Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?

10:19 07.11.2019

И зачем только ранее ломали копья вокруг "секретности" личных данных, если ГРС желает сделать их предметом торга?

Государственная регистрационная служба (ГРС) огорошила всех своим намерением открыть доступ к личным данным жителей республики за деньги.

БИШКЕК, 06 Ноя - Orbita.kg. Ведомство вынесло на публику некоторые свои планы, на которые уже отреагировали негодованием в социальных сетях.

Чиновники ГРС предлагают предоставлять за звонкую монету персональные паспортные данные кыргызстанцев банкам, юристам и операторам мобильной связи!

Естественно, что подобные намерения вызвали бурную реакцию общества. Люди и так с трудом и скандалами ранее сдавали биометрические данные. Правительство и госслужащие уже не знают на чем поклясться, что персональные данные населения не будут в широком доступе. И тут на тебе – чуть ли не открытая торговля сведениями в розницу и оптом? И существует большая опасность того, что информация будет представляться без ведома самого гражданина, да еще деньги будет рубить не сам человек, а ведомство!



В ГРС предприняли попытку объяснить свои намерения следующим. Мол, уже два года как в Кыргызстане действует новая идентификационная карта или ID-карта. При этом в данном виде документа вся информация записана в виде текста и содержится в электронном чипе. А в чип уже занесена большая часть данных, таких, как адрес проживания, семейное положение и т.п. Подобная технология требует применения считывающего устройства, стоящего определенных денег.



Самих считывающих устройств на всех не хватает. В ГСР якобы обращаются чаще всего именно по поводу полноты данных о кыргызстанцах от имени банков и микрокредитных организаций, нотариусов частных и государственных, которым позарез нужны бывают сведения о жителях республики. И все эти организации не могут вытащить персональные данные из ID-карт из-за отсутствия необходимого оборудования.



Поэтому, оказывается, два года в качестве пилотного проекта все актуальные сведения уже предоставлялись в виде электронного сервиса ГРС. Основанием для этого служит соглашение между ведомством и лично самим получателем. Для получения персональных сведений о кыргызстанцах требуется их письменное согласие на сбор и обработку информации. То бишь, перед получением данных клиента из базы данных ГРС по национальным паспортам их получателям - финансово-кредитной организации или частному/государственному нотариусу, - в обязательном порядке требуется получить от клиента его согласие в письменном виде. Причем по форме, уже утвержденной постановлением кабинета министров.

А что если человек не захочет давать согласие на передачу сведений о себе?



Марс Абаев

06 ноября 2019,