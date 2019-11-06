Вице-спикерша Светлана Артикова назначена заместителем Генерального прокурора Узбекистана

23:20 07.11.2019

Многие годы она работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.



Занимавшая должность заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Светлана Артыкова стала заместителем Генерального прокурора Узбекистана, сообщает газета "Народное слово".



Светлана Баймирзаевна Артыкова родилась в 1962-м, является выпускницей Ташкентского государственного юридического университета. Многие годы работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.



В 2014-м работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. В 2015 году была избрана заместителем главы Сената.