Империя Чингисхана и Хорезм. Последний герой

00:29 08.11.2019 Джелал ад-Дина Менгуберди считают национальным героем граждане четырех центральноазиатских государств: Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Афганистана. Узбекистан первым из них сделал официальную попытку закрепить за собой право считать его "своим". В городе Ургенче был поставлен ему памятник (это не Гургандж, который был столицей Хорезма, а город, основанный выходцами оттуда).



Империя Чингисхана и Хорезм. Последний герой



В 1999 году в Узбекистане были проведены достаточно масштабные мероприятия, посвященные его 800-летию.



Наконец, 30 августа 2000 г. в Узбекистане учрежден высший военный орден Жалолиддина Мангуберди.



Он родился в Хорезме в 1199 году. В истории человечества это было не самое спокойное время. Армии Запада, с крестом и мечом, одна за другой шли сражаться с мусульманами, язычниками и собственными еретиками. На Востоке поднималась страшная сила, которая скоро потрясет весь мир, выплеснувшись за пределы монгольских степей. В год рождения Джелал ад-Дина, по пути в Англию, скончался смертельно раненный Ричард Львиное Сердце. За 6 лет до его рождения в Дамаске умер великий Салах ад-Дин, за год – в Палестине был создан Тевтонский орден. Вскоре после его рождения была основана Рига (1201 г.), появился орден Меченосцев (1202), его будущий враг Тэмуджин завоевал Кераитское(1203) и Найманское (1204) ханства. Под ударом крестоносцев пал Константинополь. Впереди был Великий курултай, провозгласивший Тэмуджина "ханом всех людей, живших в войлочных шатрах от Алтая до Аргуни и от сибирской тайги до Китайской стены". (Именно на нем ему и был присвоен титул Чингисхана – "хана, великого, как океан", под океаном подразумевалось озеро Байкал).



Родовое знамя Чингисхана. Рисунок из книги Э. Хара-Давана "Чингисхан как полководец и его наследие"



Возведенный на трон Темучин провозглашает себя Чингисханом. Справа его сыновья Угэдей и Джучи. Из иллюстрированной рукописи Рашид-ад-Дина



Скоро начнутся Альбигойские войны, и крестоносцы завоюют Ливонию.



Хорезмшах Джелал ад-Дин



Как уже было сказано в первой статье цикла (Империя Чингисхана и Хорезм. Начало противостояния), Джелал ад-Дин был старшим сыном хорезмшаха Мухаммеда II. Но его матерью была туркменка, и потому, из-за интриг собственной бабушки, происходившей из влиятельного рода Ашига, он был лишен звания наследника престола. В 1218 году, во время сражения с монголами на Тургайской долине, Джелал ад-Дин своими смелыми и решительными действиями спас и армию, и отца. Во время монгольского нашествия в 1219 году, он призывал хорезмшаха не разделять армию и дать врагам открытое сражение в поле. Но Мухаммед II не доверял ему, и почти до самой смерти держал при себе, тем самым губя и себя, и свое государство. Лишь незадолго до смерти, в конце 1220 года, Мухаммед, наконец, передал ему власть в уже практически погибшей державе. Ан-Насави пишет:



"Когда болезнь султана на острове усилилась, и он узнал, что его мать попала в плен, он призвал Джелал ад-Дина и находившихся на острове двух его братьев, Узлаг-шаха и Ак-шаха, и сказал: "Узы власти порвались, устои державы ослаблены и разрушены. Стало ясно, какие цели у этого врага: его когти и зубы крепко вцепились в страну. Отомстить ему за меня может лишь мой сын Манкбурны. И вот я назначаю его наследником престола, а вам обоим надлежит подчиняться ему и вступить на путь следования за ним". Затем он собственноручно прикрепил свой меч к бедру Джелал ад-Дина. После этого он оставался в живых всего несколько дней и скончался, представ перед своим Господом".



Слишком поздно. По выражению ан-Насави, Хорезм "был похож на шатер без опорных веревок". Джелал ад-Дину удалось прорваться в Гургандж и предъявить завещание отца, но этот город был вотчиной ненавистницы нового хорезмшаха – Теркен-хатын, и ее сторонников, которые объявили правителем ее брата – Хумар-тегина. Против Джелал ад-Дина был составлен заговор, планировалось его убийство. Узнав об этом, не признанный здесь хорезмшах отправился на юг. С ним было всего 300 всадников, среди которых оказался и герой обороны Ходженда – Тимур-Мелик. Около Нисы они разбили монгольский отряд из 700 человек и пробились к Нишапуру. В этом городе Джелал ад-Дин находился около месяца, рассылая приказы вождям племен и правителям окрестных городов, затем отправился в Газну, по пути разбив монголов, осаждавших Кандагар. Здесь к нему присоединился его двоюродный дядя Амин ал-Мульк, который привел около 10 тысяч воинов. В Газне к нему пришли правитель Балха Сейф ад-дин Аграк, афганский вождь Музаффар-Малик, ал-Хасан привел карлуков. Ибн ал-Асир утверждает, что всего Джелал ад-Дину удалось собрать тогда 60 тысяч воинов. Отсиживаться в крепостях он не собирался. Во-первых, он прекрасно знал, что монголы умеют брать укрепленные города, во-вторых, он всегда предпочитал активные действия. По свидетельству ан-Насави, один из приближенных Джелал ад-дина, видимо, хорошо знавший нового хорезмшаха, однажды обратился к нему:



"Не хорошо, если подобный тебе, укроется в какой-то крепости, даже если она была бы построена между созвездиями Большой и Малой Медведиц, на вершине созвездия Близнецов, или еще выше и дальше".



И, действительно, при малейшей опасности быть блокированным монголами в городе, Джелал ад-Дин немедленно уходил из него, чтобы вступить в полевое сражение, либо отвести свои войска.



Первые победы



Джелал ад-Дин был реалистом, и не стремился к освобождению захваченных монголами территорий Хорасана и Мавераннахра, он пытался сохранить за собой юг и юго-восток державы хорезмшахов. Тем более что основные силы захватчиков продолжали войну в Хорезме. Войска Чингисхана захватили Термез, его сыновья Чагатай и Угэдэй, соединившись с Джучи, в апреле 1221 года взяли Гургандж, младший сын, Толуй, в марте захватил Мерв, в апреле – Нишапур. Причем в Нишапуре по его приказу были выстроены пирамиды из человеческих голов:



"Они (монголы) отрубили головы убитых от их туловищ и сложили их в кучи, положив головы мужчин отдельно от голов женщин и детей"

(Джувейни).



Герат сопротивлялся 8 месяцев, но тоже пал.



А Джелал ад-дин в 1221 г. разбил монгольский отряд, осаждавший крепость Валиян, а затем дал монголам сражение у города Парван ("битва при семи ущельях"). Эта битва продолжалась два дня, причем, по приказу хорезмшаха, его кавалеристы сражались спешенными. На второй день, когда лошади монголов устали, Джелал ад-Дин возглавил конную атаку, которая привела к полному разгрому монгольской армии. Эта победа привела к восстанию в некоторых, ранее захваченных монголами городах. Кроме того, узнав о ней, монгольский отряд, осаждавший крепость Балх, отошел на север.



Крепости Хорезма



Попавшие в плен монголы были казнены. Ан-Насави так описывает месть Джелал ад-Дина:



"Было взято много пленных, так что слуги приводили захваченных ими людей к нему (Джалал ад-Дину) и вбивали им в уши колья, сводя с ними счеты. Джалал ад-Дин радовался и смотрел на это с сияющей улыбкой на лице… Сидя в седле ненависти, Джалал ад-дин отсекал мечами концы шейных вен, отделял плечи от мест, где они сходятся. А как же иначе? Ведь они причинили большие страдания ему, его братьям и отцу, его государству, его родне и приближенным, охранявшим его. Он остался без отца и потомства, без господина и без раба, несчастье забросило его в степи, а опасности завели в пустыни".



Увы, скоро его армия уменьшилась наполовину: отряды халаджей, пуштунов и карлуков ушли от Джелал ад-Дина, потому что их предводители не смогли придти к согласию при дележе добычи, в частности, говорится о ссоре из-за трофейного породистого жеребца:



"В их умах закипела злоба, так как они видели, что не могут добиться справедливого дележа. И как ни старался Джелал ад-Дин удовлетворить их… становились еще злее и несдержаннее в своем обращении… они не хотели видеть, каковы будут последствия… Когда Джелал ад-Дин ублаготворял их, чтобы возвратить, и направлял послов для заключения прочного союза, тюрки отвечали ненавистью… и они покинули его".

(Ан-Насави.)



Битва на реке Инд



Тем временем обеспокоенный Чингисхан лично возглавил новый поход против Джелал ад-Дина. 24 ноября 1221 г. (9 декабря по другим данным) на территории современного Пакистана монгольская армия, численностью от 50 до 80 тысяч, встретилась с тридцатитысячной хорезмийской. Молодой хорезмшах предполагал до подхода неприятеля переправиться на другой берег, однако ему не повезло: буря повредила строившиеся корабли, а Чингисхан гнал своих воинов два дня, не останавливаясь даже для того, чтобы приготовить пищу. Джелал ад-Дину еще удалось разбить его авангард, но это столкновение стало его последним успехом.



Монгольская конница



Несмотря на явное превосходство монголов в силах, сражение носило чрезвычайно упорный и ожесточенный характер. Джелал ад-Дин построил армию полумесяцем, опираясь левым флангом на горы, правым – на речную излучину. Чингисхан, уверенный в победе, приказал захватить его в плен живым.



Монгольские воины XII-XIII вв. Рисунок из книги П.В. Остапенко "История тайной войны в Средние века"



Армия хорезмшаха отбила две атаки на левый фланг, на правом завязалась тяжелая битва, в которой монголы уже теснили противников. И тогда Джелал ад-Дин сам атаковал монголов в центре. Чингисхану даже пришлось ввести в бой резервные части.



Сражение воинов Чингисхана с воинами Джелаль-ад-Дина. Персидская миниатюра



Судьба сражения была решена одним-единственным монгольским туменом (утверждают, что он носил название "Богатырь"), который Чингисхан заблаговременно отправил пробираться в хорезмийский тыл через горы. Его удар привел к обрушению левого фланга хорезмийской армии, и бегству всех остальных соединений. Джелал ад-Дин во главе отборных частей сражался в окружении. Прорвавшись, наконец, к реке, он направил своего коня в воду, и прыгнул в реку прямо на нем, в полном вооружении и со знаменем в руке – с семиметрового обрыва.



Г. Раверти и Г. Е. Грумм-Гржимайло сообщают, что место этой переправы местными жителями до сих пор называется Чели Джалали (Джели Джалали).



Джелал ад-Дин пересекает реку Инд, спасаясь от Чингисхана. Могольская миниатюра XVI века



Джувейни пишет:



"Увидав его (Джелал ад-дина) плывущим по реке, Чингисхан подъехал к самому краю берега. Монголы хотели было броситься за ним, но он их остановил. Они опустили луки, и те, кто был свидетелем этого, рассказывали, что, докуда долетали их стрелы, вода в реке была красной от крови".



Примеру Джелал ад-Дина последовали многие воины, но спастись удалось не всем: вы ведь помните, что монголы расстреливали их из луков и, "докуда долетали их стрелы, вода в реке была красной от крови".



Джувейни продолжает:

"А что до султана, то он вышел из воды с мечом, копьем и щитом. Чингисхан и все монголы в изумлении приложили руки к губам, и Чингисхан, увидав тот подвиг, сказал, обратившись к своим сыновьям:

"Вот о каких сыновьях мечтает каждый отец!"".



Похожее описание дает и Рашид ад-Дин, который добавляет лишь, что перед боем Чингисхан приказал взять Джелал ад-Дина живым.



Джелал ад-Дин, прикрывавший отход своих войск, а затем спасшийся вплавь с конем через Инд, вытирает насухо свой меч на глазах изумленного его храбростью Чингисхана (миниатюра XVII века из труда М. б. О. Кухистани "Та"рих-и Абу-л-Хайр-хани")



По преданию, перед тем, как броситься в воду, Джелал ад-Дин приказал убить свою мать и всех своих жен, чтобы избавить их от позора плена. Однако вряд ли у него было на это время. Полагают, что часть его семьи погибла во время переправы через Инд, часть – попала в плен. Сообщается, например, что сына Джелал ад-Дина, которому было 7 или 8 лет, казнили в присутствии Чингисхана.



Джелал ад-Дину удалось собрать около 4 тысяч уцелевших воинов, с ними он направился вглубь Индии, где одержал две победы над местными князьками в Лахоре и в Пенджабе.



Чингисхан не смог переправить свою армию через Инд. Он пошел вверх по течению к Пешевару, а его сын Угэдэй был отправлен к городу Газни, который был захвачен и разрушен.



Возвращение хорезмшаха



Весной 1223 года Чингисхан ушел из Афганистана, а в 1224 году в западный Иран и Армению пришел Джелал ад-Дин. К 1225 году ему далось восстановить свою власть в некоторых прежних провинциях Хорезма – в Фарсе, Восточном Ираке, Азербайджане. Он разбил одну из монгольских армий у Исфагана и нанес поражение Грузии. Джувейни сообщает, что в решающей битве против него отказались сражаться находившиеся в грузинской армии кипчаки:



"Когда подошло грузинское войско, воины султана вынули свое оружие, а султан взошел на высокую гору, чтобы лучше рассмотреть врага. Справа он увидел двадцать тысяч воинов с кипчакскими знаками и знаменами. Вызвав Кошкара, он дал ему хлеб с солью и послал его к кипчакам напомнить им об их обязательстве перед ним. В правление его отца их заковали в цепи и подвергли унижениям, и он своим посредничеством спас их и ходатайствовал за них перед своим отцом. Разве, обнажив теперь мечи против него, они не нарушили свои обязательства? По этой причине кипчакское войско воздержалось от битвы и, тут же покинув поле боя, расположилось в стороне от остальных".



В 1226 году хорезмийской армией был захвачен и сожжен Тбилиси.



Характер Джелал ад-Дина к тому времени значительно изменился. Иранский историк Дабир Сейяджи писал об этом:



"Сколь невысокий ростом, столь и великолепный, говорящий очень добро и извиняющийся за причиненную грубость…



На описанный многими добрый нрав султана в значительной степени повлияли многие беды, зло и трудности, чем в некоторой степени оправдываются его жестокости, которые, особенно в конце его жизни".



Великий противник Джелал ад-Дина, Чингисхан, умер в 1227 году.



С 2012 года его день рождения, назначенный на первый день первого зимнего месяца по лунному календарю, стал государственным праздником Монголии – Днем гордости. В этот день проходит церемония чествования его статуи на центральной площади столицы.



До 1229 года монголам было не до мятежного хорезмшаха: они выбирали великого хана. В 1229 году таковым стал третий сын Чингисхана – Угэдэй.



Хан Угэдэй и Монгольская империя в 1229-1241 гг.



Гибель героя



Между тем успешные действия Джелал ад-Дина вызвали беспокойство соседних стран, в результате против него объединились Конийский султанат, египетские Айюбиды и Киликийское армянское государство. Вместе они нанесли два поражения хорезмийцу. А в 1229 году Угэдей направил в Закавказье на борьбу с ним три тумена. Джелал ад-Дин потерпел поражение, вновь попытался отступить в Индию – на этот раз неудачно, и, раненый, вынужден был скрываться в горах восточной Турции. Но погиб он не от монгольской стрелы или сабли, а от руки оставшегося неизвестным курда. До сих пор неясны мотивы убийцы: некоторые считают, что он был кровным врагом Джелал ад-Дина, другие полагают, что он был подослан монголами, третьи – что он просто польстился на его пояс, усыпанный бриллиантами, и даже не знал имени своей жертвы. Считают, что случилось это 15 августа 1231 года.



Так бесславно погиб этот незаурядный полководец, который при иных обстоятельствах, быть может, остановил бы Чингисхана и основал свою империю, похожую на государство Тимура, коренным образом изменив ход истории всего человечества.



Рыжов В.А. Источник - Военное обозрение

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573162140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат назначил члена ЦИК и ратифицировал международные документы

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Торгово-промышленной палаты "Франция-Казахстан"

- "Молдавский вопрос"

- Кадровые перестановки

- Moody’s предрекает Казахстану кризис и призывает Нацбанк принять меры

- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам промышленной безопасности

- Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, "унизив" русский?

- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- Атаковать мозгами

