Самостийная Украина вышла из советской шинели, - Св.Князев

01:17 08.11.2019 К 102-й годовщине Октябрьской революции 1917 года в России



С политической, экономической, культурно-исторической точек зрения Украина сегодняшнего дня – это воплощенный парадокс: она является памятником социалистическому строю и коммунистической идеологии, но памятником невероятно ветхим, живущим при "законах о декоммунизации", ритуально поминающим "клятих коммуняк"…



7 ноября исполняется 102 года со дня Октябрьской революции в России – той самой революции, от которой больше других выиграла Украина, где заученно кричат сегодня о "преступлениях тоталитарного коммунистического режима".



Без большевиков Украины как государства, появившегося в 1991 году, не было бы вовсе. До конца XIX века термин "Украина" использовался редко, лишь в территориальном смысле, без какого-либо этнического и политического наполнения. "Украинской" пропагандой во второй половине XIX столетия занялись поляки, пытавшиеся расколоть Российскую империю, затем эту пропаганду продолжили австрийцы. И лишь свержение монархии в России в феврале 1917 года открыло простор "украинской идее". Так появилось новое эфемерное образование – "Украинская народная республика" (УНР).



В 1918 года "украинской идеей" на переговорах с РСФСР в Бресте воспользовались немцы. Начальник штаба Восточного фронта германской армии Макс Гофман в интервью газете Daily Mail позже говорил: "В действительности Украина – это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России".



В 1919 году, в разгар гражданской войны, было объявлено о создании Украинской Социалистической Советской Республики. К ней после ряда дискуссий руководство большевиков присоединило территории Одесской и Донецко-Криворожской советских республик, ранее не имевших к Малороссии-Украине никакого отношения. Так будущей УССР были подарены выход к морю и промышленно развитые районы русского Донбасса. В 1922 году УССР стала одним из основателей Союза Советских Социалистических Республик.



С 1920-х годов большевики развернули политику "украинизации". Были выработаны литературные нормы украинского языка (считавшегося ранее малороссийским наречием русского). Советские власти стали внедрять мову в образование, культуру, делопроизводство. В ходе паспортизации проживавших на территории УССР русских записывали "украинцами" по национальности. На спад политика украинизации пошла только во второй половине 1930-х, но большевики успели создать базу "украинской социалистической нации". Так что, по идее, "декоммунизацию" Киев должен был начинать с отказа не только от идеологии украинства, но и от огромных территорий – Юго-Востока, Галичины (присоединенной коммунистами к УССР в 1939 году), Южной Бессарабии (в 1940-м), русинского Закарпатья (в 1945-1946-годах)…

Большевики не только "создали" Украину, но и превратили ее из преимущественно аграрного края в промышленного и научного колосса. УССР находилась в авангарде индустриализации Советского Союза. Из полутора тысяч промышленных предприятий, построенных в СССР в первую пятилетку (1928-1932 гг.), около 400 пришлись на Украину. Здесь появились более трети из 35 новых крупнейших промышленных объектов, в том числе символ индустриализации – ДнепроГЭС, обеспечивший советскую Украину самой дешевой в мире электроэнергией. В целом на развитие украинской индустрии пришлось около 20% общесоюзных капиталовложений. В итоге объемы промышленного производства на Украине к 1940 году по сравнению с 1913 годом выросли в 7,3 раза, а тяжелой промышленности – в 10 раз.



Огромными темпами развивалась наука. В 1928 году в Харькове был основан физико-технический институт, в котором всего через четыре года впервые в СССР расщепили ядро атома. Трое (Антон Вальтер, Георгий Латышев, Александр Лейпунский) из четырех главных участников исследования переехали незадолго до этого в УССР из РСФСР и БССР. В конце 1930-х годов под руководством прибывшего из Ленинграда конструктора Михаила Кошкина в Харькове началась революция в советском танкостроении.



Жестоко ударила по УССР нацистская агрессия. Территория республики была полностью оккупирована. По оценкам, от рук фашистов погибли 8-10 млн. жителей республики. Многие были убиты "соотечественниками" – коллаборационистами из ОУН*, вступавшими в подразделения гитлеровского шуцманшафта. За время войны нацисты разрушили свыше 700 городов и поселков, более 28 тыс. сел, десятки тысяч индустриальных и аграрных предприятий УССР.



После войны инфраструктура Украинской ССР восстанавливалась в первоочередном порядке и в рекордные сроки. Во второй половине 1950-х годов украинская черная металлургия вышла на первое место в Европе. Южный машиностроительный завод (Южмаш) в Днепропетровске стал одним из локомотивов советского (и по большому счету мирового) ракетостроения. КБ "Антонов" проектировал одни из лучших на планете грузовых самолетов. Были выстроены заводы по производству товаров широкого народного потребления – фотоаппаратов, телевизоров, пылесосов. По всему СССР бегали львовские автобусы и легковушки-запорожцы. На Украине появились десятки объектов атомной и гидроэнергетики. А металлургические и ферросплавные заводы относились к числу крупнейших в мире – "Запорожсталь", "Криворожсталь", "Азовсталь", Никопольский и другие. Около 40% индустриального потенциала республики приходилось на машиностроение – на наукоемкие производства.



В республике была создана совершенно новая социальная, транспортная и коммунальная инфраструктура: 3,9 тыс. больниц, 6,9 тыс. поликлиник, 21,8 тыс. школ, 24,5 тыс. детских садов, 160 тыс. автомобильных и 22,7 тыс. железных дорог. Электрификация республики была абсолютной.



В итоге к началу 1990-х благодаря "коммунякам" экономика УССР входила в двадцатку крупнейших на планете (по другим оценкам, в десятку наиболее развитых)…

Потом начался крутой спад. По данным Госстата, более чем в полтора раза рухнуло в самостийной Украине производство электроэнергии, почти в 2,5 раза – прокат черных металлов, в 8 раз – выпуск холодильников, в 11 раз – производство ткани, в 3,5 – колбасы, в 2,4 – сахара, в 66 – тракторов... В шесть с лишним раз уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. В два раза ухудшилась обеспеченность украинцев медицинскими учреждениями, почти в полтора – образовательными. Роль машиностроения в структуре ВВП самостийной державы обвалилась почти до уровня статистической погрешности. Приказали долго жить авиастроение, судостроение, производство ракет и двигателей…



Так что декоммунизация Украины, идущая почти три десятилетия, сделала немалые успехи. Из бывших советских людей и их детей формируется "новый народ"… Осталось "декоммунизировать" совсем немного…



Святослав КНЯЗЕВ | 07.11.2019 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573165020

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат назначил члена ЦИК и ратифицировал международные документы

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Торгово-промышленной палаты "Франция-Казахстан"

- "Молдавский вопрос"

- Кадровые перестановки

- Moody’s предрекает Казахстану кризис и призывает Нацбанк принять меры

- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам промышленной безопасности

- Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, "унизив" русский?

- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан

- Атаковать мозгами

