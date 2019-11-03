История мировых кризисов. Что взять за точку отсчета? - В.Катасонов

09:00 08.11.2019 грабли мирового кризиса в очередной раз ударят человечество по лбу



Историки и экономисты, обсуждая тему мировых экономических кризисов, как правило, не погружаются в историю глубже второй половины XVIII века. Видимо, исходя из того, что до этого более или менее зрелого капитализма еще нигде не было. Но такое мнение ошибочно.

90 лет назад (24 октября 1929 года) на Нью-Йоркской фондовой бирже началась паника, послужившая прологом мирового экономического кризиса, который продолжался до конца 1932 года. Затем он перерос в депрессию, из которой капиталистический мир стал выходить лишь в 1939 году (после начала Второй мировой войны).



Кроме США особенно сильно пострадали от кризиса Канада, Великобритания, Германия и Франция. Тот кризис 1929 года называют экономическим, хотя он уже имел все признаки финансового. В связи с указанной "круглой" датой кризиса 1929 года сегодня вспоминают другие мировые кризисы и сравнивают их по охвату стран, продолжительности и степени разрушительного действия.



Определение "мировой" означает, что кризис захватывает по крайней мере две страны. Большинство авторов говорят и пишут, что кризис 1929 года стал третьим мировым экономическим кризисом в истории человечества. Первым считается мировой экономический кризис 1857–58 гг., который начался в Англии, а затем перекинулся на США и Германию.



Экономические кризисы фиксировались и до этого, но они не выходили за пределы одной страны. Особо была подвержена кризисам Англия, поскольку она раньше других встала на путь капитализма, который, как отмечал Карл Маркс в своем "Капитале", неизбежно порождает экономические диспропорции (разрыв между предложением товаров и платежеспособным спросом).

Имеющиеся сегодня данные свидетельствуют о том, что экономические кризисы первой половины XIX века не были исключительно английскими, они "задевали" и другие страны. Например, кризис 1825–26 гг. разгорелся в Англии, экономические спады и массовые банкротства были зафиксированы в это же время в США, Латинской Америке и Франции. Но Карл Маркс почему-то первым мировым кризисом назвал именно экономический спад 1857–58 гг. И с тех пор во всех учебниках отсчет истории мировых экономических (и финансовых) кризисов с легкой руки "классика" ведется от 1857–58 гг.



Вторым мировым экономическим кризисом считается кризис 1873–1896 гг., получивший название "Великая депрессия". Он начался в мае 1873 года с обвала фондовой биржи в Вене. Затем перекинулся на Германию, США, Францию, другие европейские страны. Не обошел он стороной и Российскую империю, которая встала на путь капитализма в результате реформ 1860-х годов. Об этом также весьма обстоятельно написано в учебниках по экономической истории.



Историки и экономисты, обсуждая тему мировых экономических кризисов, как правило, не погружаются в историю глубже второй половины XVIII века. Видимо, исходя из того, что до этого более или менее зрелого капитализма еще нигде не было. И, стало быть, не было оснований для кризисов. Но такое мнение ошибочно. Дело в том, что в Западной Европе капитализм начал складываться очень давно, еще задолго до Реформации и буржуазных революций. Капиталистические отношения устанавливались "тихой сапой", без революций и эффектных "спектаклей" типа казни английского короля Карла I (1649 год) или взятия Бастилии в 1789 году.



Капитализм в Европе зародился еще в XIII–XIV вв., причем сразу же в своей "зрелой" форме – денежной (в отличие от английского капитализма, который сначала формировался как промышленный, а свойства денежного стал обретать лишь с середины XIX века). Речь идет в первую очередь о международной финансовой сети, созданной орденом тамплиеров, а также об итальянских банках, которые стали возникать как грибы после дождя в Южной Италии.

На первый взгляд, очень странный феномен. Европа в то время была католической, влияние Папского престола на все стороны европейской жизни было очень значительным. И после Великой схизмы 1054 года западная церковь продолжала придерживаться тех строгих норм, касающихся ростовщической деятельности, которые были сформулированы на Вселенских Соборах первого тысячелетия.



Напомню, что уже первый (Никейский) собор 325 года, который проводился по инициативе и под покровительством императора Константина Великого, запретил заниматься ростовщичеством духовным лицам. Позднее запрет был распространен и на мирян. В западной церкви вопросу ростовщичества, пожалуй, уделялось даже больше внимания, чем в восточной церкви. Там ростовщичество приравнивалось к греху содомии. В западной церкви еще во времена раннего средневековья родилась формула: "pecunia pecuniam non parit" – "деньги не порождают деньги". Католические схоласты в своих трактатах писали, что ростовщичество есть прямое посягательство на Бога. По их толкованиям, получение процентов, которые начисляются с учетом срока кредита, – это фактически "торговля временем", а время принадлежит только Богу. Ростовщик грешит непрерывно, так как даже во время его сна происходит приращение процентов.



В 1139 году Второй Латеранский собор постановил:

Кто берет проценты, должен быть отлучен от церкви, и приниматься обратно может только после строжайшего покаяния и с величайшей осторожностью. Взимающих проценты нельзя хоронить по христианскому обычаю.

В 1179 году папа Александр III запрещает процент под страхом лишения причастия. В 1274-м папа Григорий Х устанавливает более строгое наказание – изгнание из государства. В 1311 году папа Климент V вводит наказание в виде полного отлучения от церкви.



Поразительно, но в это же время, когда Римский престол ужесточал наказания за ростовщичество, в Европе появился орден тамплиеров. В момент своего создания (1119 год) он получил название "Нищие рыцари". Однако вскоре орден уже никак нельзя было представить сообществом нищих рыцарей.



Историю тамплиеров я пересказывать не буду. Отмечу лишь, что уже к началу XIII века орден стал сказочно богатой и влиятельной организацией. В вопросах, относящихся к сфере финансов, она получила от Папского престола "режим наибольшего благоприятствования". Тамплиеры занимались самыми разными финансовыми операциями: расчетами, обменом валют, переводом средств, доверительным хранением имущества, депозитными операциями и др. Однако на первом месте у них находились кредитные операции. Кредиты выдавались как сельскохозяйственным производителям, так и (в первую очередь) князьям и даже монархам.



Тамплиеры были более "конкурентоспособны" по сравнению с еврейскими ростовщиками. Они выдавали кредиты для "солидных заемщиков" под 10 процентов годовых. Еврейские ростовщики в основном обслуживали мелких клиентов, и цена их кредитов составляла примерно 40%. Орден имел разветвленную сеть опорных пунктов (коммандорий) по всей Европе (всего более 9000 коммандорий). Было также несколько штаб-квартир, которые назывались "тампли". Две основные штаб-квартиры находились в Лондоне и Париже, в которых концентрировались запасы золота и серебра.



Как известно, Орден тамплиеров был разгромлен в начале 14-го века французским королем Филиппом IV Красивым, в этом ему помогал папа Климент V. Тамплиеры обрели такую финансовую мощь, что это уже угрожало и королевской, и папской власти. У тамплиеров удалось изъять более 1 млн полновесных ливров (для сравнения: постройка одного рыцарского замка средних размеров тогда обходилась в 1000–2000 ливров). И это не считая того, что значительную часть средств ордена перед его разгромом тамплиеры успели эвакуировать за пределы Франции.

Что касается банков, то они появились примерно в то же время, когда тамплиеры из бедных рыцарей превращались в финансистов и ростовщиков. Такие банки возникли в итальянских городах Ломбардия, Венеция, Флоренция и Генуя.



К 1250 году в каждом большом итальянском городе было не менее дюжины крупных торговых и банковских фирм; в одной Флоренции их насчитывалось 80.

(А. Ваджра. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. – М: АСТ: Астрель, 2007, с.67).

Капиталы, необходимые для занятий ростовщичеством, предприниматели сумели заработать на международной торговле. Первоначальное накопление капитала итальянские купцы сумели сделать благодаря своему уникальному положению между Византией и Западной Римской империей: "Политически лавируя между Византийской и Западной Римской империями, она (Венеция – прим. автора) захватила под свой контроль основные товарные и денежные потоки того времени" (там же, с. 69). Многие итальянские купцы превратились в банкиров, впрочем, не оставляя прежнего торгового дела. Некоторые историки считают, что итальянские банкиры Средних веков – потомки тех ростовщиков, которые существовали в этих местах еще в эпоху Римской империи и относились к "латинам".



В Древнем Риме ростовщичеством занимались не римские граждане, а "латины", которые имели усеченные права и обязанности. В частности, на них не распространялись римские законы о наказаниях за ростовщичество. Впрочем, многие еврейские авторы считают, что тогдашние итальянские банкиры были преимущественно евреями, которые пришли в Италию уже в средние века и на которых христианские запреты на ростовщическую деятельность не распространялись. Об этом пишет, например, Л. Поляков в "Истории антисемитизма" и С. Дубнов в "Краткой истории евреев".



Мощным импульсом для развития финансовых операций тамплиеров и южно-итальянских банков стало такое событие, как ограбление крестоносцами (четвертый крестовый поход) Константинополя в 1204 году. По разным оценкам, стоимость добычи от этого разграбления составила от 1 до 2 млн тогдашних марок серебром, что превышало годовой доход всех европейских государств в начале XIII века. В конечном счете золото Константинополя осело в хранилищах тамплиеров и итальянских банкиров. Между итальянскими банкирами и папским престолом сложились очень деловые, "творческие" отношения. Банкиры активно кредитовали папу и его окружение, а римский престол "прикрывал" этих банкиров.

В начале ХХ века вышла известная книга немецкого социолога Макса Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". В ней автор пытается убедить читателей в том, что капитализм – результат Реформации и возникшего на ее волне протестантизма. По Веберу получается, что капитализм зародился не раньше XVI века. А мы с вами видим, что капитализм в его зрелой, ростовщической форме уже был в Европе в XIII веке. Тот ранний европейский капитализм опирался на сеть опорных точек в виде финансовых контор тамплиеров и банков Южной Италии. Используя современную терминологию, эти опорные точки можно было назвать офшорами. Офшорный режим они получали от Папского престола, проводившего политику двойных стандартов: с одной стороны, воспроизводя и даже ужесточая запреты на ростовщичество; с другой стороны, давая полную свободу на финансовое лихоимство тамплиерам и итальянским банкирам.

И вот теперь мы вновь возвращаемся к истории мировых кризисов. Бурное развитие ростовщичества в Европе в XIII–XIV вв. неизбежно создавало условия для кризиса. И он разразился.



Предыстория первого европейского кризиса восходит ко временам начала Столетней войны. На самом деле она длилась даже более века – с 1337 года по 1453 год. Под Столетней войной понимается серия военных конфликтов между Английским королевством и его союзниками, с одной стороны, и Францией и ее союзниками, с другой (поводом к этим конфликтам являлись притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов). Один из важных периодов этой войны пришелся на время английского короля Эдуарда III (находился на троне с 1327 по 1377 гг.). Французы в это время уже выдавливали англичан со своей территории, против Англии воевала Шотландия, английская корона несла военные поражения. Эдуард III пытался спасти ситуацию путем наращивания военных расходов. А покрывал их он с помощью кредитов, которые он стал брать у флорентийских банкиров. Это были банкирские дома Моцци, Барди и Перуцци.

Эдуард III проиграл войну и вынужден был выплачивать контрибуции. Опять-таки эти выплаты осуществлялись за счет кредитов, полученных от итальянских банкиров. В 1340 году король отказался выплачивать свой долг флорентийским банкирам. Выражаясь современным языком, возник дефолт по суверенному долгу. Это дало толчок финансовому кризису. Кризис распространился на всю Европу. Пик кризиса датируется 1345 годом, когда лопнули банкирские дома Барди и Перуцци. Вскоре обанкротились еще 30 связанных с ними компаний.



Между прочим, "полегли" не только частные банковские и торговые конторы. Дефолты объявили также заемщики, которых на современном языке принято называть "суверенными": папская курия, Неаполитанское королевство, Кипр, ряд других государств и королевств. Нельзя также обойти стороной то обстоятельство, что итальянские банки занимались не только кредитными, но также депозитными операциями.



История не оставила нам точных данных, сколько людей понесло потери от банковских банкротств даже во одной Флоренции. Известно только, что в городе началось самое настоящее восстание. Все дворцы и дома Барди от Санта Лючии до площади Старого моста были подчистую разграблены простым людом за два дня и лишились всего убранства и утвари; даже соседние дома невозможно было отстоять от народного неистовства. Разграбленные дома подожгли, и в пожаре сгорели двадцать два больших и богатых дома и дворца.



Нанесенный пожаром и грабежом ущерб оценивался в шестьдесят тысяч золотых флоринов. В последовавших хаосе, войнах и эпидемиях, затянувшихся на десятки лет, исчезло от трети до половины населения Европы, половина поселений прекратили функционировать. Таким образом, кризис 1345 года по своим разрушительным последствиям оказался, пожалуй, похлеще, чем кризис 1929 года.

Когда пыль финансового кризиса 1345 года осела, место обанкротившихся банков заняли известный банкирский дом Козимо Медичи (Флоренция) и банкирский дом Франческо Датини (Прато). Они по-прежнему сохраняли тесные связи с Папским престолом: с одной стороны, выступая его кредиторами; с другой стороны, получая от Папы особое покровительство и индульгенции на продолжение ростовщической деятельности.



Со времени того первого мирового кризиса прошло без малого уже семь веков. Но человечество продолжает упорно наступать на одни и те же грабли. Со времени окончания мирового финансового кризиса 2007–09 гг. прошло уже десятилетие. Увы, почти на сто процентов уверен, что в самое ближайшее время грабли мирового кризиса в очередной раз ударят человечество по лбу.



Валентин Катасонов

3.11.2019 Источник - tsargrad.tv

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