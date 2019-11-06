Рахмона "поздравили" с 25-летием на посту президента. Появились новые версии атаки радикальных боевиков на Таджикистан, - В.Панфилова

22:35 07.11.2019 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.11.2019



Прорыв боевиков на таджикской границе остановили, но вопросы остались.

День Конституции Таджикистана и празднование 25-летия первого избрания Эмомали Рахмона президентом страны омрачены ночным боем близ узбекско-таджикской границы. По сообщению пресс-службы Управления погранвойск республики, боевики ИГ (запрещено в РФ) атаковали таджикскую заставу. В Таджикистан они проникли из Афганистана. В результате боя 15 боевиков убиты, 5 взяты в плен. Потери понесла и таджикская сторона – погибли двое служащих погранвойск и МВД.

Глава государства Эмомали Рахмон в это время находится за пределами Таджикистана, совершая ряд визитов в государства Европы. Задержанные боевики признались, что планировали осуществить теракты в Таджикистане.



Как сообщает пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан (РТ), инцидент произошел в ночь на 6 ноября. 20 вооруженных молодых мужчин в масках, передвигавшихся на четырех автомобилях, атаковали пограничный пост № 4 "Ишкобод" пограничных войск, расположенный недалеко от сельского джамоата Эсанбой района Рудаки в 60 км от Душанбе. Они захватили 5 автоматов Калашникова. В сообщении уточняется, что боевики проникли из Афганистана в Таджикистан в районе Шаартузского погранотряда еще 3 ноября и готовили в стране теракты. Их личности, как сказано в сообщении, устанавливаются.

"Не удивлюсь, если всех их, как это принято сейчас в Душанбе, объявят членами Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), действовавшими по указке ИГ", – сказал "НГ" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, если официальная версия верна, то возникает вопрос: как боевики, пришедшие из Афганистана, смогли спокойно проехать 110 км по территории Таджикистана на четырех переполненных машинах незамеченными? "Это означает, что Таджикистан – абсолютно дырявая территория для проникновения террористов из Афганистана. Настораживает и скорость, с какой таджикские силовики определили, что это были боевики ИГ. Естественно, потребуются доказательства. Но подозреваю, как обычно бывает с таджикскими структурами, эти доказательства будут сомнительными. Настораживает и то, что весь период террористической активности боевики были в масках. Это впервые. Это новый почерк, который вызывает серьезные подозрения в отношении того, кто стоит за этими ребятами и действительно ли они игиловцы. И что это за бойцы такие, которые беспрепятственно прошли весь Таджикистан, но на "мякине" были подорваны и расстреляны, как котята. Во всем этом угадываются признаки провокации", – сказал "НГ" Дубнов. Политолог обратил внимание на то, что инцидент произошел спустя неделю после визита в Таджикистан и Узбекистан секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, обсуждавшего с таджикским руководством "вызовы и угрозы безопасности" в регионе и в соседнем Афганистане. "И вот, вызовы тут как тут..." – отметил Дубнов.

Эксперт по Таджикистану Андрей Захватов также говорит о том, что ночная атака на таджикскую погранзаставу вызывает много вопросов, основные из которых – кто эти нападавшие и какие цели преследовали? "Ожидать ответа силовых структур на эти вопросы в ближайшие дни, на мой взгляд, дело безнадежное, поскольку каждое ведомство будет стараться показать себя с наилучшей стороны. Ознакомиться с удобной для руководства силовых структур историей нападения можно будет позже, а сегодня, пока из пяти задержанных таджикские следователи вытряхивают показания, нужные для отчета, в условиях информационного вакуума можно выдвинуть несколько версий", – сказал "НГ" Захватов.

По его мнению, первое и главное – состав группы. Вряд ли столь большую по численности группу нападавших можно назвать профессиональными боевиками, тем более членами запрещенных террористических организаций. Сомнительно, что для нападения на погранзаставу их привезли издалека. В окрестных таджикских кишлаках для противоправных деяний за небольшие деньги можно нанять сотни безработных. После гражданской войны 90-х годов у населения все еще остается немало стрелкового оружия, и вряд ли у профессиональных террористов появилась острая потребность завладеть несколькими автоматами, тем более пытаться отбить оружие в бою.

"Поверить в то, что громкое нападение на погранзаставу объясняется планами террористов вслед за этим боестолкновением устроить террористические акты, – тоже довольно сложно. Дело в том, что эффективные теракты планируются не в сельской местности, а лишний шум вроде нападения на заставу вряд ли отвлечет силовиков, но вызовет повышение их бдительности на всей территории республики", – сказал "НГ" Захватов.

Эксперт считает, что скорее всего, планируя нападение, его организаторы пытались решить какую-то локальную проблему, не связанную с подготовкой теракта. "Под шумок через дыру на границе, тем более в малодоступной местности можно провезти немало ценного груза – автотранспортом и на вьючных животных. Во всей этой истории большое сожаление у меня вызывает тот факт, что любая стрельба в Таджикистане, тем более с человеческими жертвами, портит имидж республики, которая старается извлечь максимум пользы от международного туризма", – заявил Андрей Захватов.

Заместитель председателя Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов, комментируя произошедшее, отметил "до боли знакомый почерк". "Как и два года назад при террористическом акте в Дангане, силовые структуры Таджикистана сработали настолько оперативно, что им могли бы позавидовать "Моссад", МИ-6 и АНБ, вместе взятые. Напомню, что в Дангане в качестве террористов были ликвидированы почти что дети, и боюсь, что в этом "нападении" жертвами стали совсем молодые люди. Сами посудите, 20 боевиков, видимо, тщательно подготовивших акцию, выбирали объект, планировали, вооружались, выбирали момент и, практически ничего не добившись, обезврежены почти в полном составе. А ведь были реальные нападения гораздо менее малочисленных групп с куда более серьезными последствиями", – сказал "НГ" Шерзамонов. По его словам, принадлежность боевиков определили, но с мотивом действий не разобрались.

По мнению заместителя генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игоря Панкратенко, во всей этой истории надо рассматривать две версии: криминал и деньги. Эксперт, сомневаясь в официальной версии о бойцах ИГ, склоняется к тому, что, видимо, некая криминальная группировка пыталась завладеть оружием. "Либо это своеобразная попытка властей Таджикистана получить на борьбу с терроризмом дополнительное финансирование", – сказал "НГ" Панкратенко. Источник - ng.ru

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