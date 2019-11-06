Путин и каз-недопрез Токаев о чем-то пограничном сговариваются в Омске. Елбасы хихикает в Нур-Султане

18:45 07.11.2019

Президент Казахстана добавил, что достигнуты большие успехи в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства.



Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в ходе двухсторонней встречи в Омске отметили важность проведения Форумов межрегионального сотрудничества в развитии отношений государств, передает МИА "Казинформ".



- Благодаря усилиям нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева и вашим, этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны как эффективный инструмент взаимодействия на региональном уровне. Крайне важно и очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран превысил 10% всего объема торговли и этот показатель растет, - отметил Президент РК.



Глава государства добавил, что достигнуты большие успехи в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства.



- С моей стороны будут предприниматься все усилия, чтобы достичь еще больших результатов. Форум межрегионального сотрудничества является очень эффективным, плодотворным, конечно, нужно прилагать все усилия, чтобы развивать его в дальнейшем, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Форум межрегионального сотрудничества – традиционное мероприятие, которое связывает регионы Казахстана и России.



- В 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались. В этом смысле есть определенный символизм сегодняшней встречи. Отношения между нашими странами развиваются успешно. В прошлом году свыше 14% был рост оборота. Продолжают расти инвестиции. У нас будет сейчас возможность еще об этом поговорить. Мы встречаемся регулярно. Тем не менее, всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания, - сказал Владимир Путин.



Напомним, в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы приграничного сотрудничества".



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