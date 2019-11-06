На концерт в честь 25-летия КазКонституции выделено... полмиллиарда бюджетных тенге!

11:50 07.11.2019

На концерт к 25-летию Конституции РК потратят полмиллиарда тенге

Средства будут выделены из республиканского бюджета.



Правительство Казахстана приняло постановление от 25 октября 2019 года "Об утверждении Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана", передает Zakon.kz.

В план вошло порядка 70 мероприятий, одним из пунктов значится организация праздничного концерта, посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан, и концертной программы во время приема от имени главы государства для участников международной конференции, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан.



На это мероприятие планируется выделить 504 802 тыс. тенге по бюджетной программе "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" и "Проведение социально значимых и культурных мероприятий".



На международную конференцию на тему "Конституция XXI века - верховенство права, ценность человека и эффективность государства" с участием руководства страны, представителей авторитетных международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности потратят порядка 218 497 тыс.тенге.

Также план предусматривает изготовление и выпуск нагрудных знаков к 25-летию Конституции РК, выпуск почтовых марок (за счет средств Казпочты), юбилейных монет, проведение конкурсов, выпуск статей и т.д.