Путин и Токаев застолбили каз-рос-границу, начертанную Лениным и Сталиным

21:11 07.11.2019

Россия и Казахстан определили границу между странами



Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск.

Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.



Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.



Ожидается подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Протяженность российско-казахстанской границы составляет около семи тысяч километров - это самая большая сухопутная граница в мире. Москва и Астана подписали договор о госгранице в 2005 году, с того времени начался процесс ее делимитации - определение положения и направления. Завершающим этапом будет демаркация - фактическое перенесение границы на местность с обозначением спецзнаками.