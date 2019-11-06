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Отзвук гражданской войны. Версии атаки на таджикскую погранзаставу
01:22 08.11.2019

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Антон Лисицын. В ночь на 6 ноября боевики атаковали таджикскую заставу на границе с Узбекистаном. Пятнадцать террористов убиты, пятеро задержаны. Погибли двое пограничников. Боестолкновения - не редкость в политической жизни республики. Мятежи бывших полевых командиров, бунты в регионах, постоянные стычки на границе с Афганистаном - выстрелы звучат часто. О том, что произошло на этот раз, - в материале РИА Новости.

"Талибан"* против ИГ*

По официальным данным, боевики проникли в республику из Афганистана и планировали совершить серию терактов.

Пресс-служба погранвойск Таджикистана сообщила, что весь отряд принадлежал "Исламскому государству"*.

В феврале этого года командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали предупреждал: "за речкой" (то есть в Афганистане) скопилось 16 тысяч боевиков, в том числе "Талибана"* и "Исламского государства"*.

Теракты в Таджикистане случались и раньше. В июле прошлого года на дороге в Хатлонской области боевики на машине совершили наезд на группу велотуристов из США и Европы, четырех путешественников добили ножами. Ответственность на себя взяла ИГ*. Через месяц в той же области застрелили двух лесников.

На таджикско-афганской границе происходит до трех десятков боестолкновений в год. В 2017-м там погиб командир погранотряда "Шураобод" Хайриддин Ахтамов, пытавшийся остановить группу афганцев.

Нынешняя атака примечательна тем, что произошла далеко от проблемной афганской границы.

История хронических боев

Неспокойно и в самой республике. В сентябре 2015-го Абдухалим Назаров (Назарзода), бывший полевой командир оппозиции, получивший после гражданской войны звание генерала армии и пост замминистра обороны, поднял мятеж. По официальной версии, его группа атаковала отделения органов внутренних дел в окрестностях столицы.

После этого он со сторонниками отошел в Ромитское ущелье, где попытался укрыться. Правительственные силы ликвидировали мятежников. Двести человек были задержаны по подозрению в связях с генералом. Примечательно, что саммит ОДКБ с участием Владимира Путина, проходивший тогда в Душанбе, не отменили.

Тремя годами ранее в Горном Бадахшане убили другого бывшего полевого командира, ставшего генералом Комитета нацбезопасности. По одной из версий, с ним расправились его же боевые товарищи времен гражданской. У Горного Бадахшана с Душанбе сложные отношения, генерал поехал приводить в чувство местных лидеров, зарабатывающих на контрабанде из Афганистана, и погиб. Правительство перебросило в регион военных. Бои шли почти двое суток, погибло двенадцать военнослужащих и тридцать мятежников.

В 2004-м арестовали и впоследствии осудили начальника агентства по контролю за наркотиками Гаффора Мирзоева. До этого он принимал участие в гражданской войне на стороне правительства, командовал президентской гвардией. Именно гвардия подавляла мятежи еще одного известного полевого командира - Махмуда Худойбердыева. Повоевав за правительство, он решил диктовать Душанбе свои условия. В 1996-м полковник Худойбердыев заставил власти назначить нужных ему чиновников, но в следующем году его силы были разбиты, и он отошел на территорию Узбекистана, чтобы в 1998-м захватить весь север Таджикистана.

Ташкент тогда взирал на гражданскую войну у соседей со спокойствием - правительственные силы через границу пропускал, однако буйного полковника со своей территории не выдавливал.

Пересмотрели итоги войны

Перестрелки на границе и мятежи бывших полевых командиров - все это отзвуки гражданской войны 1990-х годов. Внутренняя и внешняя политика страны до сих пор определяется ее итогами. Противостояние началось в 1992-м, через пять лет при посредничестве Москвы и Ташкента стороны - "Народный фронт" и Объединенная таджикская оппозиция - сели за стол переговоров. Правительство согласилось включить бывших боевиков в официальные структуры, полевые командиры надели погоны и заняли кресла чиновников. Входившая в оппозицию Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) участвовала в выборах.

Но постепенно власти пересмотрели результаты "примирения". На парламентских выборах 2015-го кандидатам от ПИВТ отказывали в регистрации, сторонников и членов партии задерживали, ее отделения закрывали. А затем организацию и вовсе признали экстремистской и запретили. Лидеров постарались привлечь к уголовной ответственности. То есть оппозицию окончательно вытеснили с легального поля борьбы за власть. Сторонникам партии стали приписывать участие в террористических актах и связи с ИГ*.

Однако есть основания полагать, что Партия исламского возрождения враждует с ИГ*. Так, в мае этого года, когда вспыхнул бунт в колонии в Вахдате, заключенные боевики "Исламского государства"* убили других узников - лидеров ПИВТ Саида Киемиддена Гози и Саттора Каримова, после чего напали на надзирателей. В операции по подавлению беспорядков погибли 32 человека. Среди тех, кого ликвидировали силовики, был Бехруз Гулмурод - сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, уехавшего на Ближний Восток и ставшего там "министром войны Халифата".

Некоторые специалисты по региону уверены: сторонники ПИВТ не хотят иметь ничего общего с "Халифатом"*, даже когда и тех и других одинаково преследует государство.

Натолкнулись на пост

Современная история Таджикистана дает основания для нескольких версий произошедшего на заставе у границы с Узбекистаном.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко выдвинул гипотезу, что акция могла быть приурочена к смене лидера "Халифата"* и призвана показать некие новые возможности ИГ* в регионе. "Это лишь предположение, нужно подождать подтверждений. И не только таких, какие получены на допросе задержанных боевиков. В камерах ГКНБ они скажут все, что им велят", - уточнил он.

И не исключил того, что боевики пытались прорваться в Узбекистан: "Таджикско-афганская граница дырявая. А вот узбеки жестче и профессиональнее охраняют свои рубежи. Возможно, они три дня находились на территории Таджикистана, подошли к границе и атаковали пост, чтобы прорваться в соседнюю республику".

Российский востоковед Александр Князев полагает, что все это не более чем инсценировка спецслужб. "Нужно быть начисто лишенным элементарного логического мышления, чтобы передвигаться так, как это делали неизвестные "люди в черных масках", - отмечает он. - Добираться из афганского Калай-Зала слишком сложно - через два района, около 300 километров по таджикской территории и мимо десятка других застав".

"Есть и другие, в большей степени технические детали. В общем, я думаю, что все это - спектакль, провокация", - заключает востоковед.

Специалист по Средней Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Руслан Бурнашев в комментарии РИА Новости подчеркнул, что имеющаяся информация вызывает много вопросов. "Многие эксперты сразу после атаки иронично отметили: мол, пора засекать время, когда объявят, что это была ИГ*. Ждали недолго, в Душанбе практически сразу сказали, что нападение совершено сторонниками "Халифата"*. Это было предсказуемо, но ясности не добавило. Пока можно только сомневаться и задавать вопросы. Как боевики совершили рейд от афганской границы до узбекской, чтобы атаковать пост с тыла? Или, например, почему на фото один из ликвидированных боевиков был со связанными руками?" - рассуждает он.

Действительно, в данный момент есть только предположения, согласился другой собеседник РИА Новости - востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. "Допустимо лишь говорить о вероятности того или иного события. Нападавшие вполне могли быть боевиками "Исламского государства"*. Или бывшими боевиками, получившими опыт в Сирии. Скорее всего, они пытались проскочить через границу, им это не удалось. Наверное, они были из центральноазиатской исламистской ячейки. Афганцев, даже афганских таджиков и узбеков, сразу бы заметили. Поэтому афганские боевики не проникают настолько вглубь республики".

Эксперт допускает и другие варианты, но делает предварительный вывод: это были местные боевики, натолкнувшиеся на пост.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573165320
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