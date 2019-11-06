Аркадаг подарил сиротам 24 велосипеда из своей личной коллекции

16:19 07.11.2019

30 октября 2019 года вице-премьер Пурли Агамурадов и другие члены правительства Туркменистана посетили расположенный в Ашхабаде "Дворец сирот" имени первого Президента ОАЭ шейха Заида бин Султана Аль-Нахайяна, где передал его воспитанникам 24 велосипеда из числа подаренных Президенту Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедову иностранными и отечественными бизнесменами и чиновниками.



"По поручению президента страны члены правительства, руководители общественных организаций, а также ректоры высших учебных заведений посетили столичный ""Дворец сирот"", расположенный в живописных предгорьях Копетдага, чтобы от имени лидера нации вновь вручить его воспитанникам замечательные подарки - велосипеды новейших модификаций. […] Решение передать их детям - еще одно зримое свидетельство деятельной заботы Президента Туркменистана о молодом поколении - будущем Отчизны", - сообщает ТДХ.

Еще два велосипеда "новейших модификаций" из личной коллекции президента были переданы музею президента Туркменистана и музею Министерства спорта и туризма, где состоялась "торжественная церемония ознакомления с новым экспонатом".

"В торжественной церемонии ознакомления с новым экспонатом приняли участие мастера спорта, учащиеся спортивных школ, деятели культуры, представители столичных СМИ", - говорится в репортаже ТДХ.