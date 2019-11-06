У Казахско-Русского университета отбирают лицензию

15:01 07.11.2019

Казахско-Русский Международный университет может лишиться лицензии

У юридического лица есть 1 месяц на устранение замечаний.



5 ноября состоялось рассмотрение административного дела в отношении Международного высшего учебного заведения "Казахско-Русский Международный университет". Стоит отметить, что срок рассмотрения протокола об административном правонарушении от года и материалов административного дела дважды был продлен по ходатайствам Университета, сообщает Zakon.kz.



- Определением председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки от 29 октября текущего года законный представитель Университета был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. Представитель не явился, в связи с этим было принято решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя юридического лица. По итогам рассмотрения было вынесено постановление о наложении административного штрафа с приостановлением лицензии на реализацию образовательных программ высшего и послевузовского образования, сроком на 1 месяц, с момента вступления в силу настоящего постановления, - говорится в сообщении МОН РК.



Стоит отметить, что у юридического лица есть 1 месяц на устранение замечаний. При не устранении нарушений материалы будут направлены в суд, для лишения лицензии.