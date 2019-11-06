Большинство астраханских казахов не знает родного языка

01:25 08.11.2019

Национальные традиции свято чтят только представители среднего и старшего поколения. Они всерьез обеспокоены, что молодежь не желает знать родной язык. Так почему российские казахи не проявляют интерес к родной речи узнавала корреспондент Almaty.tv Жанат Айтенова.



В Астраханской области Марфуга Лукманова прожила почти всю жизнь. Здесь родились ее дети, тут она воспитывает внуков. Сейчас в Казахстане живут ее ближайшие родственники. Несмотря на нотки грусти и тоски по исторической родине, пожилая женщина вынуждена оставаться в России. Бороться с ностальгией помогает важная миссия. Марфуга апа - хранитель национальных обычаев и традиций.



"Раньше молодежь казахский знала больше, чем русский. А вот сейчас уже год или два наоборот стали говорить на русском больше чем на казахском. Но дома мы всегда учим их говорить на казахском. Дома всегда их учим, казахскому языку, казахским традициям. Вот свою внучку я тоже учу казахскому", - Марфуга Лукманова.









По данным переписи населения, которая в этих краях проводилась 9 лет назад, в Астраханской области проживает около 150 тысяч этнических казахов. Большая часть обосновалась в пригородах Астрахани. Тут образовались целые поселения казахов.



"В Астрахани консульство Казахстана работает с 2003 года. В наше консульство входит пять областей Российской федерации: Астраханская область, Саратов, Волгоград, Оренбургская область и Самара. В Астраханской области живет наибольшее число казахской диаспоры. По последним данным, здесь проживает больше 150 тысяч казахов", - говорит Канат Шеккалиев, консул Республики Казахстан в г. Астрахань.



Старшее поколение казахов бережно хранит в памяти каждую деталь об исторической родине. Аксакалы с гордостью рассказывают всем о достопримечательностях Казахстана. Чего не скажешь о тех, кому еще не исполнилось тридцати. За последние 2-3 года молодежь стала меньше интересоваться культурой и родной речью.



"Меня, как учителя казахского языка, очень огорчает то, что наша молодежь, носители казахского языка и представители казахской диаспоры России, меньше стали говорить на родном языке. С каждым годом растет количество людей, которые просто не интересуются казахским языком. Вообще, было бы хорошо, если бы наши дети начали изучать казахский еще с детского сада. Но, к сожалению, в последние годы казахский язык прекратили преподавать даже в некоторых областных школах и учебных заведениях города Астрахань", - рассказывает Алия Гумарова, преподаватель казахского языка АГТУ.



Всю информацию о Казахстане молодые жители Астраханской области черпают из школьных учебников, интернета или рассказов старших. На местных телеканалах нет передач на казахском языке, а в школах максимально сократили уроки "Ана тілі", говорят студенты.



"Я не могу сказать, что вот такие вот дети могут что-то сказать на казахском. Мои дети, например, не понимают, когда я им на казахском что-то говорю. Они у меня спрашивают, что ты мне мама сказала", - говорит Залина Искалиева, жительница Астраханской области.



Языковые курсы - еще один способ узнать казахский. Несколько месяцев назад при Астраханском техническом университете открыли специальные факультативы. Только вот интерес к языку Абая проявляют вовсе не молодые казахи. Одним из первых сюда записался предприниматель африканского происхождения - Франк Оливье. Говорит, очень заинтересовался культурой и историей Казахского народа. В отличии от, так называемых, шала-казахов мистер Оливье заметно преуспел на этом поприще и смог даже монетизировать свои знания. Теперь он зарабатывает в качестве тамады на казахских свадьбах. К слову, в Астрахани тои проходят с таким же размахом, как и на родине.



"Для меня культура, это как спорт - это объединяет людей. Где есть спорт, где есть культура -это любовь. Казахский почему? Потому что вокруг меня, вокруг нас столько казахов. Есть друзья хорошие, люди с которыми мы общаемся, и для себя. Я думаю, чтобы лучше свободно общаться. Вот поэтому решил казахский тоже учить", - делится Франк Оливье.



Остается надеяться, что старейшинам все же удастся подготовить хотя бы пул просвещенной молодежи, которые смогут продолжить их дело и выполнить священную миссию по сохранению родного языка, национальных песен, танцев и традиций.