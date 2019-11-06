Вышел сборник "Распад СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях"

01:18 08.11.2019

Распад СССР [Текст] : дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях :

сб. ст. / отв. ред. С.В. Журавлев ;

Институт российской истории Российской академии наук . - М. :

Институт российской истории РАН :

Центр гуманитарных инициатив, 2019 . - 224 с. - (Historia Russica).

ISBN 978-5-8055-0368-0



Сборник статей посвящен одной из самых острых проблем, которые волнуют ученых и современное общество, - о причинах, обстоятельствах и последствиях распада СССР.



Рассматривая исторические корни советской системы, а также политические, экономические, социальные процессы периода перестройки, авторы по-разному отвечают на вопрос о том, был ли Советский Союз способен к реформированию.



Содержание

http://www.iriran.ru/sites/default/files/ruspad_ussr_2019.pdf