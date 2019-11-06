Таджиков будут организованно завозить на работу в РФ

19:08 07.11.2019

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для работы в России, передает корреспондент "Росбалта".



Аналогичное соглашение уже действует с Узбекистаном и предусматривает возможность комплексной подготовки трудовых мигрантов в стране проживания. Так, на таджикские власти возлагается обязанность по информированию своих граждан о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора; подбору кандидатов, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы; профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с потребностью работодателя; осуществлению контроля за состоянием здоровья кандидатов на трудоустройство в целях исключения случаев наличия заболеваний, препятствующих получению разрешения на работу и т. д.



Будущих трудовых эмигрантов предлагается проверять на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также других причин, препятствующих выезду, наличия непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления на территории Таджикистана, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ.



В случае прекращения, в том числе досрочного, трудового договора с работодателем гражданин Таджикистана будет обязан в течение 15 календарных дней покинуть территорию России или трудоустроиться у другого работодателя на основании действующего или переоформленного разрешения на работу, подчеркивается в документе.