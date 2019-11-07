На Тайване призывают готовиться к войне с КНР, - В.Скосырев

00:33 08.11.2019

Власти острова опасаются худшего сценария в отношениях с Китаем



Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У обвинил КНР в усилении политического давления и попытке повлиять на исход президентских выборов. На фоне борьбы за пост президента острова КНР опять заявила, что его воссоединение с Китаем неизбежно. Это предупреждение, высказанное в опубликованном коммюнике пленума ЦК КПК, сопровождалось обещанием сохранить нынешний образ жизни тайваньцев. Глава МИД Тайваня отверг эти посулы.

Выборы на Тайване должны состояться в январе 2020‑го. Нынешняя глава государства добивается избрания на второй срок. Цай не раз повторяла, что не собирается менять статус‑кво, сложившийся между двумя берегами Тайваньского пролива. Но в Пекине, очевидно, не принимают ее слова всерьез. И давление на остров, который де‑факто самостоятелен, нарастает.



КНР, предлагая экономически слабым небольшим государствам Африки, Латинской Америки и Океании финансовую помощь и выгодные инфраструктурные проекты, добилась того, что ряд из них разорвали дипломатические связи с Тайбэем и установили их с Пекином. Речь идет о семи странах – это Буркина‑Фасо, Доминиканская Республика, Сан‑Томе и Принсипи, Панама, Сальвадор, Соломоновы острова. Последним 22 сентября дипломатические отношения с Тайванем разорвало тихоокеанское государство Кирибати.



Джозеф У в интервью агентству Reuters сказал, что Китай может перетянуть на свою сторону еще несколько стран и таким образом подорвать престиж президента Цай перед выборами. Тайвань проводит на этот счет консультации с США. Их цель – не дать Пекину оказывать нажим на оставшиеся 15 государств, признающие независимость острова.



Главный конкурент президента Цай на январских выборах, представитель оппозиционной партии Гоминьдан Хань Гоюй, раньше много говорил о том, что более тесные экономические связи с материком выгодны Тайваню. Но, как отмечает телеканал CNBC, такие рассуждения теперь немногих на острове убеждают. Ведь тайваньцев сильно встревожили демонстрации в Гонконге. Там, напомним, проходят протесты, вызванные попыткой пересмотреть одно из ключевых положений, обеспечивающих особый статус этого города: о невыдаче местных жителей правоохранительным органам КНР. Пекин, как известно, обещает предоставить Тайваню после воссоединения статус, аналогичный тому, что сейчас есть у Гонконга. Но это‑то как раз и пугает жителей острова. Министр Джозеф У по этому поводу замечает: "Люди на Тайване понимают, что с формулой "Одна страна – две системы" в Гонконге что‑то не так. Тайваньцы не хотят оказаться в таком же положении". Но больше всего, по словам министра, Тайваню следует опасаться, как бы перед высшим руководством Китая не возникла проблема сохранения внутренней стабильности и замедления экономики. "Мы должны подготовиться к худшему сценарию – военному конфликту", – говорит У.



По логике министра, китайская экономика еще растет, но, как ожидают, ее рост замедлится до самого низкого за 30 лет темпа. Может увеличиться безработица, что породит недовольство широких народных масс. "Может возникнуть вопрос о том, правильно ли было предоставлять высший пост председателю КНР Си Цзиньпину, раз он не может обеспечить экономический рост. Это фактор, который может побудить китайских лидеров предпринять внешнюю акцию ради того, чтобы отвлечь внимание населения от неудач внутренней и экономической политики", – утверждает У.

Си пришел к власти в 2012 году. Протесты в Гонконге стали для него самым серьезным вызовом за минувшее время. Тайбэй, как видно из интервью, будет предоставлять "некоторую помощь на индивидуальной основе народу Гонконга, борющемуся за свободу". В какой форме, министр не пояснил. Но в целом Тайвань не будет вмешиваться в дела Гонконга. Откровения министра показывают, что отношения между КНР и Тайванем крайне обострились. Очевидно, в Тайбэе рассчитывают, что в трудную минуту Вашингтон его не покинет. Как отмечают эксперты, США не имеют дипотношений с Тайванем. Но закон обязывает их оказывать ему помощь оружием.



7.11.2019

Владимир Скосырев