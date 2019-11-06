31-летний Каримов назначен замруком канцелярии КазПремьера

14:58 07.11.2019

Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК

Им стал Айдын Каримов.



Распоряжением премьер-министра РК Каримов Айдын Мейрамбекович назначен на должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.



Айдын Каримов родился 1 января 1988 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КАЗГЮУ.



Трудовую деятельность начал в 2006 году. В разные годы работал в РГП "Центр по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу" МЧС РК, АО "Национальные информационные технологии", РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций", аппаратах акима гг. Астаны и Семей.

В 2012-2016 годы работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора Департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (ныне - Министерство торговли и интеграции РК).

С 2016 года работает в структуре канцелярии премьер-министра РК: в 2016-2017 годы – заместитель заведующего Отделом внешних связей и протокола, в 2017-2019 годы – заведующий Отделом внешних связей и протокола – Шеф протокола премьер-министра РК.

С апреля 2019 года занимал должность заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК.



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