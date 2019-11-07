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Президент Турции недоволен союзниками, - М.Беленькая
06:24 08.11.2019

Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на невыполнение договоренностей с Россией и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены. Господин Эрдоган поставил этот вопрос перед президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. При этом и американская, и российская сторона неоднократно рапортовали об успешной реализации договоренностей. Со своей стороны курды обвиняют Анкару в нарушении обещаний, данных Москве и Вашингтону.

"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с Россией, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия (СНА, вооруженное объединение оппозиции.- "Ъ") им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с Путиным",- заявил в четверг президент Эрдоган. Он также напомнил о договоренностях между Турцией и США, которые также, по его словам, не выполнены.

17 октября Турция и США договорились о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Анкара дала 120 часов на то, чтобы курдские Отряды народной самообороны (YPG), входящие в коалицию "Сил демократической Сирии" (SDF) и причисляемые Турцией к террористам, покинули "зону безопасности" - район, примыкающий к сирийско-турецкой границе. В турецко-американских договоренностях не указывается четких границ этой зоны, зато в подписанном пять дней спустя в Сочи российско-турецком Меморандуме все очень четко. В течение 150 часов, начиная с полудня 23 октября, YPG должна была отвести свои силы на глубину 30 км от границы, а также из городов Манбидж и Телль-Рифъат, которые находятся за пределами оговоренной зоны. Для реализации выполнения Меморандума Россия и Турция должны проводить патрулирование района глубиной до 10 км от границы.

23 октября президент Трамп объявил об успешной реализации турецко-американских договоренностей. 29 октября о досрочном отводе сил YPG от границы заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако Анкара неустанно повторяла - "террористы никуда не ушли". Не прекратились и столкновения между находящейся под опекой Турции СНА и YPG, которым в некоторых районах оказывали поддержку в том числе и сирийские правительственные силы. Основные столкновения идут на границе буферной зоны в районах вокруг населенных пунктов Айн-Иса и Телль-Тамар. Есть погибшие с каждой из сторон.

По словам президента Турции, он обсудил ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Тема будет продолжена в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон 13 ноября. Сразу после беседы с Дональдом Трампом президент Эрдоган сообщил о намерении поговорить еще и с Владимиром Путиным, "чтобы оценить обстановку". "Мы не отступим от Меморандума, мы снова это обсудим с Путиным",- подчеркнул он.

Очевидно, Турция будет внимательно смотреть, кто из партнеров в большей степени действует в ее интересах.
Со своей стороны, командующий SDF генерал Мазлум Абди заявил в опубликованном в четверг интервью курдской медиасети Rudaw, что именно Турция не выполняет свои обязательства в рамках соглашений с Вашингтоном и Москвой. "Турецкое государство не прекращало огонь даже на час",- сказал он. По словам генерала Абди, бойцы SDF ушли из районов, о которых шла речь в переговорах между Вашингтоном и Анкарой, а также Анкарой и Москвой.
Генерал подчеркнул, что невыполнение Турцией своих обязательств означает слабость позиций как США, так и России. По его мнению, именно США способны остановить турецкое вторжение на северо-востоке Сирии, введя санкции против Турции.

Он признал, что Вашингтон не захотел портить свои отношения с Анкарой и перешагнул через интересы курдов, но теперь президент Дональд Трамп под давлением Конгресса, военных и общественности решил все-таки оставить американских военных в Сирии. Мазлум Абди также напомнил, что Вашингтон не сдержал данного курдам обещания добиться их представительства в сирийском Конституционном комитете, который начал работу в Женеве на прошлой неделе.
Как американские конгрессмены обострили отношения Вашингтона и Анкары

Впрочем, курды все же в состав комитета вошли. "Нас тут четверо - двое в делегации оппозиции, двое в делегации гражданского общества, есть еще несколько человек, связанных с курдами, есть в делегации правительства. И мы будем говорить о наших интересах и защите прав курдов. Но, конечно, наше представительство не соответствует проценту курдов, проживающих в Сирии",- сказал "Ъ" один из представителей сирийской оппозиции в Конституционном комитете Абдульхаким Бачар. Он представляет Курдский национальный совет, который находится в конфронтации с SDF, сотрудничает с протурецкой оппозицией и считает, что Анкара воюет не с курдами, а с террористами. Так что единства внутри сирийских курдов нет. Однако и те и другие считают, что им нужна не внешняя защита, а реализация их прав, и именно в этом им должны помочь Вашингтон и Москва.

Россия, как и США, пренебречь своим партнерством с Турцией не может. Однако Москва всегда предлагала Дамаску учесть интересы курдов и предоставить им если не политическую, то хотя бы культурную автономию. В свете турецкой угрозы курды согласились на многочисленные предложения России активизировать переговоры с сирийским правительством. По словам генерала Абди, курды настаивают на том, чтобы их права были оговорены в будущей сирийской конституции, в частности, речь идет о признании курдской администрации как части политической системы страны, а SDF должна получить особый статус в рамках общей системы обороны Сирии. Дамаск настаивает на полной интеграции SDF в сирийскую армию.

"Правительство должно быть более открытым для диалога",- сказал генерал Абди, напомнив, что власти в Дамаске смогли сохранить свои позиции во многом именно благодаря курдам. Однако в том, что диалог будет успешным, по-прежнему есть сомнения - особенно с учетом того, что курды пытаются "усидеть на двух стульях" и продолжают опираться на Вашингтон, ведя разговор с Москвой и Дамаском.

Марианна Беленькая
№205 от 08.11.2019, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573183440
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