьба между Путиным, Трампом и либеральной элитой, - М.Кросстон
00:48  США в Сирии развернули нефтебазы
00:45  Истоки китайского поведения. Начали ли Вашингтон и Пекин новую холодную войну? - О.А.Вестад
00:07  Глава "Укроборонпрома" Абромавичюс утверждает, что советников к нему назначил лично Трамп
00:05  Госдума РФ готовит новый закон об упрощении получения гражданства
00:03  Их нравы. "Хроническое злоупотребление этанолом" убило звезду американской порно-индустрии Джессику Джеймс
Среда, 06.11.2019
23:52  Почему нельзя просто взять и уйти? США и проблемы Ближнего Востока, - Анатоль Ливен
23:43  Советский дух в "Божественном сосуде". Сможет ли Китай без помощи России победить в битве за космос? - ВПК
22:58  В Ташкенте анонсирован "супер-концерт" Бузовой. Кто патронирует этот отстой за 100 тысяч сумов/билет?
22:47  7 тысяч казахстанских религиоведов и теологов ведут контрпропаганду идеям джихадизма. Отчитался "форум имамов"
22:11  Цели России в Пакистане. Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США, - ВПК
19:32  Названы имена погибших в бою на таджикской границе - служащий погранвойск Иззатулло Абубакр и участковый милиционер Бахром Шахзода
17:24  Мясо превращается в нефть для Кыргызстана, - Майдан.kg
14:59  УкрVIPдиалог. Глава СБУ выбил зуб главе администрации президента
14:55  В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет
12:13  Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.
11:59  В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
10:58  Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе
10:36  В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых
10:24  США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков
10:19  "Ангара" не вынесет двоих? "РосКосмос" закругляет сотрудничество с Казахстаном
10:14  Прорывы в никуда. Казахстан: памятники коррупции и тщеславию, - Е.Никишин
10:05  "Ядерный шантаж": Иран возобновил обогащение урана, - А.Братерский
09:18  Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев
08:52  Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез
08:47  Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева
08:36  Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:30  Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"
08:24  Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты
00:48  Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:47  США и Турции удалось придать войне в Сирии "второе дыхание"
00:44  Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:42  Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
00:39  "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль
00:38  Совсем не анекдот: как Василий Иванович Чапаев вошел в фольклор
Вторник, 05.11.2019
23:33  Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей
21:53  Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Маска Джокера в массовых протестах 2019 года, - В.Прохватилов
09:59 07.11.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 07.11.2019

"Жизнеутверждающее инакомыслие" кинематографического злодея и западная пропаганда
3 ноября американский публицист старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Национального университета Сингапура Джеймс Дорси опубликовал перепечатанную многими изданиями статью под названием Global protests: Russia and China risk ending up on the wrong side of history ("Глобальные протесты: Россия и Китай рискуют оказаться не на той исторической дороге").
Дорси ссылается на лавину "глобальных протестов", обрушившуюся в этом году на три десятка стран мира. CNN приводит их карту, на которой розовым цветом обозначены 24 страны: Франция, Испания, Великобритания, Украина, Сербия, Албания, Черногория, Россия, Ирак, Ливан, Гонконг, Индонезия, Египет, Алжир, Судан, Зимбабве, Либерия, Гвинея, Венесуэла, Бразилия, Боливия, Эквадор, Чили, Перу. Агентство Bloomberg добавляет к этому списку Нидерланды, Индонезию, Колумбию, Эфиопию, Уганду и Малави.

Дорси рекламирует эти массовые выступления как восстания против коррупции, авторитаризма и социального неравенства. Организация протестов разворачивается в Интернете и социальных сетях, поддерживаются протесты крупными западными изданиями. Репортеры CNN, BBC, "Дойче Велле" и многих других СМИ курируют каждую манифестацию в Гонконге, Чили, Ливане, Боливии, Эквадоре, Ираке и других странах, а аналитики вроде Джеймса Дорси создают легенду этих протестов.
Общий признак "глобальных протестов" – их направленность против "реакционного национализма" и таких лидеров, как "Дональд Трамп в США, Виктор Орбан в Венгрии, Нарендра Моди в Индии, Жаир Болсонару в Бразилии и Родриго Дутерте на Филиппинах", пишет Дорси.
Российский социолог Борис Кагарлицкий выделил характерные особенности массовых протестов 2019 года. Во-первых, все они протекают по модели перехода от экономических требований к политическим; во-вторых, у этих протестов нет лидеров (во всяком случае, на поверхности). Благодаря социальным сетям люди договариваются и выходят на улицы. Застрельщиком протестов выступает молодежь.

"Удушающее молчание, нависшее над ГУЛАГом Северной Кореи, районами Китая в Синьцзяне и Тибете и темными, скрытыми местами внутри Сирии, Эритреи, Ирана и Азербайджана, может обрушиться на всех нас", – нагнетает атмосферу британская The Guardian и тут же предлагает рецепт: "Что помогает нам защититься – это шумное, жизнеутверждающее инакомыслие молодежи".
Отметим, что готовится это "жизнеутверждающее инакомыслие" в западных центрах, в частности в Центре новой американской демократии (CNAS), где подвизалась в свое время Виктория Нуланд. А что касается "протестов без лидеров", то это разработка Пентагона, известная как "сетевое роение" (networked swarming).

На территории бывшего СССР впервые "сетевое роение" было использовано во время "бархатной революции" 2018 года в Армении (ранее эту тактику применял Лоуренс Аравийский, парализовавший коммуникации Османской империи во время Великого арабского восстания 1916-1918 годов). В Армении протестующие окружали с утра госучреждения и митинговали, в 22.00 расходились по домам, а наутро снова начинали все сначала. И режим, против которого это было направлено, был свергнут. По той же схеме проходили в этом году протесты в Белграде и в Москве.

Тактика "сетевого роения" основана на так называемой стигмергии, отмечает эксперт CNAS Лорен Фиш, – одной из форм биологической самоорганизации, в ходе которой создаются сложные структуры без какого-либо планирования, контроля и даже прямой связи между индивидами. Стигмергия является свойством коллективного взаимодействия термитов, а теперь – и участников массовых протестов. Роевая стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся стаи, которые действуют на основе четко установленных правил (найти цель, сосредоточиться, атаковать, рассеяться). Способность "младших командиров" быстро применять эти правила, не полагаясь на команды сверху, значительно увеличивает мобильность таких групп.

В последние два месяца "глобальные протесты" вышли на новый уровень, характеризуемый синхронизацией действий протестующих в разных странах и на разных континентах. Так, в Барселоне сторонники независимости Каталонии использовали зашифрованные сообщения для общения с протестующими в Гонконге, повторяя их тактику. Децентрализация таких действий затрудняет подавление протестов путем арестов их лидеров, которые остаются за кулисами и в демонстрациях не участвуют.
С октября 2019 года массовые протесты в странах на огромном пространстве от Латинской Америки до Китая стали, можно сказать, явлением повсеместным.
1 октября, в день 70-летия КНР, поднялась новая волна протестов в Гонконге. Одновременно начались антиправительственные протесты в Ираке. 3 октября начались протесты в Эквадоре. 4 октября десятки тысяч протестующих вышли на улицы Алжира. 14 октября начались протесты в Чили, охватившие всю страну. В тот же день начались массовые демонстрации с требованием отставки президента Жовенеля Моисе в Гаити. 17 октября вспыхнули массовые протесты в Ливане. 22 октября начались столкновения манифестантов с силами безопасности в Боливии.

Независимый портал ZeroHedge относит все эти страны к "группе протестного риска", где так называемый индикатор социального волнения (social unrest indicator), учитывающий степень урбанизации страны, коэффициент Джини (неравенство доходов) и средний возраст населения, превышает среднюю норму. Иными словами, социальная обстановка в этих странах балансирует на грани хаоса и достаточно искры, чтобы разжечь пожар. Команда высечь искру поступает, как правило, через социальные сети. А моделируются протесты в ведущих американских научных центрах, как, например, Национальный центр биотехнологической информации (США), разработавший эффективные модели социального прогнозирования.

Придуман единый мем для протестующих – маска суперзлодея Джокера из американского фильма-триллера. "В городах по всему миру, среди моря демонстрантов, которые вышли на улицы, выделялось одно изображение: суровое белое лицо и жуткая красная улыбка Джокера", – с восторгом пишет CNN. "Джокер – это мы, – провозглашает ливанский уличный художник Мохамед Каббани. – А Бейрут – это новый Готэм-сити".

То, что протестующие на улицах разных городов мира выбирают кумиром маньяка-убийцу, кажется, не тревожит Запад. "Образ Джокера перекликается с формой протеста против политической системы", – считает France24.
С фронтом протестов "от Джокера" ("против коррупции, авторитаризма и социального неравенства") смыкается фронт экологических протесов, открытый с подачи нездоровой шведской девицы Греты Тунберг. 23 сентября она выступила на Генеральной Ассамблее ООН с эмоциональной речью, в которой обвинила правительства всего мира в игнорировании климатических проблем, в предательстве молодежи и будущих поколений. В том же месяце демонстрации экологического протеста состоялись в Нью-Йорке, Токио, Берлине, Мюнхене, Эдинбурге, Мельбурне, Амстердаме, Йоханнесбурге, Калькутте, Нью-Дели, Стокгольме, Лодзи, Стамбуле, Вене, Брюсселе, Дакке и Киеве. В Лондоне активизировалась экологическая группа Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), которая проводит захваты городских учреждений. В начале октября эта группа блокировала улицы вокруг Вестминстера. Группа планирует продолжать свои акции в других странах, включая Россию.

Лавина социальных волнений распространяется очень быстро. Кто в силах устоять против нее?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573109940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на увеличение доходов местных бюджетов
- 421 млрд тг будет направлен на реализацию Госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025"
- Постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в 2020 году
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" предложил понудить банки направлять свободные деньги в экономику, а для этого - ограничить приобретение ими нот Нацбанка, а также понизить доходность этих нот для БВУ
- Чрезвычайная тройка
- Алматинский городской суд изменил приговор членам транснациональной организованной группы
- Стоматолог областного стоматологического центра признан виновным
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  