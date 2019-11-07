Цифровой динар: Тунис выпустил в обращение электронную валюту

19:15 07.11.2019

Виртуальные деньги будут "создавать" на базе российской блокчейн-платформы



Тунис 7 ноября первым в мире запустил цифровую валюту, по результатам использования которой Центробанк страны примет решение о выпуске государственной денежной единицы. Тестовую трансакцию совершили в присутствии главы регулятора республики Мурани Эль Абисси, передает корреспондент "Известий". Виртуальные деньги будут выпускаться на базе российской блокчейн-платформы. Таким образом, Тунис пытается развить безналичные платежи. Также в будущем планируется осуществлять межстрановые расчеты с использованием виртуальных денег, минуя доллар. Для России же выпуск цифровых валют на базе ее платформы - это экспорт услуг, который правительство должно повысить до $100 млрд к концу 2024 года.



Цифровые деньги Туниса - не криптовалюта, а CBDC (Central Bank Digital Currency), пояснил Александр Бородич, основатель российской блокчейн-платформы Universa, на базе которой выпускается новое средство платежей. Виртуальная валюта обеспечена реальными банкнотами.

С 7 ноября на территории Туниса появятся 2 тыс. киосков, в которых граждане смогут пополнить свой цифровой кошелек. На первоначальном этапе они будут производить оплату через браузер в смартфоне, позднее появится мобильное приложение. Отправить цифровые деньги или совершить покупку можно будет, отсканировав QR-код. Эту операцию участники презентации системы проделали в присутствии главы ЦБ Туниса: они переслали друг другу один динар (денежная единица этой страны).



За счет цифровой валюты Тунис планирует сэкономить на производстве бумажных денег: их больше не нужно будет изымать из оборота и уничтожать, когда они устареют, а также постоянно усложнять защиту от подделок.

Правительство страны с помощью электронных денег рассчитывает также увеличить собираемость налогов и популяризировать безналичные платежи среди населения. Сейчас в Тунисе оплата картами не развита, поскольку комиссия за эквайринг систем Visa и MastrerCard составляет 5–6%. Universa планирует брать гораздо более скромную плату - 1%, сказал Александр Бородич.



Цифровыми деньгами будут расплачиваться друг с другом компании и банки Туниса. Предполагается, что именно финансовые организации должны стимулировать население к переходу на цифровые расчеты с помощью различных маркетинговых предложений.



Также выпуск цифровой валюты позволит полностью отслеживать движение денег внутри страны. Сейчас ни один ЦБ мира не может пронаблюдать за жизненным циклом банкноты после ее выдачи в банкомате и до повторного попадания в аппарат, который считывает номер. Таким образом, в Тунисе намереваются побороть теневой сектор.

Директор цифрового департамента Международного валютного фонда Эрве Турп, присутствовавший на запуске тунисской цифровой валюты, заявил, что эмиссия виртуальных денег станет хорошей альтернативой бумажным банкнотам и поможет сократить их оборот во всем мире. По его словам, в некоторых странах до сих пор деньги в больших объемах транспортируют, например, на лодках.



Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор будет следить за странами, выпускающими цифровые валюты, и только после этого примет решение о закреплении этого финансового инструмента в российском законодательстве.



Это необходимо для уплаты налогов и судебных разбирательств с участием цифровых активов

После появления виртуальных денег в других государствах получится осуществлять с их помощью межстрановые расчеты, минуя доллар. Помимо Туниса, в ближайшее время это рассчитывают сделать Алжир, Марокко и Мавритания. Также планы выпустить цифровую валюту есть у Китая, Турции и Бразилии, рассказал Александр Бородич. В США должна появиться виртуальная валюта Facebook под названием Libra. Но несмотря на то что изначально основатель социальной сети Марк Цукерберг заручился поддержкой американского регулятора, к проекту все же появились вопросы.



Для РФ выпуск тунисской цифровой валюты на базе российского блокчейна выгоден тем, что она таким образом наращивает экспорт своих услуг. По поручению президента Владимира Путина, правительство должно повысить его объем до $100 млрд к концу 2024 года.



Инна Григорьева

7.11.19