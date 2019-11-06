Трампа ждет участь Клинтона? - К.Кириллова

19:10 07.11.2019

Несмотря на все старания Демпартии, добивающейся импичмента президента США, его судьбу будут решать республиканцы, считает политолог Ксения Кириллова.



Границы возможного для главы Белого дома во многом устанавливает не закон, а традиции.



Палата представителей Конгресса США, большинство в которой контролирует Демократическая партия, продолжает атаку на президента Дональда Трампа с целью отрешения его от должности. Конгрессмены решили допросить исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвэни качестве одного из свидетелей в рамках процедуры подготовки к импичменту Трампа.

Кроме того, в среду Русская служба BBC сообщила, что ключевой свидетель в процессе об импичменте Трампа, посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд, неожиданно изменил свои показания, заявив, что Вашингтон предлагал возобновить военную помощь Киеву только в обмен на личное согласие президента Украины начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Как отмечает издание, в Вашингтоне это уже назвали "самым тяжелым ударом" по стратегии защиты президента.



Согласно данным последнего опроса, проведенного по заказу WSJ и NBC, 55% граждан поддержали инициативу демократов по импичменту президента, однако при этом только 24% из них согласились с тем, что оснований для этой процедуры достаточно. Против таких действий выступили около трети участников опроса, по мнению которых Трамп должен оставаться на своем посту.

О том, насколько сейчас велики шансы довести процедуру импичмента главы Белого дома до логического конца, обозревателю "Росбалта" рассказала проживающая в США политолог и публицист Ксения Кириллова.



- Насколько неожиданным для вас стало решение Конгресса о начале официальной процедуры импичмента Трампа?



- Это было вполне ожидаемо. Дело в том, что Палата представителей Конгресса давно проводит слушания по подготовке импичмента, и в ходе этих слушаний уже было очевидно, что принятие официальной резолюции - лишь вопрос времени.



На самом деле, тема возможного импичмента Трампу давно обсуждается в среде демократов, поскольку ряд аспектов его поведения расцениваются многими конгрессменами как неприемлемые. Однако проблема заключается в том, что границы того, чего может или не может делать президент, в Америке регулируются по большей части не законом, а неписаными традициями, нарушение которых формально не является преступлением.



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К примеру, в США отсутствуют законы, запрещающие принимать иностранную помощь или обязывающие президента предъявлять налоговые декларации. Ситуация усугубилась для демократов и тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог доказать наличие сговора Трампа с Россией.



- Но, насколько я понимаю, скандал, связанный с предполагаемым давлением Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, дал демократам в Конгрессе новые аргументы в пользу начала процедуры импичмента?

-Да, на фоне того, о чем я сказала, ситуация с Зеленским выгодно отличалась от "Рашагейта" тем, что в данном случае у конгрессменов имеются конкретные доказательства - стенограмма разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ее содержание оценивается демократическим большинством и даже некоторыми республиканцами как прямая попытка президента США надавить на руководство другой страны в собственных политических интересах. Закона, прямо запрещающего такие действия, как уже говорилось, нет, однако этих действий достаточно, чтобы нижняя палата Конгресса вынесла вотум недоверия президенту.



- Насколько импичмент Трампу стал более реалистичным сценарием? В России все комментаторы, в том числе демократически настроенные, скептически относятся к возможности отрешения нынешнего президента США от должности.



- Проблема в том, что российские обозреватели не всегда понимают тонкости американской процедуры. Вынесение импичмента Трампу вполне реалистично, однако оно совсем не означает его отстранение от должности. Импичмент президенту выносит нижняя палата Конгресса - Палата представителей, однако затем, чтобы президент был снят с должности, импичмент должен быть утвержден в верхней палате Конгресса - Сенате, притом утвержден квалифицированным большинством в две трети голосов.

Вероятность того, что Палата представителей проголосует за импичмент, довольно велика. Как уже говорилось, в распоряжении конгрессменов имеется и стенограмма разговора Трампа с Зеленским, и даже показания свидетелей этого разговора и иные факты попыток давления президента США на украинское руководство - к примеру, свидетельство эксперта по Украине Александра Виндмана. К слову, сам Виндман никогда не проявлял никаких партийных симпатий и уверяет, что действует исключительно из патриотических соображений.



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- Основной скепсис высказывается по поводу прохождения импичмента президента именно в верхней палате американского парламента…



- Я разделяю скептическое отношение других комментаторов по поводу того, что импичмент будет утвержден в Сенате, где на данный момент превалирует республиканское большинство (53 из 100 мест). Некоторые республиканцы также называют поведение Трампа неприемлемым, однако они не составляют большинство. К примеру, я лично общалась с известным экспертом по России республиканских взглядов Дэвидом Саттером, которого, мягко говоря, трудно назвать поклонником Трампа. Однако даже по его мнению, хотя поведение Трампа являлось неумным и неэтичным, разговора с Зеленским недостаточно для отстранения от должности. И такую точку зрения разделяют многие республиканцы.

Поэтому, скорее всего, даже в случае вынесения импичмента Палатой представителей, процедура отстранения президента от должности будет заблокирована Сенатом.

Такая же ситуация, к слову, произошла в отношении другого президента США, Билла Клинтона: нижняя палата Конгресса вынесла ему импичмент, однако Сенат его не утвердил.



- Что будет в случае, если подобный сценарий повторится с Трампом?



- Это, конечно, даст ему возможность использовать ситуацию в свою пользу, как это произошло с расследованием Мюллера. Напомню, что по результатам своего расследования спецпрокурор доказал факт российского вмешательства в американские выборы и даже связи отдельных членов команды Трампа с Россией. Однако он не смог привести доказательств сговора, что дало Трампу основания говорить о том, что "Мюллер его оправдал" и "не нашел, в принципе, ничего". Похожая ситуация может сложиться и здесь, когда возможный провал процедуры импичмента в Сенате даст основания Трампу заявлять, что он "был оправдан" и "очередная охота на ведьм с треском провалилась".



Словом, исход этой истории напрямую зависит от позиции республиканцев. Если они решат, что действующий президент своими поступками слишком компрометирует их, то сами могут предложить Трампу уйти в отставку или, как минимум, не утвердить его кандидатуру на следующих президентских выборах, которые состоятся через год. Но если республиканцы сочтут, что, несмотря на всю скандальную репутацию Трампа, он сможет обеспечить им победу, не исключен вариант, при котором действующий президент может пережить процедуру импичмента и пойти на новый срок.

Беседовал Александр Желенин

6.11.19