Кабул разработал "дорожную карту" мира с джихадистами. Толку то...

11:35 07.11.2019

Сядут ли за стол переговоров конфликтующие стороны в Афганистане?



Многолетнее военное присутствие США в Афганистане так и не привело к миру



С приближением зимнего периода, когда в силу природных обстоятельств в Афганистане несколько снижается уровень боевых столкновений, заметно нарастают усилия международного сообщества по установлению мира в этой центральноазиатской стране. В Москве в минувшем октябре состоялись четырехсторонние консультации по урегулированию афганского кризиса с участием представителей России, США, Китая и Пакистана.

В ходе встречи, как сообщил МИД России, стороны подчеркнули важность достижения мира в Афганистане политико-демократическими средствами. "С российской стороны отмечена необходимость скорейшего возобновления переговоров между США и движением талибов, а также продолжения совместных усилий вовлеченных стран по содействию межафганскому диалогу", – отметило российское внешнеполитическое ведомство.



Все участники консультаций выразили приверженность совместной работе с Афганистаном в целях завершения войны – как с руководством страны, так и с другими политиками, а также с движением "Талибан". Обращаясь к сторонам конфликта, участники призвали их к снижению уровня насилия в рамках подготовки переговоров и выразили надежду на последующий режим прекращения огня на время диалога. В качестве одного из средств достижения согласия между сторонами было предложено освободить большое число заключенных.



Тем временем администрация президента Афганистана Мохаммад Ашрафа Гани обнародовала 28 октября проект дорожной карты мирного процесса, призванной привести к скорейшему прекращению войны. Предложенная программа состоит из семи пунктов, первым из которых являются переговоры с США и НАТО по вопросу вывода войск. В документе упоминается о диалоге между США и движением "Талибан" и отмечается, что договоренности афганского правительства с американской стороной могут стать надстройкой к переговорам с талибами.



В проекте дорожной карты отмечается также необходимость укрепления существующего в стране государственного строя, совершенствования системы управления и работы силовых структур, активизации борьбы с коррупцией.

На днях стало также известно, что власти Афганистана готовы провести в КНР следующую меж­афганскую встречу по мирному урегулированию после объявления результатов президентских выборов. "Китай пригласил афганское правительство на межафганские переговоры, мы согласились и предложили провести их после объявления результатов (президентских. – Ред.) выборов", – сообщил советник главы государства по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Предварительные результаты голосования, как ожидается, будут обнародованы 14 ноября. Предполагается, что приглашение на межафганскую встречу по вопросам восстановления стабильности в Афганистане получило и движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Существенную проблему в развитии афганской ситуации создает и неопределенность американской позиции

Нет необходимости особо подчеркивать, что успех межафганского диалога во многом сегодня зависит от двух факторов – итогов президентских выборов и от позиции движения "Талибан". Что касается выборов, то они, как известно, прошли еще 28 сентября, но их результаты по-прежнему остаются неизвестными – подсчет голосов продолжается до сих пор.

Изначально объявление предварительных результатов готовилось 19 октября, а окончательных итогов – 7 ноября, но впоследствии сроки были сдвинуты. Независимая избирательная комиссия объяснила это "техническими неполадками".



За происходящим в Кабуле внимательно наблюдает "Талибан", который, несмотря на все усилия властей, продолжает контролировать до половины территории Афганистана. И хотя это прежде всего сельские районы, талибы являются одним из ключевых политических субъектов, без которого не достичь мира в стране.

Афганские власти предложили талибам на месяц прекратить боевые действия в качестве условия для продолжения переговоров по мирному урегулированию. По мнению Кабула, руководство "Талибана" прекращением огня сможет доказать, что оно полностью осуществляет контроль над своими полевыми командирами. Правительство Афганистана подготовило план по мирному процессу из семи пунктов, который включает в себя переговоры с участием США и их союзников по НАТО, "Талибана" и Пакистана.



Существенную проблему в развитии афганской ситуации создает и неопределенность американской позиции. Ни власти в Кабуле, ни "Талибан" до конца не понимают заокеанский Белый дом. Есть признаки того, что переговоры между США и талибами о политическом решении конфликта могут все же возобновиться. Осенью 2018 года, поясним, США начали за спиной властей Афганистана сепаратные переговоры с представителями "Талибана", при этом правительство в Кабуле лишь оповещалось об их результатах.



По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако в решающий момент президент США Дональд Трамп внезапно объявил об отмене тайно готовившейся его встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибан" и прекращении переговоров с талибами. И все вернулось на круги своя…



В настоящее время воинский контингент США в этой стране составляет около 12 тысяч военно­служащих (это без учета нескольких тысяч сотрудников частных военных компаний, находящихся в стране). В планах Пентагона – сокращение американского контингента до 8600 человек, но, учитывая импульсивность нынешнего хозяина Белого дома, эксперты не берутся предсказывать дальнейшее развитие событий. Ясно одно, что США заинтересованы в сохранении на длительную перспективу хотя бы одной авиабазы, которую можно было бы задействовать против Ирана и в качестве площадки для сил специальных операций.



Для американских спецслужб Афганистан важен как поле противостояния со сторонниками идей террористической группировки "Исламского государства" (запрещена в РФ), которое повержено на Ближнем Востоке как квазигосударственное образование, но сохранило привлекательность своих радикальных идей для некоторой части мусульман.



По данным американского издания Military Times, в Афганистане в настоящее время находится до 4,5 тысячи боевиков антиправительственных группировок, стоящих на идейной платформе ИГ. Считается, что не менее 10 процентов из них имеют опыт участия в боевых действиях на территории Ирака и Сирии.



Владимир МОЛЧАНОВ, "Красная звезда"

6.11.2019