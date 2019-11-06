В Туркмении построят гигантскую статую... собаки (фото)

18:29 07.11.2019

6 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал строительство крупных объектов Ашхабада.



Сопровождали главу государства хяким столицы Шамухаммет Дурдылыев, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Довран Худайбердиев и представитель французской компании Bouygues.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, Бердымухамедову были представлены проекты объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2020 году в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана.



Среди них - скульптура туркменского алабая.



Рассмотрев проекты, в частности, скульптурное изображение алабая, Президент распорядился, чтобы в создаваемом образе были отражены черты, присущие этой знаменитой породе.



Также президенту было доложено, что вдоль проспекта Махтумкули, на участке между улицами Таслама и Тегеранской, будет построено шестнадцать 12-этажных домов.