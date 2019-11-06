Пакостный Банька. Главарем ВАДА избран поляк

23:07 07.11.2019

Президентом ВАДА избран поляк



Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. Его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей ВАДА на заседании в польском городе Катовице.



Новый президент ВАДА вступит в должность 1 января, до этого времени обязанности главы организации будет исполнять ее нынешний президент Крейг Риди, возглавлявший ВАДА в течение шести лет.

Ранее Министр спорта Павел Колобков заявил, что поддерживает кандидатуру Баньки на пост главы ВАДА, выразив надежду, что он будет "разбираться по существу".



7 ноября 2019, Елизавета Булкина