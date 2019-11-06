 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кровавые сенсации в Таджикистане приурочены к саммитам спецслужб?
14:29 07.11.2019

События на таджикской погранзаставе 6 ноября вышли с легким привкусом дежавю.

МАРГАРИТА КНЯЗЕВА

Утро праздничного выходного дня 6 ноября в Таджикистане сотрясла громкая новость о том, что ночью, как гром среди ясного неба, ровно двадцать неизвестных стройной автоколонной направились к погранзаставе и напали на нее, завладев автоматами Калашникова. И не где-нибудь на афганских рубежах, откуда привыкли ждать беды, а теперь на таджикско-узбекской границе, по которой, как сообщали днем ранее, власти как раз договорились.

Разумеется, ничто не должно омрачить 25-летие конституции страны и ни одному злоумышленнику не удалось уйти - Госкомитет по национальной безопасности оперативно успокаивает население сообщением о том, что 15 нападавших уничтожены, остальные задержаны и уже дают показания.

Позже, как гласит официальная версия событий, на допросе выяснилось, что люди в черных масках незаконно проникли в Таджикистан из Афганистана тремя днями ранее, состоят в международной террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действовали по специальному заданию.

На этом все. Кроме натуралистичных фото с телами нападавших общественности не предоставили никакой информации. А фото и вовсе добавили скепсиса внимательным наблюдателям, которые один за одним озвучивали заслуживающие внимания нестыковки в официальной версии произошедшего. На следующий день особенно смутившая экспертов фотография уничтоженного боевика со связанными руками МВД Таджикистана удалило со своего официального сайта.

Происшествие уже стали называть постановкой или фальсификацией, связывая с днем празднования годовщины конституции страны.

Никогда такого не было и вот опять

Однако любопытно и другое совпадение. На 7 ноября в Ташкенте запланирована встреча руководителей ведомств и специальных служб стран СНГ, на которой будут обсуждаться насущные вопросы безопасности всего Туркестанского региона: борьба с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, а также влияние процессов на севере Афганистана на ситуацию в Туркестане. У собравшихся будет свежий пример для обсуждения. И к принимающей стороне поближе.

Таджикистан не особенно богат на громкие новости, потому запоминаются они неплохо. Особенно если события отличаются своим "размахом" не только в масштабах таджикских реалий - события 6 ноября оказались с легким привкусом дежавю.

Напомню, прошлая кровавая сенсация в Таджикистане произошла 19 мая 2019 года. Заключенные колонии №3/2 города Вахдат, опять же по официальной версии, устроили бунт, в результате подавления которого были убиты более 30 человек - среди них не только заключенные, но и сотрудники исправительного учреждения.

Тогда не могла не удивить оперативность предоставленных данных - уже на утро после случившегося был опубликован подробный список убитых с указанием назначенного срока и статьи, по которой заключенные были осуждены.

И уже 21 мая президент Эмомали Рахмон встречает в Душанбе руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

Сложно выбрать наиболее правдоподобную версию сходства событий - совпадение, злой рок или режиссерский талант на фоне скудной фантазии.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573126140
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