 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.11.2019
10:19  Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?
09:59  Маска Джокера в массовых протестах 2019 года, - В.Прохватилов
09:48  Сирия и Россия договариваются о базе ПРО в Эль-Камышлы, - Д.Седов
08:46  Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО
08:39  Россия ждет нового удара из Таджикистана, - А.Чаблин
08:34  В Навои построят узбекско-китайский фармзавод стоимостью $10 млн
07:29  Мода на русский язык доказывает усиление России, - П.Акопов

01:02  Либерализм вступил в новую стадию, - Д.Дробницкий
01:01  Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане
00:59  Проследили за языком: Путин призвал продвигать русский за рубежом
00:52  Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана
00:49  Властный популизм. Борьба между Путиным, Трампом и либеральной элитой, - М.Кросстон
00:48  США в Сирии развернули нефтебазы
00:45  Истоки китайского поведения. Начали ли Вашингтон и Пекин новую холодную войну? - О.А.Вестад
00:07  Глава "Укроборонпрома" Абромавичюс утверждает, что советников к нему назначил лично Трамп
00:05  Госдума РФ готовит новый закон об упрощении получения гражданства
00:03  Их нравы. "Хроническое злоупотребление этанолом" убило звезду американской порно-индустрии Джессику Джеймс
Среда, 06.11.2019
23:52  Почему нельзя просто взять и уйти? США и проблемы Ближнего Востока, - Анатоль Ливен
23:43  Советский дух в "Божественном сосуде". Сможет ли Китай без помощи России победить в битве за космос? - ВПК
22:58  В Ташкенте анонсирован "супер-концерт" Бузовой. Кто патронирует этот отстой за 100 тысяч сумов/билет?
22:47  7 тысяч казахстанских религиоведов и теологов ведут контрпропаганду идеям джихадизма. Отчитался "форум имамов"
22:11  Цели России в Пакистане. Союзниками России против джихадистов станут Индия и даже США, - ВПК
19:32  Названы имена погибших в бою на таджикской границе - служащий погранвойск Иззатулло Абубакр и участковый милиционер Бахром Шахзода
17:24  Мясо превращается в нефть для Кыргызстана, - Майдан.kg
14:59  УкрVIPдиалог. Глава СБУ выбил зуб главе администрации президента
14:55  В Омске к приезду Путина для встречи с Токаевым покрасили землю зеленый цвет
12:13  Назначен председатель правления казахстанского Jуsan Bank. Им стал Кайып Айбек.
11:59  В Узбекистане регистрируются очередные жертвы хлопковой кампании
10:58  Почему китайцы не всем казахам "братья навек"? - И.Джорбенадзе
10:36  В России разваливается крышуемая Грефом бизнес-империя олигархов Гуцериевых
10:24  США разучились конструировать самолеты и танки. Непобедимая немощь Америки, - К.Сивков
10:19  "Ангара" не вынесет двоих? "РосКосмос" закругляет сотрудничество с Казахстаном
10:14  Прорывы в никуда. Казахстан: памятники коррупции и тщеславию, - Е.Никишин
10:05  "Ядерный шантаж": Иран возобновил обогащение урана, - А.Братерский
09:18  Закарпатье по-тихоньку отплывает от Украины, - Св.Князев
08:52  Осужденный на 12 лет кыр-чиновник Алмаматов бесследно исчез
08:47  Кыргызской Курпсайской ГЭС дали имя бывшего 1-го секретаря ЦК КирКомпартии Турдакуна Усубалиева
08:36  Strategist: Турция подталкивает Ближний Восток к новой войне
08:30  Тегеран заряжает центрифуги. Иран объявил о новом сокращении своих обязательств по "ядерной сделке"
08:24  Неизвестные боевики напали на тадж-погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе: 15 нападавших и 2 солдата убиты
00:48  Ферганской долине угрожает катастрофа из-за состояния крупнейшего в мире хранилища радиоактивных отходов
00:47  США и Турции удалось придать войне в Сирии "второе дыхание"
00:44  Зятья президента Узбекистана устроили ужин в честь принца Дубая
00:42  Виртуальный тупик: почему крупнейшие криптовалюты не оправдали надежд
00:39  "Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим", - Кадри Джамиль
00:38  Совсем не анекдот: как Василий Иванович Чапаев вошел в фольклор
Вторник, 05.11.2019
23:33  Армия Асада двинула в Румейлу и начала выдавливать курдов из нефтяных полей
21:53  Полит-репрессии и их смысл, - М.Хазин
21:38  Таджикская "Апрелевка" не передавала свои рудники Узбекистану", - Лохутшох Одинаев
21:21  Президент "нелох" Зеленский терпит провал на всех фронтах, - "СП"
18:52  Ташкент стал первым городом ЦА патрулировать которого выехала конница
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?
10:19 07.11.2019

И зачем только ранее ломали копья вокруг "секретности" личных данных, если ГРС желает сделать их предметом торга?
Государственная регистрационная служба (ГРС) огорошила всех своим намерением открыть доступ к личным данным жителей республики за деньги.
БИШКЕК, 06 Ноя - Orbita.kg. Ведомство вынесло на публику некоторые свои планы, на которые уже отреагировали негодованием в социальных сетях.
Чиновники ГРС предлагают предоставлять за звонкую монету персональные паспортные данные кыргызстанцев банкам, юристам и операторам мобильной связи!
Естественно, что подобные намерения вызвали бурную реакцию общества. Люди и так с трудом и скандалами ранее сдавали биометрические данные. Правительство и госслужащие уже не знают на чем поклясться, что персональные данные населения не будут в широком доступе. И тут на тебе – чуть ли не открытая торговля сведениями в розницу и оптом? И существует большая опасность того, что информация будет представляться без ведома самого гражданина, да еще деньги будет рубить не сам человек, а ведомство!

В ГРС предприняли попытку объяснить свои намерения следующим. Мол, уже два года как в Кыргызстане действует новая идентификационная карта или ID-карта. При этом в данном виде документа вся информация записана в виде текста и содержится в электронном чипе. А в чип уже занесена большая часть данных, таких, как адрес проживания, семейное положение и т.п. Подобная технология требует применения считывающего устройства, стоящего определенных денег.

Самих считывающих устройств на всех не хватает. В ГСР якобы обращаются чаще всего именно по поводу полноты данных о кыргызстанцах от имени банков и микрокредитных организаций, нотариусов частных и государственных, которым позарез нужны бывают сведения о жителях республики. И все эти организации не могут вытащить персональные данные из ID-карт из-за отсутствия необходимого оборудования.

Поэтому, оказывается, два года в качестве пилотного проекта все актуальные сведения уже предоставлялись в виде электронного сервиса ГРС. Основанием для этого служит соглашение между ведомством и лично самим получателем. Для получения персональных сведений о кыргызстанцах требуется их письменное согласие на сбор и обработку информации. То бишь, перед получением данных клиента из базы данных ГРС по национальным паспортам их получателям - финансово-кредитной организации или частному/государственному нотариусу, - в обязательном порядке требуется получить от клиента его согласие в письменном виде. Причем по форме, уже утвержденной постановлением кабинета министров.
А что если человек не захочет давать согласие на передачу сведений о себе?

Марс Абаев
06 ноября 2019,

Источник - orbita.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573111140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект, направленный на увеличение доходов местных бюджетов
- 421 млрд тг будет направлен на реализацию Госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025"
- Постановление Правительства РК о переносе дней отдыха в 2020 году
- Кадровые перестановки
- "Ак жол" предложил понудить банки направлять свободные деньги в экономику, а для этого - ограничить приобретение ими нот Нацбанка, а также понизить доходность этих нот для БВУ
- Чрезвычайная тройка
- Алматинский городской суд изменил приговор членам транснациональной организованной группы
- Стоматолог областного стоматологического центра признан виновным
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  