 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вице-спикерша Светлана Артикова назначена заместителем Генерального прокурора Узбекистана
23:20 07.11.2019

Многие годы она работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.

Занимавшая должность заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Светлана Артыкова стала заместителем Генерального прокурора Узбекистана, сообщает газета "Народное слово".

Светлана Баймирзаевна Артыкова родилась в 1962-м, является выпускницей Ташкентского государственного юридического университета. Многие годы работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 2014-м работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. В 2015 году была избрана заместителем главы Сената.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uz.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573158000
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