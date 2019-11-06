Попал под машину и погиб известный узбекский журналист Давлатназар Рузметов

11:58 07.11.2019

Его сбила машина, когда он ночью переходил дорогу Ургенч-Хива. Получив серьезную травму головы, мужчина скончался на месте.



Известный хорезмский журналист Давлатназар Рузметов погиб в ДТП в ночь на 7 ноября, сообщил в Facebook его племянник.

По его словам, похороны состоятся в четверг.

"Рузметова сбила "ГАЗель", когда он переходил дорогу Ургенч-Хива, примерно в 23.55 6 ноября", - говорится в комментарии Генпрокуратуры.

По последней информации, 48-летний журналист получил серьезную травму головы и скончался на месте.

УВД Ургенчского района ведет доследственные действия по факту происшествия.

Свои соболезнования в связи с кончиной выразил руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов.



Напомним, Давлатназар Рузметов работал корреспондентом газеты "Жамият" ("Общество"). Ранее был заместителем редактора газеты "Хоразм ешлари" ("Хорезмская молодежь").



В октябре прошлого года был приговорен к административному аресту за нарушение общественного порядка после того, как пытался снять на видео совещание по вопросам сбора хлопка в местном хокимияте.