 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.11.2019
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Четверг, 07.11.2019
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18:29  В Туркмении построят гигантскую статую... собаки (фото)
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13:20  Чоичи Сасаки из Университета Хиросаки считает, что яблоки произошли из Туркменистана
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11:35  Кабул разработал "дорожную карту" мира с джихадистами. Толку то...
10:19  Госрегистр Кыргызстана намерен продавать интимные секреты граждан республики?
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00:52  Таджикско-узбекскую границу атаковали из Афганистана
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00:48  США в Сирии развернули нефтебазы
00:45  Истоки китайского поведения. Начали ли Вашингтон и Пекин новую холодную войну? - О.А.Вестад
00:07  Глава "Укроборонпрома" Абромавичюс утверждает, что советников к нему назначил лично Трамп
00:05  Госдума РФ готовит новый закон об упрощении получения гражданства
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Среда, 06.11.2019
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Вышел сборник Распад СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях Вышел сборник "Распад СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях"
01:18 08.11.2019

Распад СССР [Текст] : дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях :
сб. ст. / отв. ред. С.В. Журавлев ;
Институт российской истории Российской академии наук . - М. :
Институт российской истории РАН :
Центр гуманитарных инициатив, 2019 . - 224 с. - (Historia Russica).
ISBN 978-5-8055-0368-0

Сборник статей посвящен одной из самых острых проблем, которые волнуют ученых и современное общество, - о причинах, обстоятельствах и последствиях распада СССР.

Рассматривая исторические корни советской системы, а также политические, экономические, социальные процессы периода перестройки, авторы по-разному отвечают на вопрос о том, был ли Советский Союз способен к реформированию.

Содержание
http://www.iriran.ru/sites/default/files/ruspad_ussr_2019.pdf

Источник - Институт российской истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573165080
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