РосМинобраз Котюков - карьера блатного бездаря

13:12 07.11.2019 Язык Котюкова до отставки доведет?



Министр науки и высшего образования Михаил Котюков накопил к себе столько претензий, что нарвался на жесткую критику Президента России.



Как сообщает корреспондент The Moscow Post, вчера Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Поводом для недовольства Президента стала ситуация с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка. Оказалось, что ведомство под началом Котюкова при требовании формировать группы магистратуры по русскому языку из 12 человек выделяет на бюджетников всего шесть мест.



Результатом такого гениального решения стали серьезные проблемы с формированием групп. Делать это в таких условиях фактически нереально, и, вполне вероятно, вскоре работать учителями русского языка будет просто некому.

При этом Котюков не смог объяснить это противоречие. Не смог он и высказать собственное мнение о необходимости той или иной системы образования при подготовке учителей русского языка.



"Своего мнения у вас нет. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит!", - оборвал Президент Михаила Котюкова на полуслове. Его слова приводят "Ведомости".

Обеспокоенность Президента, которую разделяет огромное количество преподавателей, учителей и всех, кому дорог родной язык, понять можно. Складывается впечатление, что Котюков занимается чем угодно, но только не развитием науки и образования.



Оторваться по полной



Его оторванность от реальной жизни - притча во языцех и повод для грустных шуток всех, кто имеет отношение к российской системе образования. Правда, оторван Котюков только от жизни простых учителей. Ведь сам он живет жизнью совсем другой.



Той, в которой есть место дорогим автомобилям, часам за десятки тысяч долларов, мутным схемам с госзакупками, но нет места для шести лишних бюджетников - будущих учителей великого и могучего.

В этом году уже проходила информация о том, что Министерство науки и образования с подачи Котюкова намерено потратить более 222 млн рублей государственных средств на перевозку чиновников ведомства на дорогих авто.



Сотрудники министерства Котюкова, как и он сам, предпочитают ездить на автомобилях класса люкс: Genesis G80, Toyota Camry, Ford Tourneo Custom и Mercedes-Benz Sprinter не старше 2017 года выпуска. Разумеется, с кожаными салонами и тонированными стеклами. Это деньги только на перевозку чиновников, а не на сами автомобили!

При этом удивительно, как он вообще попал на министерскую должность. Перед назначением в министерство из более чем 18-летнего трудового стажа Котюкова лишь два года имели какое-то отношение к науке. А вот 16 лет новоиспеченный министр занимался... финансами.



В частности, работал в Минфине с Силуановым. А до этого - в администрации Красноярского края, где, говорят, очень сдружился с будущим вице-премьером РФ Ольгой Голодец.

Злые языки утверждают, что именно по ее протекции он и попал в министерство. В то время Голодец как раз курировала реформу РАН, и, вероятно, искала себе лояльных союзников.



На должность министра Котюкова "протащила" Ольга Голодец?

Надо ли говорить, что никакого профильного академического образования у финансиста Михаила Котюкова нет? В российской политике вообще куда ни плюнь - сплошь специалисты широкого профиля, готовые заниматься и медициной, и образованием, и вооружениями. Лишь бы находится у бюджетной кормушки.

Что ж, у Котюкова это получилось. В министерстве Котюков нашел применение своим компетенциям в сфере финансов на полную катушку.



В этом году его подчиненные уже успели попасть под подозрение силовиков в хищениях порядка 364 млн рублей бюджетных средств. Суть дела проста: в течение трех лет ведомство финансировало разработку, так называемой "системы оценки работы ученых". Однако, никаких результатов так и не получило.

Сама идея оценивать творческий и научный труд посредством информационной системы выглядит бредовой. Однако, чем не повод попилить сотни миллионов бюджетных рублей?



В результате были возбуждены уголовные дела на бывшего начальника департамента науки и технологий Сергея Салихова и также бывшую заместителя департамента управления программами и конкурсных процедур Ольгу Лесину.

Насколько известно, расследование дела продолжается до сих пор, и силовики вполне могут выйти на самого Котюкова. Могли ли чиновники под его руководством куда-то "продуть" треть миллиарда рублей, а он об этом ни сном ни духом? Вопрос риторический.



Вызывает вопросы и другой скандал - со средствами, выделенными на переселение Института научной информации по общественным наукам РАН - подведомственного Котюкову. В 2015 году страшный пожар унес более 5,7 миллионов экземпляров хранения.

Разумеется, Правительство выделило деньги на строительство или восстановление здания - целых 5 миллиардов. Где они? Куда пошли? Ведь на протяжении всех последних четырех лет Институт ютится по четырем разным адресам.



Похоже, сотрудники ИНИОН РАН нового здания для Института при Котюкове не дождутся

По слухам, причина задержки - откатные аппетиты самого Котюкова, который якобы не хочет согласовывать стройку без солидного гешефта для себя лично. Такая вот забота о науке.



Финансы решают все

Впрочем, претензии и вопросы к Котюкову появились задолго до того, как он возглавил Министерство науки и образования. Еще в период его работы министром финансов и заместителем главы администрации Красноярского края ведомство под его началом сотрясали скандалы.

Один из них произошел в 2008 г оду и был связан с незаконным бюджетным финансированием авиаперевозчика "КрасАвиа". Тогда дело обернулось хищением 22 млн рублей, которые могли быть "распилены" тогдашним главой региона Александром Хлопониным вместе с гендиректором "КрасАвиа" Николаем Фатьяновым.



Последний стал фигурантом уголовного дела. Вот только все финансы проходили через Котюкова, и он должен, обязан был усмотреть в операции с "КрасАвиа" коррупционную составляющую. А может и рассмотрел, и поэтому сам был в доле?

Вторая история была связана с хищением 29 млн рублей, выделенных заводу "Сибтяжмаш" в 2009-2010 годах в рамках реализации программы антикризисной поддержки предприятия. В итоге на скамье подсудимых оказался региональный экс-министр промышленности и энергетики Денис Пашков.



В обоих случаях Министерство финансов региона оказалось как бы совсем не причем. Вот только люди, присутствовавшие на заседаниях по тому же "КрасАвиа" утверждают, что фамилия Котюкова не раз звучала в материалах дела.

Министр использовал свое влиятельное положение, чтобы "отскочить"? А то и помощь влиятельных покровителей, которыми называют Ольгу Голодец и того же Хлопонина?

В любом случае, будущий рулевой российской науки и образования не попал под каток следствия, а был повышен до руководителя департамента бюджетной политики Министерства финансов РФ.



Кажется, новая должность ему пришлась по душе, ведь вскоре после своего назначения он задекларировал доход за 2011 год в 27 млн рублей. Тогда как годом ранее доход чиновника по официальным данным составил всего 5 млн рублей. Рост в пять раз! Воистину, Котюков умеет работать с финансами.

Конечно, были и другие скандалы, в которых Котюков мог быть замешан самым непосредственным образом. И с таким бэкграундом позднее он стал главой Министерства науки и образования.



Сказать, что в научных кругах это назначение восприняли в штыки, ничего не сказать.

Вот как прокомментировал это заместитель директора Института ядерных исследований РАН академик Валерий Рубаков: "Котюков – человек не из научной среды, он плохо представляет, что такое наука, кто и как ее делает. Понятно, в такой ситуации легко наделать ошибок – это в лучшем случае. А в худшем дело может закончиться полным развалом российской науки". Его слова приводит "Свободная Пресса".



Как мы видим, так оно и происходит. Своей некомпетентностью жаждой заработка Котюков "достал" уже и Президента Владимира Путина.

Громкий публичный "разнос" Котюкова главой государства можно воспринимать по-разному. Но ясно одно - просто так таких "выволчек" не устраивают.

Очень похоже, что кресло под Котюковым шатается и перспективы его дальнейшего трудоустройства туманны. Как туманны перспективы российской науки и образования под его руководством.



Автор: Владислав Опарышев, 6.11.2019 Источник - moscow-post.su

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