Чоичи Сасаки из Университета Хиросаки считает, что яблоки произошли из Туркменистана

13:20 07.11.2019

Декан факультета социологии и агропромышленных наук японского Университета Хиросаки Чоичи Сасаки высказал гипотезу о том, что яблоки произошли из Туркменистана.

Об этом сообщила главный редактор газеты "Нейтральный Туркменистан" Майя Алимова в своей колонке по итогам поездки в Японию.

М. Алимова входила в состав официальной делегации, сопровождавшей рабочий визит Президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедова в Японию 21-23 октября 2019 года. Делегация побывала в Университете Хиросаки в связи с присвоением К. Бердымухаммедову звания "почетного доктора" этого университета.

"Герой-Аркадаг уделяет огромное внимание экологическим вопросам. Ежегодно высаживаются миллионы саженцев деревьев в городах и селах Туркменистана. И, естественно, немаловажное значение придается градостроительству, где учитываются наши многовековые традиции и тенденции развития современного облика. Такую же тенденцию мы наблюдали и в Японии. Во дворе отеля, где мы остановились, есть сказочный парк. Этот парк, где примерно с 1200 года императоры Японии сажали деревья, при­ влекает не только гостей, но и жителей Японии. Вековые деревья хранят память событий истории, здесь возвышается старинный храм, шумит стремительный водопад, в ручейках плавают золотые рыбки", - пишет М. Алимова.

О том что яблоки происходят из Центральной Азии, науке известно давно. Однако до сих пор считалось, что предок домашней яблони - дикорастущая яблоня Сиверса, впервые была обнаружена в долине реки Урджар на территории современного Казахстана.